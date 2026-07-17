Условия получения кредита, ипотеки и открытия вклада поменяют: подробности нового закона

Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о своих продуктах и услугах. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
«Анализ поступающих к нам жалоб показывает: когда люди открывают вклады, берут кредит или хотят получить другие финансовые услуги в мобильных приложениях или через сайты банков, они часто не получают полную информацию о таких продуктах и услугах», — говорится в сообщении в Telegram-канале Банка России.
В ЦБ пояснили, что финансовые организации обычно делают акцент на выгодных сторонах продуктов, а риски и дополнительные условия часто замалчивают или скрывают. При этом клиенты не всегда могут разобраться, о чем именно идет речь.
Например, в разделе накоплений некоторые банки предлагают брокерские услуги или продукты управляющих компаний, хотя они не гарантируют дохода. Такая информация не считается рекламой, поэтому на нее не действуют требования закона о рекламе.
Новый закон установит единые правила информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях банков. Это должно повысить прозрачность и исключить использование приемов, которые навязывают клиентам невыгодные решения или скрывают важные детали.
Документ разработан при участии Банка России. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.