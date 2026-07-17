Вытянули себя из кромешного ада: звезды, которые отказались от алкоголя

Алкоголь — один из самых коварных соблазнов, с которым сталкиваются как русские, так и зарубежные знаменитости. Вечеринки, премьеры, банкеты и постоянные тосты создают ощущение бесконечного праздника. Но иногда за красивой картинкой скрывается опасная зависимость. Некоторым звездам пришлось пройти непростой путь, чтобы отказаться от спиртного и начать жизнь с чистого листа.
Дмитрий Харатьян
Впервые Харатьян выпил алкоголь еще когда был подростком, но зависимость у него развилась в 23 года. В тот период Дмитрий впервые попробовал молодое вино на съемках фильма «Зеленый фургон» (12+).
За одним бокалом шел второй и третий. Харатьян не замечал, как пьянеет от вина, которое пьется как компот. Сколько бы более опытные коллеги ни предупреждали актера быть осторожнее, всё оказалось без толку.
Слава «Гардемаринов» (6+) только подлила масла в огонь. Многие хотели выпить с привлекательным и известным актером, и Харатьян научится находить стакан в любой ситуации.
— Каждый медийный, известный, публичный, популярный, узнаваемый человек подвергается этим искушениям — любовью народа, которая убить может, — рассказал актер изданию MSK1.RU.
Из-за зависимости у Дмитрия начались проблемы в карьере. Режиссеры театра и кино не рисковали приглашать его, после того как Харатьян несколько раз срывал съемки и спектакли. К 33 годам актер провалился в тяжелую депрессию.
— Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь». Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира, — вспоминал Харатьян.
Актер пытался кодироваться, лежал в рехабах, но каждый раз тяга оказалась сильнее. Проходил год или два, и он срывался. Как считает сам Харатьян, из зависимости его вытащила вторая жена Марина Майко. Она поставила ему условие — она или бутылка. И актер осознал, что ему действительно важно в этой жизни.
— В 42 года я бросил курить, а в 44 я бросил употреблять алкогольные напитки. Зависимость была сильная, как я справился, одному Богу известно. В какой-то момент, я думаю, инстинкт самосохранения сработал, — рассказал актер изданию 74.RU.
Актер не пьет уже больше 20 лет. Всю энергию, которую он раньше спускал на пьянки, теперь актер отдает спорту. Он регулярно занимается теннисом, а для сохранения здоровья и молодости также делает ледяной душ по утрам.
Снуп Догг
Если бы у тусовки 90-х было лицо, то это был бы Снуп Догг. Где бы ни появлялся рэпер, он всегда оставался верен своему образу расслабленного парня, которого ничего не волнует.
Однако еще в начале 2010-х рэпер постепенно начал менять свои привычки. Сначала он перестал пить алкоголь в клубах, так как боялся, что в его напиток что-то подсыпят.
— Раньше я пил алкоголь как дань моде, — вспоминал рэпер в интервью Associated Press. — Теперь я пью воду или клюквенный сок.
В 2016 году певец полностью пересмотрел свой образ жизни. В его семье произошло пополнение, и музыкант понял, что не хочет разрушать себя, ведь ему есть ради чего прожить как можно дольше.
— Когда я стал дедушкой, я сильно изменился. Стал думать, как я живу, двигаюсь, с кем общаюсь, потому что я хочу увидеть, как вырастут мои внуки. Для этого я должен принять меры в отношении того, как я двигаюсь, с кем тусуюсь, куда хожу, что употребляю, — признавался Снуп Догг.
Рэпер отказался от алкоголя и курения и стал всё чаще появляться на спортивных мероприятиях. В 2024 году он пронес олимпийский огонь в честь открытия игр в Париже, а в 2026-м стал приглашенным тренером американской команды атлетов.
При этом Снуп Догг остается владельцем нескольких алкогольных брендов и снимается в рекламе. Как признается сам рэпер, приглашая его стать лицом напитков, создатели знают его позицию и принимают ее.
— Вы платите мне не за то, чтобы я это пил, вы платите мне за то, чтобы я это продвигал. Так что я здесь не для того, чтобы напиваться. Я здесь, чтобы получать деньги, — отвечает на критику Снуп Догг.
Агата Муцениеце
Злоупотреблять алкоголем Агата Муцениеце начала после болезненного развода с Павлом Прилучным. Суды, дележка детей и споры об алиментах забрали последние силы актрисы, и она в надежде справится со стрессом начала пить.
— Я тогда начала просто топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пока не поняла, что зашла слишком далеко, — признавалась актриса на шоу «Догадки Агатки».
