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Город Атака БПЛА на Ярославль Массированные налеты, погибший, перекрытия дорог: сколько раз БПЛА атаковали Ярославскую область в июле

Массированные налеты, погибший, перекрытия дорог: сколько раз БПЛА атаковали Ярославскую область в июле

И что происходило в эти моменты в регионе

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Что известно об атаках БПЛА в Ярославской области | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЧто известно об атаках БПЛА в Ярославской области | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Что известно об атаках БПЛА в Ярославской области

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В начале июля Ярославская область пережила несколько атак украинских БПЛА. В городе выла сирена, въезды и выезды из Ярославля на Москву перекрывали. Были и массированные налеты, когда военные сбивали несколько десятков вражеских беспилотников.

В этом материале собрали всю официальную информацию о шести произошедших в регионе атаках с начала месяца и памятки о том, как вести себя во время беспилотной опасности.

3 июля

Днем 3 июля жители Ярославля услышали сирену. Беспилотную опасность тогда объявили в 15:41. Спустя 10 минут было перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

Спустя час дорогу открыли, однако беспилотная опасность в Ярославской области сохранялась до 7:29 утра 4 июля.

6 июля

Массированная атака украинских БПЛА в регионе началась ночью 6 июля. Она стала крупнейшей из тех, что переживала Ярославская область.

Губернатор Михаил Евраев предупредил ярославцев о беспилотной опасности в 1:23. Ранним утром был перекрыт выезд на трассу М-8 в сторону Москвы, но спустя чуть больше трех часов ограничения сняли.

К половине девятого утра Михаил Евраев рассказал о последствиях атаки. Оказалось, что в ночь с 5 на 6 июля в небе над Ярославской областью сбили 72 беспилотника. Во время налета пострадали двое мужчин. Губернатор назвал эту атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод крупнейшей. Были жертвы.

«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал тогда глава региона.

Отбой беспилотной опасности был объявлен в 19:10 6 июля.

Что делать при беспилотной опасности | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЧто делать при беспилотной опасности | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Укройтесь в ближайшем здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаУкройтесь в ближайшем здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Покиньте открытые участки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаПокиньте открытые участки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Занавесьте окна | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЗанавесьте окна | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Можно спуститься в подвал или на подземную парковку | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаМожно спуститься в подвал или на подземную парковку | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Ждите отбоя сигнала беспилотной опасности | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЖдите отбоя сигнала беспилотной опасности | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

7 июля

Уже на следующий день, утром 7 июля в 9:31 в Ярославской области вновь была объявлена беспилотная опасность. С ночи был закрыт аэропорт в Туношне.

В 17:32 губернатор Михаил Евраев рассказал, что в регионе было подавлено три беспилотника врага.

Термин «подавлены» обычно используют в случае, если беспилотник был принудительно выведен из строя или перехвачен с помощью систем РЭБ, а не уничтожен физически.

По его словам, на тот момент непосредственной угрозы атаки в Ярославской области уже не было, однако беспилотная опасность сохранялась. Об ее отбое не сообщали до конца дня 7 июля.

Из ярославского аэропорта в Туношне 7 июля отменили рейс авиакомпании «Руслайн» в Нарьян-Мар.

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8 июля

В 3:59 8 июля губернатор вновь сообщил о беспилотной опасности в Ярославской области. Жители региональной столицы проснулись от воя сирен. Одновременно с этим перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы.

В 07:11 ограничения движения сняли, губернатор рассказал о четырех нейтрализованных беспилотниках.

О том, что в регионе нет угрозы непосредственной атаки БПЛА, власти сообщили еще утром. Однако отбой сигнала беспилотной опасности наступил лишь к 16:03.

10 июля

Спустя два дня, вечером 10 июля, вновь была объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом в соцсетях губернатора появилось в 21:50. Для безопасности вновь было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Спустя меньше часа ограничения сняли. Но режим беспилотной обасности в регионе сохранялся до 5:32 11 июля.

Сирены завыли в Ярославле 10 июля

Источник:

читатель 76.RU

16 июля

Спустя несколько дней, утром 16 июля, губернатор объявил о беспилотной опасности в регионе. Сообщение о вражеских налетах появилось в официальных источниках в 6:08.

Одновременно с этим перекрыли движение из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта и ЮЗОД, из-за чего собралась крупная пробка. Автомобилисты стояли несколько часов.

В 8:55 Михаил Евраев рассказал, что только в первую волну были сбиты 19 беспилотников.

Во время атаки в регионе погиб один мужчина, еще четверо пострадали.

«Всем оказана необходимая медицинская помощь. После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнил губернатор.

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Из-за ограничения движения на выезде из Ярославля было изменено движение общественного транспорта. Межмуниципальные маршруты, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняли рейсы и находились на территории автовокзала.

В 12:17 перекрытия сняли, было объявлено об отбое беспилотной опасности. По сообщению губернатора в Ярославской области в тот день сбили 54 дрона.

Мы рассказывали, как в то утро переживали налет жители села под Ярославлем.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Сирена Беспилотная опасность
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Комментарии
8
Гость
24 минуты
Напоминаю. Для несистемных под плинтусом украинский народ - братский народ.
Гость
32 минуты
Ботяры тут.
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