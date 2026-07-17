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Развлечения Обзор Вытянули себя из кромешного ада: звезды, которые отказались от алкоголя

Вытянули себя из кромешного ада: звезды, которые отказались от алкоголя

Некоторым борьба за трезвость далась совсем непросто

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Рэпера часто можно увидеть с бокалом, но в нем лишь вода | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаРэпера часто можно увидеть с бокалом, но в нем лишь вода | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Рэпера часто можно увидеть с бокалом, но в нем лишь вода

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Алкоголь — один из самых коварных соблазнов, с которым сталкиваются как русские, так и зарубежные знаменитости. Вечеринки, премьеры, банкеты и постоянные тосты создают ощущение бесконечного праздника. Но иногда за красивой картинкой скрывается опасная зависимость. Некоторым звездам пришлось пройти непростой путь, чтобы отказаться от спиртного и начать жизнь с чистого листа.

  1. Дмитрий Харатьян
  2. Снуп Догг
  3. Агата Муцениеце
  4. Вячеслав Бутусов
  5. МакSим
1

Дмитрий Харатьян

Впервые Харатьян выпил алкоголь еще когда был подростком, но зависимость у него развилась в 23 года. В тот период Дмитрий впервые попробовал молодое вино на съемках фильма «Зеленый фургон» (12+).

Харатьян оказался не готов к соблазнам популярной жизни | Источник: кадр из фильма «Зеленый фургон» (12+), реж. Александр Павловский, Одесская киностудия, 1983 годХаратьян оказался не готов к соблазнам популярной жизни | Источник: кадр из фильма «Зеленый фургон» (12+), реж. Александр Павловский, Одесская киностудия, 1983 год

Харатьян оказался не готов к соблазнам популярной жизни

Источник:

кадр из фильма «Зеленый фургон» (12+), реж. Александр Павловский, Одесская киностудия, 1983 год

За одним бокалом шел второй и третий. Харатьян не замечал, как пьянеет от вина, которое пьется как компот. Сколько бы более опытные коллеги ни предупреждали актера быть осторожнее, всё оказалось без толку.

Слава «Гардемаринов» (6+) только подлила масла в огонь. Многие хотели выпить с привлекательным и известным актером, и Харатьян научится находить стакан в любой ситуации.

— Каждый медийный, известный, публичный, популярный, узнаваемый человек подвергается этим искушениям — любовью народа, которая убить может, — рассказал актер изданию MSK1.RU.

Из-за зависимости у Дмитрия начались проблемы в карьере. Режиссеры театра и кино не рисковали приглашать его, после того как Харатьян несколько раз срывал съемки и спектакли. К 33 годам актер провалился в тяжелую депрессию.

— Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь». Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира, — вспоминал Харатьян.

Актер пытался кодироваться, лежал в рехабах, но каждый раз тяга оказалась сильнее. Проходил год или два, и он срывался. Как считает сам Харатьян, из зависимости его вытащила вторая жена Марина Майко. Она поставила ему условие — она или бутылка. И актер осознал, что ему действительно важно в этой жизни.

Больше 20 лет актер ведет здоровый образ жизни | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUБольше 20 лет актер ведет здоровый образ жизни | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Больше 20 лет актер ведет здоровый образ жизни

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

— В 42 года я бросил курить, а в 44 я бросил употреблять алкогольные напитки. Зависимость была сильная, как я справился, одному Богу известно. В какой-то момент, я думаю, инстинкт самосохранения сработал, — рассказал актер изданию 74.RU.

Актер не пьет уже больше 20 лет. Всю энергию, которую он раньше спускал на пьянки, теперь актер отдает спорту. Он регулярно занимается теннисом, а для сохранения здоровья и молодости также делает ледяной душ по утрам.

2

Снуп Догг

Если бы у тусовки 90-х было лицо, то это был бы Снуп Догг. Где бы ни появлялся рэпер, он всегда оставался верен своему образу расслабленного парня, которого ничего не волнует.

В жизни рэпера было много чего, в том числе криминал и запрещенные вещества | Источник: snoopdogg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В жизни рэпера было много чего, в том числе криминал и запрещенные вещества | Источник: snoopdogg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В жизни рэпера было много чего, в том числе криминал и запрещенные вещества

Источник:

snoopdogg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако еще в начале 2010-х рэпер постепенно начал менять свои привычки. Сначала он перестал пить алкоголь в клубах, так как боялся, что в его напиток что-то подсыпят.

