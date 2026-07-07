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Дороги и транспорт Как объехать перекрытую при угрозе БПЛА трассу в Ярославской области — маршруты

Как объехать перекрытую при угрозе БПЛА трассу в Ярославской области — маршруты

Их представили в ярославском УМВД

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В Ярославле озвучили пути объезда перекрытий при опасности БПЛА | Источник: Александра Мамонтов / 76.RUВ Ярославле озвучили пути объезда перекрытий при опасности БПЛА | Источник: Александра Мамонтов / 76.RU

В Ярославле озвучили пути объезда перекрытий при опасности БПЛА

Источник:

Александра Мамонтов / 76.RU

В ярославском управлении МВД назвали пути объезда трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области на период перекрытий при введении авиационной опасности.

Напомним, при угрозе БПЛА в регионе закрывают въезд в Ярославль, частично перекрывая Московский проспект. Автомобилистам в таких случаях рекомендуют объезжать перекрытия либо через Ивановскую область, либо через Гаврилов-Ям и по другими направлениям.

Как объехать перекрытия на М-8

Из Москвы в сторону Ярославля

  • автодорога «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

  • на Кострому: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль»;

  • на Вологду: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — автодорогу «Тутаев — Шопша» — автодорогу «Карачиха — Ширенье» — Юго-западную окружную дорогу — «обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

  • на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге «Ярославль — Шопша».

Из Ярославля в сторону Москвы

  • через Гаврилов-Ям;

  • по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

  • через автодорогу «Карачиха — Ширенье» — автодорога «Тутаев — Шопша» — по автодороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

  • движение осуществляется по Юго-западной окружной дорог в сторону Московского проспекта.

Ранее мы публиковали памятку, что ярославцам делать при угрозе БПЛА.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Объезд Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
14
Гость
21 минута
безопасность - это главное . берегите себя и своих близких !
Гость
42 минуты
а вы так то не знали??))) что вы из себя идиотов то делаете
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Гость
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