В голове Муцениеце действовало правило — если уже открыла бутылку, то нельзя ограничиваться одним бокалом. Поэтому небольшой аперитив быстро перерастал в бесконечный поток, который она не могла остановить.
— Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском — и всё. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал? Зачем тогда пить, если всего два? — задавалась она вопросом.
Актриса сама смогла взять себя в руки. Она сильно испугалась, что под градусом теряет контроль и может пропустить важные моменты в своей жизни. Однажды 1 января она просто захотела начать жить с чистого листа и объявила себе год трезвости.
Уже через месяц Агата заметила, как заметно похудела, избавилась от отечности и стала лучше себя чувствовать.
— Я действительно стала лучше выглядеть, действительно ушел лишний вес и отеки, голова соображает лучше и быстрее, — рассказывала она в своих социальных сетях.
Видя заметный результат, актриса легче пережила тягу, а теперь и совсем не думает об алкоголе. Вредную привычку она с лихвой заменяет спортом. Агата регулярно бегает и тренируется в зале, за счет чего остается в прекрасной форме даже после родов.
Вячеслав Бутусов
Алкоголь в жизнь Бутусова пришел как лекарство. На заре своей карьеры певец пил, чтобы забыть о стеснении и проблемах. Рюмку перед выступлением, другую после концерта — и вот уже без этого Бутусов перестал представлять свою жизнь.
Дополнительных проблем добавляли семейные трудности. Вячеслав рано женился на девушке по имени Марина, с которой познакомился в институте, и в быту часто не мог найти с ней общий язык.
Даже когда, казалось бы, жизнь налаживалась — группа «Наутилус» набирала обороты, появились первые гастроли и толпы фанатов, — проще жить от этого не становилось.
— Со стороны кажется, что мы на пике славы, нам всё дозволено и доступно. Но вдруг ты понимаешь, что лукавый увел тебя в темный лес, где ты будешь бродить до конца дней и пропадешь, — вспоминал Бутусов.
В 90-е Бутусов переехал из Свердловска в Санкт-Петербург и стал медленно скатываться на дно. Алкоголь, который первоначально помогал ему, стал его главным врагом. Певец потерял смысл жизни и впал в депрессию. В таком состоянии его встретила вторая жена — 18-летняя Анжелика. Впоследствии певец стал называть ее своим ангелом.
— Я был в ужасном виде, прохожие шарахались. По тому, как снисходительно она ко мне отнеслась, я понял, что она точно ангел, — рассказывал певец на шоу «Судьба человека» (12+).
Любовь к Анжелике стала для артиста стимулом поменять свою жизнь. Певец отказался от вредной привычки и пришел к вере. Как признается Бутусов, полностью тяга не пропала даже через много лет, и он продолжает ежедневно работать над собой.
— Я — это бесконечный профилактический ремонт. Вот как в Эрмитаже — ходит бригада вокруг здания и красит много десятилетий. С одной стороны покрасили, а с другой облезло. Так же и у меня, — признается Бутусов.
МакSим
Певица попала в шоу-бизнес в очень раннем возрасте — в 15 лет. В тот момент для МакSим всё казалось необычным. Она не хотела, чтобы ее приняли за чужачку, поэтому стала слушать наставления опытных коллег.
— Мне говорили: «Если ты не пьешь, то ты не артист». Я давно приняла решение жить коротко, но ярко, — рассказывала о своих установках певица.
Вначале МакSим не видела никаких проблем в бесконечных тусовках, ведь во время них она всегда была окружена людьми, которые называли себя друзьями. Только со временем певица поняла, что многие лишь пользовались ее зависимостью и специально подпитывали ее, чтобы пользоваться ее деньгами и популярностью.
— Для того чтобы покончить с этим, мне пришлось смириться с тем, что я на дне, — откровенно признавалась певица.
В 2021 году Максим пережила тяжелую кому и 95% поражения легких. Организм не выдержал нагрузок, которые певица продолжала отягощать алкоголем, и в итоге у артистки стали один за другим срываться концерты.
— Ситуация с сорванными концертами стала для меня определенным рубежом и краем. Я очень уважаю своего зрителя, и мне бы хотелось всегда выходить к нему в нормальном состоянии, — рассказывала в одном из интервью артистка.
В 2023 году МакSим легла в больницу. В борьбе против зависимости ее особенно поддержал отец, который и сам проходил через такое, а также дочки. Певица смогла отказаться от пагубной привычки, только после того как поняла, что ей нужно полюбить себя такой, какая она есть, без одобрения от других.