— Раньше я пил алкоголь как дань моде, — вспоминал рэпер в интервью Associated Press. — Теперь я пью воду или клюквенный сок.

В 2016 году певец полностью пересмотрел свой образ жизни. В его семье произошло пополнение, и музыкант понял, что не хочет разрушать себя, ведь ему есть ради чего прожить как можно дольше.

— Когда я стал дедушкой, я сильно изменился. Стал думать, как я живу, двигаюсь, с кем общаюсь, потому что я хочу увидеть, как вырастут мои внуки. Для этого я должен принять меры в отношении того, как я двигаюсь, с кем тусуюсь, куда хожу, что употребляю, — признавался Снуп Догг.

В начинаниях рэпера поддерживает его супруга Шанте Бродус, с которой они вместе 30 лет | Источник: snoopdogg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В начинаниях рэпера поддерживает его супруга Шанте Бродус, с которой они вместе 30 лет | Источник: snoopdogg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начинаниях рэпера поддерживает его супруга Шанте Бродус, с которой они вместе 30 лет

Источник:

snoopdogg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рэпер отказался от алкоголя и курения и стал всё чаще появляться на спортивных мероприятиях. В 2024 году он пронес олимпийский огонь в честь открытия игр в Париже, а в 2026-м стал приглашенным тренером американской команды атлетов.

При этом Снуп Догг остается владельцем нескольких алкогольных брендов и снимается в рекламе. Как признается сам рэпер, приглашая его стать лицом напитков, создатели знают его позицию и принимают ее.

— Вы платите мне не за то, чтобы я это пил, вы платите мне за то, чтобы я это продвигал. Так что я здесь не для того, чтобы напиваться. Я здесь, чтобы получать деньги, — отвечает на критику Снуп Догг.

3

Агата Муцениеце

Злоупотреблять алкоголем Агата Муцениеце начала после болезненного развода с Павлом Прилучным. Суды, дележка детей и споры об алиментах забрали последние силы актрисы, и она в надежде справится со стрессом начала пить.

— Я тогда начала просто топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пока не поняла, что зашла слишком далеко, — признавалась актриса на шоу «Догадки Агатки».

Несмотря на красоту и известность, актрису сильно подкосили проблемы в личной жизни | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Несмотря на красоту и известность, актрису сильно подкосили проблемы в личной жизни | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на красоту и известность, актрису сильно подкосили проблемы в личной жизни

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В голове Муцениеце действовало правило — если уже открыла бутылку, то нельзя ограничиваться одним бокалом. Поэтому небольшой аперитив быстро перерастал в бесконечный поток, который она не могла остановить.

— Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском — и всё. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал? Зачем тогда пить, если всего два? — задавалась она вопросом.

Актриса сама смогла взять себя в руки. Она сильно испугалась, что под градусом теряет контроль и может пропустить важные моменты в своей жизни. Однажды 1 января она просто захотела начать жить с чистого листа и объявила себе год трезвости.

С годами актриса научилась улыбаться и радоваться жизни без алкоголя | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С годами актриса научилась улыбаться и радоваться жизни без алкоголя | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С годами актриса научилась улыбаться и радоваться жизни без алкоголя

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уже через месяц Агата заметила, как заметно похудела, избавилась от отечности и стала лучше себя чувствовать.

— Я действительно стала лучше выглядеть, действительно ушел лишний вес и отеки, голова соображает лучше и быстрее, — рассказывала она в своих социальных сетях.

Видя заметный результат, актриса легче пережила тягу, а теперь и совсем не думает об алкоголе. Вредную привычку она с лихвой заменяет спортом. Агата регулярно бегает и тренируется в зале, за счет чего остается в прекрасной форме даже после родов.

4

Вячеслав Бутусов

Алкоголь в жизнь Бутусова пришел как лекарство. На заре своей карьеры певец пил, чтобы забыть о стеснении и проблемах. Рюмку перед выступлением, другую после концерта — и вот уже без этого Бутусов перестал представлять свою жизнь.

