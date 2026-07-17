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Культура Умерла режиссер КВН и вдова Александра Маслякова

Умерла режиссер КВН и вдова Александра Маслякова

В клубе посвятили ей трогательные слова

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Масляковой было 78 лет | Источник: КВН / TelegramМасляковой было 78 лет | Источник: КВН / Telegram

Масляковой было 78 лет

Источник:

КВН / Telegram

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова. Об этом сообщил международный клуб КВН.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», — говорится в заявлении международного клуба в Telegram-канале.

Маслякова ломала стереотипы и прокладывала пути для множества поколений. Она была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам, указано в сообщении.

«Мы будем помнить ее всегда», — добавили в международном клубе КВН.

Светлана Маслякова — режиссер программы «КВН», вдова Александра Маслякова. Много лет работала за кадром, в значительной степени повлияв на формат и успех проекта. Она была ключевой фигурой в структуре творческого объединения «АМИК» и важной частью «семьи КВН».

Сам легендарный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. О том как проходило прощание с ним, можно посмотреть в нашем материале.

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