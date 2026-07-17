Жертвы «газовой камеры». Почему люди стали массово гибнуть в своих погребах. Истории трагедий

Всего за неделю в Свердловской области 4 человека скончались в погребах, причем все трагические случаи произошли в одном поселке Буланаш, который сейчас переживает наводнение.
В частном доме погибла целая семья — 35-летняя дочь Елена и ее родители: они друг за другом спустились в подполье и не смогли вылезти обратно. Спустя сутки на соседней улице обнаружили мертвой 74-летнюю пенсионерку. Она умерла в своем гараже, где была оборудована яма для заготовок.
Спасатели каждый год предупреждают, какую опасность таят в себе погребы. Если они не оборудованы вентиляцией и долгое время не проветриваются, то превращаются в настоящие «газовые камеры». В этом тексте E1.RU рассказывает истории тех, кто попал в эту смертельную ловушку, и разбирается, как не стать следующей жертвой.
«Дети стояли и кричали»
Елена была воспитателем в детсаду и растила 2 дочек, которые стали очевидцами трагедии. В тот день семья накрутила банки консервированных огурцов из свежего урожая. Женщина спустилась в погреб, чтобы оставить их на хранение. Родные заметили, что она долго не поднимается и не откликается на зов. Проверить, что случилось, пошла мама Елены — и тоже не вернулась.
«Владелец дома спустя непродолжительное время, увидев, что с близкими что-то не то, отправился им на помощь. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но тоже потерял сознание и упал», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Дочки Елены не стали спускаться в яму, а позвали на помощь папу.
«Мои дети стояли и кричали», — рассказывает отец.
Артем в прошлом спасатель, он быстро сообразил, что произошло: его семья надышалась опасным газом в овощной яме. Все трое отравились.
«Когда я примчался, они все были уже мертвы. Я не успел добежать. Спустился туда, сам сознание потерял, но меня товарищ вытащил», — рассказывает супруг Елены.
Друг Артема, который страховал его, говорит, что подпол в доме оборудован капитально. Члены семьи поддерживали там порядок и регулярно спускались за заготовками, поэтому были уверены, что там безопасно.
«Я всё еще в себя прийти не могу, у меня всё это перед глазами. Мы с Артемом их вытаскивали, по очереди тягали. Один сначала начинает, теряется сознание внизу — вылезает, другой спускается. И вот так потихоньку-потихоньку их вытаскивали. У тещи я хрип услышал, а у тестя руки были горячие, еще горячее моих. Это я точно помню», — рассказывает друг Артема.
В полиции сообщили, что смерть троих человек не носит криминальный характер. Причиной их гибели стало роковое стечение обстоятельств — газ скопился в яме из-за паводка, который затопил Артемовский район.
«Дело в том, что поселок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь», — сообщил полковник Горелых.
По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«Садовод с многолетним стажем»
Если яма заполнена газом, достаточно сделать 5–6 вдохов, чтобы отравиться. Один из них оказался последним для 74-летней Татьяны Кривцевой. Пенсионерку нашли мертвой 13 июля в ее гараже — всё в том же поселке Буланаш. Там в подполе у нее был погреб.
«Она садовод с многолетним стажем. Этот погреб у нее давно, и никогда там не было никакого газа. Предполагают, что подъем воды это спровоцировал, — рассказала E1.RU подруга Татьяны Александровны. — Конечно, в яме можно отравиться, но чтобы так массово люди гибли — такого никогда не было. Может, где-то вентиляцию подтопило, а может, ее вообще не было».
Татьяна Кривцова раньше работала логопедом в поселковой школе, а когда вышла на пенсию, занималась с детьми частно. Коллеги говорят, она была талантливым педагогом, приятной и улыбчивой женщиной и очень любила свой огород.
«Она одна жила, в поселке у нее никого нет. Дочь живет в другом городе», — поделилась бывшая коллега пенсионерки.
После гибели пенсионерки и семьи с соседней улицы глава Артемовского выпустил обращение к горожанам.
«В связи с подтоплениями, высоким уровнем грунтовых вод и обильными дождями обращаю внимание жителей на еще одну серьезную опасность. В погребах, овощных и смотровых ямах, подпольях, подвалах, колодцах и других закрытых углубленных помещениях могут скапливаться опасные газы и снижаться содержание кислорода», — сообщил мэр Андрей Клименко.
Как избежать трагедии
В погребах можно отравиться углекислым газом, который скапливается в результате гниения овощей (будучи тяжелее воздуха, он вытесняет кислород), и метаном, который проникает из почвы. Газ не пахнет, поэтому учуять его невозможно.
«Когда человек спускается в погреб, он обычно не чувствует, что начинает вдыхать токсичный газ, но через некоторое время у него начинает болеть и кружиться голова, появляется тошнота. Человек теряет реальное чувство времени, нарушается ориентация в пространстве. Если помощь не будет оказана вовремя, можно умереть», — рассказали в региональном МЧС.
После отравления силы покидают очень быстро, и подняться обратно уже не выходит, поэтому при малейших признаках нужно сразу выбираться на свежий воздух. Счет тут идет на секунды.
«Если вы решили задержаться в погребе — достать овощи, провести уборку или сделать ремонт, — необходимо проводить все работы вдвоем. Второй человек должен оставаться снаружи и постоянно с вами общаться, чтобы при первых признаках ухудшения самочувствия он смог вызвать экстренные службы», — рекомендуют спасатели.
Перед тем как спуститься в погреб, его нужно открыть и хорошенько проветрить. Убедиться, что там безопасно, можно простым способом: поставить в ведро зажженную свечу и опустить его на веревке. Если огонь погаснет — значит, в яме есть газ.
«Возьмите метлу и, не спускаясь,
Важно помнить, что доставать человека, которому стало плохо в погребе, нужно с умом. Спасатель, который бросается на помощь без страховки, становится следующей жертвой газа.
«Необходимо обвязаться веревкой перед спуском и оставить наверху человека, который будет обеспечивать страховку. Известны случаи, когда люди один за другим спускались в погреб, чтобы помочь родственникам или знакомым, и в итоге получали тяжелое отравление или погибали», — отмечают в МЧС.
Ранее мы рассказывали, как 2 года назад на Урале 2 братьев нашли мертвыми, их достали из заброшенной овощной ямы. Но коварный газ подстерегает не только в погребе. Так, в феврале 2024 года в одной из квартир Екатеринбурга обнаружили тела зоозащитницы Александры Щербаковой и ее дочки. Они отравились углекислым газом.