Певец рассказывал, что иногда алкогольные трипы могли длиться неделями | Источник: butusov.offucual / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Певец рассказывал, что иногда алкогольные трипы могли длиться неделями | Источник: butusov.offucual / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певец рассказывал, что иногда алкогольные трипы могли длиться неделями

Источник:

butusov.offucual / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дополнительных проблем добавляли семейные трудности. Вячеслав рано женился на девушке по имени Марина, с которой познакомился в институте, и в быту часто не мог найти с ней общий язык.

Даже когда, казалось бы, жизнь налаживалась — группа «Наутилус» набирала обороты, появились первые гастроли и толпы фанатов, — проще жить от этого не становилось.

— Со стороны кажется, что мы на пике славы, нам всё дозволено и доступно. Но вдруг ты понимаешь, что лукавый увел тебя в темный лес, где ты будешь бродить до конца дней и пропадешь, — вспоминал Бутусов.

В 90-е Бутусов переехал из Свердловска в Санкт-Петербург и стал медленно скатываться на дно. Алкоголь, который первоначально помогал ему, стал его главным врагом. Певец потерял смысл жизни и впал в депрессию. В таком состоянии его встретила вторая жена — 18-летняя Анжелика. Впоследствии певец стал называть ее своим ангелом.

— Я был в ужасном виде, прохожие шарахались. По тому, как снисходительно она ко мне отнеслась, я понял, что она точно ангел, — рассказывал певец на шоу «Судьба человека» (12+).

Бутусов&nbsp;— счастливый отец трех дочерей и одного сына | Источник: butusov.offucual / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Бутусов&nbsp;— счастливый отец трех дочерей и одного сына | Источник: butusov.offucual / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бутусов — счастливый отец трех дочерей и одного сына

Источник:

butusov.offucual / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Любовь к Анжелике стала для артиста стимулом поменять свою жизнь. Певец отказался от вредной привычки и пришел к вере. Как признается Бутусов, полностью тяга не пропала даже через много лет, и он продолжает ежедневно работать над собой.

— Я — это бесконечный профилактический ремонт. Вот как в Эрмитаже — ходит бригада вокруг здания и красит много десятилетий. С одной стороны покрасили, а с другой облезло. Так же и у меня, — признается Бутусов.

5

МакSим

Певица попала в шоу-бизнес в очень раннем возрасте — в 15 лет. В тот момент для МакSим всё казалось необычным. Она не хотела, чтобы ее приняли за чужачку, поэтому стала слушать наставления опытных коллег.

— Мне говорили: «Если ты не пьешь, то ты не артист». Я давно приняла решение жить коротко, но ярко, — рассказывала о своих установках певица.

В какой-то момент от прежней певицы не осталось и следа, и МакSим перестала себя узнавать | Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В какой-то момент от прежней певицы не осталось и следа, и МакSим перестала себя узнавать | Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В какой-то момент от прежней певицы не осталось и следа, и МакSим перестала себя узнавать

Источник:

maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вначале МакSим не видела никаких проблем в бесконечных тусовках, ведь во время них она всегда была окружена людьми, которые называли себя друзьями. Только со временем певица поняла, что многие лишь пользовались ее зависимостью и специально подпитывали ее, чтобы пользоваться ее деньгами и популярностью.

— Для того чтобы покончить с этим, мне пришлось смириться с тем, что я на дне, — откровенно признавалась певица.

МакSим смогла начать новую жизнь | Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)МакSим смогла начать новую жизнь | Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

МакSим смогла начать новую жизнь

Источник:

maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2021 году Максим пережила тяжелую кому и 95% поражения легких. Организм не выдержал нагрузок, которые певица продолжала отягощать алкоголем, и в итоге у артистки стали один за другим срываться концерты.

— Ситуация с сорванными концертами стала для меня определенным рубежом и краем. Я очень уважаю своего зрителя, и мне бы хотелось всегда выходить к нему в нормальном состоянии, — рассказывала в одном из интервью артистка.

В 2023 году МакSим легла в больницу. В борьбе против зависимости ее особенно поддержал отец, который и сам проходил через такое, а также дочки. Певица смогла отказаться от пагубной привычки, только после того как поняла, что ей нужно полюбить себя такой, какая она есть, без одобрения от других.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Алкоголь Зависимость Дмитрий Харатьян Снуп Догг
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Комментарии
4
Гость
3 минуты
отказались и правильно сделали
Гость
24 минуты
Запреты не нужны, но важно понимать последствия злоупотребления.
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