«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт

Иногда можно даже потерять деньги Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Многие ездят в отпуск по городам России и снимают квартиры посуточно, иногда попадая в лапы мошенников. Советами о том, как этого избежать, с нами поделилась колумнистка CHITA.RU Любовь Никитина. Далее — от первого лица.

Любовь Никитина Автор мнения Пишу непридуманные тексты. Читаю словари синонимов, люблю глаголы и ворчу юмором. Придерживаюсь ЗОЖ, но с гибким графиком, а вот темы ищу на постоянке. За три секунды включаю камеру на телефоне, если рядом происходит что-то интересное. Учусь за две. Всё, что ни делается, — контент.

Пока отпуск существует только в голове, он выглядит идеально. Каждый раз перед поездкой я мечтаю гулять и хотя бы пару недель не вспоминать про отчеты на работе и коммунальные платежи. Но любое самостоятельное путешествие начинается с поиска жилья, и стоит только открыть сайт с объявлениями о сдаче квартир посуточно, как начинается настоящий квест. Казалось бы, что может быть проще, когда всё придумано за нас? Открываешь фотографии, выбираешь квартиру, бронируешь. Едешь и заселяешься. Очень смешно!

Пожалуй, каждому, кто хотя бы раз снимал квартиру посуточно, знакомо то чувство, когда сидишь и смотришь фотографии, а там прямо апартаменты мечты. Вот стильная спальня с белоснежным постельным бельем, балкон с видом на пекарню, вечерний закат. На картинке жилье выглядит настолько заманчиво, что хочется немедленно продать собственную квартиру и переселиться в съемную однушку навсегда.

Не стоит верить глянцевым фотографиям в интернете. Вообще. Совсем.

В соседнем городе я нашла миленькую студию. «Моя» кухня выглядела как кадр для съемок нового сезона кулинарного шоу, а в реальности до чайника можно было дотянуться с кровати. На столе с тем чайником умудрились поместиться микроволновка, фильтр для воды, роутер, сушилка для посуды и ваза с искусственными цветами.

Также заметила, как шедевром становится не сама квартира, а описание к ней. Оно напоминает переводы с AliExpress, когда продают пластиковое кресло на дачный участок, а в карточке пишут про «премиум садовый, соседский зависть, созерцание высокого уровня». Их я научилась читать между букв.

Заодно поделюсь кратким словарем начинающего детектива:

«уютная квартира» — читаем: маленькая;

«очень уютная квартира» — очень маленькая;

«район с развитой инфраструктурой» — на первом этаже круглосуточный магазин и шумный бар;

в «тихий район» не приедет такси;

в «историческом здании» нет лифта;

«пять минут до центра» — если вы чемпион по спортивной ходьбе. Или голубь;

«без посредников» — зато есть карта мошенников.

Ох как мошенники любят отпускников. И я чуть было не попалась на банальный и глупый развод.

На одном из сайтов другая, не менее миленькая квартира сдавалась по цене, которая ниже рынка на 20%. По объявлению тут же ответила собственница Ирина. Она сразу начала давить на доверие и рассказала, что ищет порядочных людей. Да, именно меня. Через пару сообщений я почувствовала себя не только арендатором, но и потерянной двоюродной сестрой, которую наконец нашли. Ирина была вежлива. Настолько вежлива, что окажись мы сейчас на пляже, она бы называла гальку Галиной и чистила бы чайкам корюшку. Белая кость, голубая кровь, канал «Культура». Но сейчас Ирина в другом регионе, а ключи у соседа. Ну надо же, только вчера уехала. А для бронирования нужно срочно перевести деньги, потому что другой турист из Владивостока уже готов внести предоплату, если я не приму решение прямо сейчас.

Если вас торопят, это красный флаг размером с Красную площадь. Настоящий хозяин обычно спокойно отвечает на вопросы без постукивания по секундомеру. А вот мошенник всегда торопит, потому что у него вот-вот сядет телефон. Или он вдруг ушел в море или в монастырь, но суть всегда одна. Спешка.

Другая «Ирина» (да простят меня все Ирины) предложила перейти в знаменитый мессенджер. На аватарке она обнимала кота. Ну чем не психологический прием? Мол, посмотрите, у меня котик, значит, я не могу быть мошенницей. Потом Ирина прислала ссылку и объяснила, что только через тык можно официально забронировать нужные даты. Очень удобно. Очень официально. Знаем-знаем этот фокус. После официальной ссылки официально украдут деньги с моей карты.

У меня давно активирован режим паранойи. Если цена подозрительно низкая, значит, подозрительно и качество, потому что квартира в центре не может стоить как чебурек. Самое интересное, что большинство туристов попадаются вовсе не потому, что наивны. Наоборот. Многие читают отзывы, сравнивают варианты, изучают карту района. Но рынок посуточной аренды всегда на шаг впереди. Особенно в сезон отпусков, когда человек уже мысленно поджаривается на пляже или смотрит на город с колеса обозрения.

Сдаются и квартиры-призраки. Мифические объявления тоже выглядят идеально: несколько фотографий, удобное расположение. А после перевода за бронь хозяин исчезает вместе с жильем. Исчезает и переписка. Позже выясняется, что фотографии были украдены из другого объявления, а по указанному адресу находится магазин автозапчастей или вообще нет забронированной квартиры. Нет пятого этажа и четвертого подъезда.

Легко попасть на двойное бронирование. Это когда приезжаешь на место — и тут выясняется, что семья из четырех человек заехала раньше. Тут же начинается спектакль про техническую ошибку, сбой системы или внезапное продление проживания предыдущих гостей. После чего хозяин предлагает альтернативу. Разумеется, значительно хуже. И многие соглашаются, просто потому что искать что-то новое с чемоданом в руках уже нет сил.

Третья схема тоже обычная. После бронирования арендодатель сообщает про дополнительный страховой депозит, где нужно оплатить уборку, сервисный сбор, курортный сбор, сбор за сбор. В итоге выгодная квартира внезапно стоит дороже номера в отеле. Деньги вернут, да. Но не факт. А зачем вы поцарапали плитку под ванной и почему не вынесли мусор?

И конечно, не могу не отметить отзывы. Читала с десяток восклицательных знаков подряд, написанных капслоком и примерно в одном стиле: «Лучший хозяин! Рекомендую!!! Вернемся еще! Пять звезд!!!» Для меня это тоже повод насторожиться. Настоящее счастье взрослого человека выглядит скучно: рабочий кондиционер летом, чистое белье, отсутствие тараканов. Настоящие квартиросъемщики рассказывают в комментариях про скрипучую дверь шкафа и отсутствие фена.

Есть несколько простых правил: просите дополнительные снимки, проверяйте, существует ли дом вообще. Не переводите деньги людям, которые начинают нервничать от обычных вопросов. И ищите негатив. Хороший знак, когда негатив есть, но он касается мелочей.

Не спорю, на рынке работает огромное количество добросовестных владельцев жилья. Но именно отпускное настроение делает людей доверчивыми. И мошенники прекрасно об этом знают.

Поэтому последний — и главный — совет: если кажется, что вам повезло, не спешите радоваться. Возможно, это мошеннику повезло найти вас.