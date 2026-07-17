«Алло, мы ищем бриллианты»: сколько зарабатывал Масляков на финансовой империи КВН

Масляков давал неизвестным юмористам площадку и поднимал на этом нехилую кассу Источник: Сергей Бобылев / ТАСС

Было время, когда КВН бил все мыслимые и немыслимые рейтинги. Потом он, по мнению телезрителей, стал совсем не тот, однако взгляд со стороны никак не мог остановить финансовую машину юмора, которая мчалась вперед на всех парах. Александр Масляков сумел выжать из проекта, кажется, всё возможное и построил империю, где каждая шутка была на вес золота. В прямом смысле.

«А позовите того тощего»

Прообразом КВН стала первая телеигра в истории отечественного телевидения — «Вечер веселых вопросов», вышедшая в 1957 году. Формат позаимствовали у популярной в Чехословакии телепередачи «Гадай, гадай, гадальщик». Игра оказалась очень популярной, но ее век был чрезвычайно коротким. По ее правилам ведущие вызывали на сцену зрителей, задавали им вопросы, и тот, кто ответит смешнее остальных, получал приз.

Программу транслировали в прямом эфире, поэтому принять участие могли и телезрители. Ведущие этим с удовольствием пользовались. Во время третьего выпуска они пообещали приз всем, кто прямо сейчас (а на дворе стояло лето) приедет в высотку МГУ, где проходили съемки, в шубе, шапке и валенках. Вскоре на съемочной площадке появилась такая толпа, что она заполонила сцену и зал, смела милиционеров у входа.

Трансляцию прекратили. Телезрители до конца вечера видели на экранах телевизоров заставку «Перерыв по техническим причинам». После этого «Вечер веселых вопросов» прекратил свое существование.

Учтя все ошибки, в 1961 году создатели программы реанимировали ее под названием «Клуб веселых и находчивых». В ней принимали участие уже не случайные отдельные люди, а команды. Когда искали ведущих, 19-летний Александр Масляков пришел на пробы за компанию со своим другом. И, как это обычно бывает, прошел кастинг, а его приятелю дали от ворот поворот.

— Маслякова привел его приятель, приглашенный на пробы ведущих, — вспоминал Анатолий Лысенко, работавший в 1960–1970-х годах ведущим и редактором молодежных программ Центрального телевидения. — И спустя какое-то время один из режиссеров говорит: «А позовите того тощего, который несколько дней назад приходил». Имел в виду Маслякова. Так его и взяли.

Со временем Александр Васильевич стал, конечно, уже не «тем тощим» Источник: Владимир Гердо / ТАСС

В 1964 году студент Масляков стал ведущим КВН вместе с диктором передач Центрального телевидения Светланой Жильцовой. Этот тандем зрители видели на экранах несколько лет, пока в 1971 году КВН не закрыли «по идеологическим соображениям»: программа стала слишком острой, шутки выходили за рамки дозволенного в СССР, руководству страны не нравился неконтролируемый юмор.

В начале перестройки, в мае 1986 года, передачу возобновили. Вести ее пригласили прежний тандем — Жильцову и Маслякова. Однако Светлана Алексеевна возвращаться в эфир отказалась, и Александр Васильевич стал вести передачу один.

Интеллектуальный собственник

Десять лет спустя, когда КВН стал громким брендом, Масляков решил заявить свои права на него. В июне 1996 года он получил в Российском авторском обществе свидетельство о том, что сценарий программы — его интеллектуальная собственность.

«Настоящим удостоверяется, что в РАО зарегистрирован объект интеллектуальной собственности — сценарий юмористической игры под названием „КВН“ (Клуб веселых и находчивых), автором которого, по его собственному заявлению, является Масляков Александр Васильевич. По заявлению указанного автора, все права на данный объект интеллектуальной собственности, созданный в 1986 году, принадлежат исключительно вышеуказанному лицу», — говорится в свидетельстве.

