Придавило материалами: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за ЧП на стройке

В центре Ярославля рабочего на стройке придавило материалами Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославле возбудили уголовное дело после ЧП на стройке многоквартирного дома в Кировском районе, во время которого пострадал 55-летний стропальщик. Инцидент произошел в декабре 2025 года.

«На 55-летнего стропальщика, упали газосиликатные блоки, отчего мужчина потерял равновесие и упал, его придавило стройматериалами. В результате несчастного случая на производстве работник получил переломы костей таза, ребер и иные повреждения. Более полугода он находится на лечении в больнице», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Причиной произошедшего, по данным ведомства, стало необеспечение работодателем соблюдения требований охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов. Прокуратура провела проверку, после которой следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

За ведением расследования и его результатами будет следить прокуратура.

Максимальное наказание, предусмотренное по указанной статье — лишение свободы на срок до одного года.