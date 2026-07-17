Без колокольчиков. Восемь способов прогнать змею с дачного участка

Осторожность — самое главное Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если в лесу еще можно ожидать встречи со змеей и предпринять определенные меры безопасности, то случайно увидеть ее на своем участке — небезопасная неожиданность. Некоторые люди до ужаса боятся змей, даже если те вполне безобидны. Понятно, что потом отдых на таком участке для них может стать настоящей мукой, когда будешь пугаться каждого шороха в траве.

Хорошая новость: отвадить змей от своего участка возможно, но для этого потребуется комплексная работа. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Не ловите змею

Как рассказала «Доктору Питеру» ветврач Кристина Гриненко, если вы заметили на своем участке змею, в моменте не пытайтесь ловить ее самостоятельно — можно получить укус. Лучше обратиться к специалистам по отлову, которые используют безопасные ловушки.

Кристина Гриненко, ветеринар, эксперт бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group).

Вот еще список того, что делать не стоит:

не заливайте норы водой . Вынужденная покинуть убежище змея может атаковать;

не кричите, не машите руками и не делайте резких движений . Это может спровоцировать у змеи защитную реакцию;

не используйте сомнительные «народные» методы (керосин, солярку, ядовитые химикаты). Это риск для здоровья и экологии.

«Главное — не паниковать. Чаще всего змея сама уползет, если ей не создать комфортных условий», — рекомендует эксперт.

Не хотим пугать, но знать об этом лучше заранее. Как помочь себе и близким при укусе змеи, смотрите здесь.

Как отвадить змей от участка: восемь советов ветеринара

Чтобы змеи обходили ваш участок стороной, надо в первую очередь навести на нем порядок. Итак, вот какой план действий рекомендует Кристина Гриненко.

Скосите высокую траву. Это главное условие: в зарослях рептилиям проще прятаться. Уберите мусор, завалы и стройматериалы. Груды досок, шифера, камней, старые покрышки — всё это может стать для них убежищем. Перенесите компостную яму. Расположите ее подальше от дома и зон отдыха. Змеи часто селятся в компосте. Заделайте щели. Проверьте фундамент построек, места под крыльцом и в дровнике. Так вы перекроете доступ в дом или сарай. Боритесь с грызунами. Мыши и крысы — основная пища змей. Установите мышеловки, используйте антимышиные решетки на вентиляции. Регулярно осматривайте участок. Если рядом лес или заброшенные участки, обсудите ситуацию с соседями: змеи часто мигрируют. Используйте вибрационные отпугиватели. Змеи хорошо чувствуют вибрации почвы. Такие приборы лучше ставить вдоль периметра, а чтобы змея не привыкла, надо периодически менять их расположение. Только ультразвуковые устройства часто малоэффективны, так как волна гасится грунтом. Используйте ароматические средства. Иногда используют репелленты: нафталин, смеси с эфирными маслами, горчичный порошок. Однако надо помнить, что резкие запахи быстро выветриваются, а некоторые средства могут быть токсичными для людей, домашних животных или окружающей среды. Раскладывать их стоит точечно, в местах вероятного появления, а не по всему участку.

«Работа газонокосилки или генератора создает вибрации, которые могут отпугнуть рептилию. А вот колокольчики на ветках скорее распугают птиц, чем змей», — добавила специалист.

Что делать, если змея укусила вашу собаку

Ветеринар подчеркивает: если беда произошла и собаку уже укусили, не нужно паниковать. Важно как можно скорее отвезти любимца в ветеринарную клинику, там ему окажут необходимую помощь.

Кроме того, есть еще несколько вещей, которые важно сделать еще до того, как вы повезете питомца к врачу:

постарайтесь ограничить собаку в движениях. Пока животное двигается, яд быстрее распространяется по его крови. Лучше взять любимца на руки и донести до машины или поместить его в переноску, если габариты позволяют;

в первые 15 минут после укуса можно промыть рану. Для этих целей можно использовать обычную чистую воду с мылом или дезинфицирующий раствор без спирта в составе;

также имеет смысл дать питомцу антигистаминное. Однако, как отмечают ветеринары, в таких случаях инъекции работают эффективнее таблеток;

чтобы немного снять отек, к месту укуса стоит приложить что-то холодное. Собаку также стоит накрыть чем-то теплым — есть риск, что после укуса температура тела резко упадет;

дайте возможность собаке много пить чистой воды — это поможет избавиться от части токсинов по пути к ветеринару.

Так делать не надо

Из-за волнения и недостаточной информированности многие хозяева делают ошибки, которые могут только усугубить самочувствие собаки.

Ветеринар отмечает: ни в коем случае нельзя пытаться отсосать яд из ранки. Во-первых, это всё равно не поможет. Во-вторых, эта процедура может навредить самому человеку.

Если собаку укусили в лапку, не нужно накладывать на травмированную конечность жгут. Также врач не советует прижигать место укуса, обрабатывать его спиртом или пытаться делать надрезы.