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Экономика Условия получения кредита, ипотеки и открытия вклада поменяют: подробности нового закона

Условия получения кредита, ипотеки и открытия вклада поменяют: подробности нового закона

Взаимодействие станет более прозрачным

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Новый закон для финансовых организаций должен вступить в силу в 2027 году | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНовый закон для финансовых организаций должен вступить в силу в 2027 году | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Новый закон для финансовых организаций должен вступить в силу в 2027 году

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о своих продуктах и услугах.  Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

«Анализ поступающих к нам жалоб показывает: когда люди открывают вклады, берут кредит или хотят получить другие финансовые услуги в мобильных приложениях или через сайты банков, они часто не получают полную информацию о таких продуктах и услугах», — говорится в сообщении в Telegram-канале Банка России.

В ЦБ пояснили, что финансовые организации обычно делают акцент на выгодных сторонах продуктов, а риски и дополнительные условия часто замалчивают или скрывают. При этом клиенты не всегда могут разобраться, о чем именно идет речь. 

Например, в разделе накоплений некоторые банки предлагают брокерские услуги или продукты управляющих компаний, хотя они не гарантируют дохода. Такая информация не считается рекламой, поэтому на нее не действуют требования закона о рекламе.

Новый закон установит единые правила информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях банков. Это должно повысить прозрачность и исключить использование приемов, которые навязывают клиентам невыгодные решения или скрывают важные детали.

Документ разработан при участии Банка России. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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