Условия получения кредита, ипотеки и открытия вклада поменяют: подробности нового закона

Новый закон для финансовых организаций должен вступить в силу в 2027 году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о своих продуктах и услугах. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

«Анализ поступающих к нам жалоб показывает: когда люди открывают вклады, берут кредит или хотят получить другие финансовые услуги в мобильных приложениях или через сайты банков, они часто не получают полную информацию о таких продуктах и услугах», — говорится в сообщении в Telegram-канале Банка России.

В ЦБ пояснили, что финансовые организации обычно делают акцент на выгодных сторонах продуктов, а риски и дополнительные условия часто замалчивают или скрывают. При этом клиенты не всегда могут разобраться, о чем именно идет речь.

Например, в разделе накоплений некоторые банки предлагают брокерские услуги или продукты управляющих компаний, хотя они не гарантируют дохода. Такая информация не считается рекламой, поэтому на нее не действуют требования закона о рекламе.

Новый закон установит единые правила информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях банков. Это должно повысить прозрачность и исключить использование приемов, которые навязывают клиентам невыгодные решения или скрывают важные детали.