Как объехать перекрытую при угрозе БПЛА трассу в Ярославской области — маршруты

В ярославском управлении МВД назвали пути объезда трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области на период перекрытий при введении авиационной опасности.
Напомним, при угрозе БПЛА в регионе закрывают въезд в Ярославль, частично перекрывая Московский проспект. Автомобилистам в таких случаях рекомендуют объезжать перекрытия либо через Ивановскую область, либо через Гаврилов-Ям и по другими направлениям.
Как объехать перекрытия на М-8
Из Москвы в сторону Ярославля
автодорога «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);
на Кострому: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль»;
на Вологду: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — автодорогу «Тутаев — Шопша» — автодорогу «Карачиха — Ширенье» — Юго-западную окружную дорогу — «обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;
на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге «Ярославль — Шопша».
Из Ярославля в сторону Москвы
через Гаврилов-Ям;
по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;
через автодорогу «Карачиха — Ширенье» — автодорога «Тутаев — Шопша» — по автодороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;
движение осуществляется по Юго-западной окружной дорог в сторону Московского проспекта.
Ранее мы публиковали памятку, что ярославцам делать при угрозе БПЛА.