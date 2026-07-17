В Ярославле благоустроят парк у реки за 36 млн: что там сделают

В Ярославле благоустроят парк «Подзеленье» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле благоустроят парк «Подзеленье». Зону отдыха у Которосльной набережной хотят оборудовать системой видеонаблюдения и наружным освещением. За работы власти готовы заплатить 36,6 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить работы за 185 календарных дней с даты заключения контракта.

«Работы по контракту выполняются поэтапно, круглосуточно в соответствии с графиком выполнения работ», — говорится в документации на сайте «Госзакупок».

На первом этапе подрядчик должен провести подготовительные работы — установить систему освещения, сделать заземление и восстановить покрытие. Также будет необходимо провести систему охранного телевидения.

Во время второго этапа систему освещения должны будут запустить. Рабочие оборудуют систему связи и аудиотрансляции.

Потенциальные подрядчики смогут подать заявку на участие в аукционе до 23 июля. Итоги будут подведены 27 июля.