В 1997 году интеллектуальный собственник вместе с женой зарегистрировал компанию «АМиК» и стал на основании эксклюзивного контракта производить передачу для ОРТ.

Еще год спустя Масляков зарегистрировал на АМиК торговую марку «КВН Клуб Веселых и Находчивых». Сделал это он сразу и в Роспатенте, и в системе Всемирной организации интеллектуальной собственности. И там, и там — на срок 10 лет с правом использования в пяти странах СНГ и Германии.

«Занесите нам копеечку»

Вся эта возня с документами и патентами объясняется тем, что КВН в 90-х стал не только брендом, но и чертовски прибыльным делом.

Во-первых, в производство контента АМиК не вкладывался — все номера готовили исключительно команды.

Во-вторых, за участие в конкурсах, даже в региональных лигах, доморощенные юмористы должны платить. Часть этих денег идет на оплату работы редакторов, организаторов, аренду залов, часть — в АМиК.

В-третьих, команды активно гастролировали по регионам. Поначалу Масляков относился к этому спокойно, но потом стал брать «налог»: за право выступать под брендом КВН юмористы должны были от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений платить отчисления в АМиК.

Масляков также ужесточил правила для команд, выступающих в телевизионных лигах — Высшей и Премьер-лиге. Команды обязали платить отчисления от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений в размере 10–20% от суммы гонорара.

— Это система «занесите нам копеечку», а что вы там организовали — ваше дело, — рассказывал изданию Forbes капитан петербургской команды, входящей в одну из телевизионных лиг КВН. — Если обратиться к концертному агентству, то оно будет отвечать за билеты, промо, афиши, проблемы будет решать. АМиК не отвечает ни за что. Концертный отдел не подкован в продажах, и много концертов срывается из-за того, что люди не могут договориться.

С миру по нитке — Александу Васильевичу особняк Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Отказаться от такой «крыши» было не то что невозможно, но невыгодно. Логика простая: чем меньше ты светишься в телевизоре, тем меньше тебя приглашают на корпоративы и гастроли. Так что хочешь или нет, с АМиК нужно было делиться.

«Алло, мы ищем бриллианты»

По данным Forbes, доход Александра Маслякова от трансляций, совместных гастрольных туров команд КВН и отдельных выступлений участников лиг разных уровней составлял более $ 3,5 млн в год. Кроме оброка с участников Александр Масляков получал зарплату. В 2021 году ее ему хватило, чтобы стать самым богатым телеведущим в России. Ежегодный заработок Маслякова тогда составил примерно 500 млн рублей в год. И это только за съемки новых выпусков КВН.

Сам Александр Васильевич не любил говорить ни о своих доходах, ни о накопленном состоянии. Но известно, что Масляков оставил после себя две роскошные квартиры в центре Москвы. Площадь одной из них — 200 кв. м. Кроме того, в марте 2019 года Масляковы приобрели роскошный особняк на Рублевке площадью 654 кв. м на участке в 36 соток за 388 млн рублей. В доме несколько санузлов, бассейн на 56 кв. м, сауна и просторный гараж.

Отдельной любовью Маслякова были премиальные машины. В его автопарке были «Майбах» за 10 млн рублей, минивэн KIA за 3 млн, Range Rover за 20 млн рублей и Mercedes-Benz S 560 AMG с символичным государственным номером к001вн.

Ну и не стоит забывать про здание московского молодежного центра «Планета КВН», принадлежащее ООО «Дом КВН». Идея его создания, к слову, принадлежит Владимиру Путину. Будучи премьер-министром, он предложил ее на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и Александром Масляковым. Здание в два счета освободили от арендаторов, а под проект создали отдельное ГУП. Когда в здании шла реконструкция, Путин приезжал к Маслякову и встречался с избранными кавээнщиками.

Вряд ли на российском телевидении найдется хоть одна передача, которая удостаивалась такого же высокого внимания, как КВН Источник: Михаил Климентьев / ТАСС