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Происшествия Придавило материалами: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за ЧП на стройке

Придавило материалами: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за ЧП на стройке

Один из работников уже полгода лежит в больнице

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В центре Ярославля рабочего на стройке придавило материалами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ центре Ярославля рабочего на стройке придавило материалами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В центре Ярославля рабочего на стройке придавило материалами

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославле возбудили уголовное дело после ЧП на стройке многоквартирного дома в Кировском районе, во время которого пострадал 55-летний стропальщик. Инцидент произошел в декабре 2025 года.

«На 55-летнего стропальщика, упали газосиликатные блоки, отчего мужчина потерял равновесие и упал, его придавило стройматериалами. В результате несчастного случая на производстве работник получил переломы костей таза, ребер и иные повреждения. Более полугода он находится на лечении в больнице», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Причиной произошедшего, по данным ведомства, стало необеспечение работодателем соблюдения требований охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов. Прокуратура провела проверку, после которой следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

За ведением расследования и его результатами будет следить прокуратура.

Максимальное наказание, предусмотренное по указанной статье — лишение свободы на срок до одного года.

Ранее мы рассказывали, что на стройку в Ярославле нагрянули военные следователи. Правоохранители объяснили, что они там делали.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Стройка Многоквартирный дом Прокуратура Уголовное дело
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