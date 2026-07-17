Вытянули себя из кромешного ада: звезды, которые отказались от алкоголя

Впервые Харатьян выпил алкоголь еще когда был подростком, но зависимость у него развилась в 23 года. В тот период Дмитрий впервые попробовал молодое вино на съемках фильма «Зеленый фургон» (12+).

За одним бокалом шел второй и третий. Харатьян не замечал, как пьянеет от вина, которое пьется как компот. Сколько бы более опытные коллеги ни предупреждали актера быть осторожнее, всё оказалось без толку.

Слава «Гардемаринов» (6+) только подлила масла в огонь. Многие хотели выпить с привлекательным и известным актером, и Харатьян научится находить стакан в любой ситуации.

— Каждый медийный, известный, публичный, популярный, узнаваемый человек подвергается этим искушениям — любовью народа, которая убить может, — рассказал актер изданию MSK1.RU.

Из-за зависимости у Дмитрия начались проблемы в карьере. Режиссеры театра и кино не рисковали приглашать его, после того как Харатьян несколько раз срывал съемки и спектакли. К 33 годам актер провалился в тяжелую депрессию.

— Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь». Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира, — вспоминал Харатьян.

Актер пытался кодироваться, лежал в рехабах, но каждый раз тяга оказалась сильнее. Проходил год или два, и он срывался. Как считает сам Харатьян, из зависимости его вытащила вторая жена Марина Майко. Она поставила ему условие — она или бутылка. И актер осознал, что ему действительно важно в этой жизни.