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Атака БПЛА на Ярославль
Ярославцы о ночной атаке
Стройка со скоростью лета
Сколько БПЛА сбили
Здесь был Пушкин
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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Подробности Над Ярославской областью сбили 72 беспилотника: в Минобороны РФ рассказали, куда летели дроны

Над Ярославской областью сбили 72 беспилотника: в Минобороны РФ рассказали, куда летели дроны

В ведомстве сделали заявление после отражения атаки

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Ночью над Ярославской области сбили 72 беспилотника | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНочью над Ярославской области сбили 72 беспилотника | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ночью над Ярославской области сбили 72 беспилотника

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В небе над Ярославской областью в ночь с 5 на 6 июля сбили 72 дрона. Всего, по данным Министерства обороны Российской Федерации, атаку отразили на 22 регионами и Азовским морем.

«Киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных БПЛА большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей», — прокомментировали в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что всё случилось накануне проведения саммита НАТО в Анкаре.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму», — прокомментировали в Минобороны РФ.

Во время ночной атаки БПЛА 6 июля получили осколочные ранения двое ярославцев. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Их доставили в больницу.

«В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженными силами РФ ночью 6 июля нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области», — добавили в Минобороны.

Ранее мы рассказывали, как ярославцы пережили ночную атаку БПЛА. Также всю информацию публикуем в нашей онлайн-трансляции.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотная опасность Минобороны России
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Комментарии
52
Гость
18 минут
Самое смешное, что эти клоуны били накануне саммита НАТО. Типа показать свою силу решили
Гость
18 минут
Прикиньте если они хотели нам свет и тепло зимой отключить всей этой армадой? Наивные!)))) Мы им ответочку знатную отправили
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Гость
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