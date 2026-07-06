Над Ярославской областью сбили 72 беспилотника: в Минобороны РФ рассказали, куда летели дроны

Ночью над Ярославской области сбили 72 беспилотника Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В небе над Ярославской областью в ночь с 5 на 6 июля сбили 72 дрона. Всего, по данным Министерства обороны Российской Федерации, атаку отразили на 22 регионами и Азовским морем.

«Киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных БПЛА большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей», — прокомментировали в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что всё случилось накануне проведения саммита НАТО в Анкаре.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму», — прокомментировали в Минобороны РФ.

Во время ночной атаки БПЛА 6 июля получили осколочные ранения двое ярославцев. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Их доставили в больницу.

«В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженными силами РФ ночью 6 июля нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области», — добавили в Минобороны.