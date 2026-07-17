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Страна и мир Подробности «Спросом пользуются гадание на кофейной гуще и создание ментальной карты»: как работают эзотерические лавки и кто туда ходит

«Спросом пользуются гадание на кофейной гуще и создание ментальной карты»: как работают эзотерические лавки и кто туда ходит

Также мы разобрались с психологом, почему люди обращаются к эзотерикам

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Пермяки всё чаще приходят в эзотерические лавки | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUПермяки всё чаще приходят в эзотерические лавки | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Пермяки всё чаще приходят в эзотерические лавки

Источник:

Анастасия Диордиева / 59.RU

За прошедший год на рынке эзотерических услуг наблюдался всплеск активности, который сохраняется и по сей день. Люди массово обращаются за помощью к гадалкам и экстрасенсам. По спросу не отстает и специальная атрибутика — свечи, карты Таро, обереги и амулеты.

В апреле 2025 года в Госдуму внесли законопроект о запрете 38 видов магических услуг, включая ведьмовство, алхимию и астрологию. Однако правительство инициативу не поддержало в связи с отсутствием доказательств вреда, а также с возможным нарушением конституционных прав на информацию, убеждения и свободу выражения.

Наши пермские коллеги из 59.RU сходили в эзотерические лавки, чтобы узнать, что кроется за «волшебными» свечами и гаданиями.

«Две метлы»

Магазин магии и эзотерики «Две метлы» на Петропавловской работает около семи лет. Славится обилием товаров и уютной и доброжелательной атмосферой. В магазине работают два таролога-консультанта, SMM-специалист и сама владелица.

«Две метлы» работают на Петропавловской уже семь лет | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU«Две метлы» работают на Петропавловской уже семь лет | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

«Две метлы» работают на Петропавловской уже семь лет

Источник:

Анастасия Диордиева / 59.RU

С посещаемостью у лавки все хорошо: начиная от мимо проходящих людей, которые просто увидели вывеску магазина, заканчивая постоянными клиентами абсолютно разного возраста и пола. В значимые для эзотерических практик дни — новолуние, полнолуние, зимнее и летние солнцестояния, Вальпургиеву ночь — посетителей становится намного больше. Иногда приходят практики, которые берут товары, необходимые для магических ритуалов: серпы, чаши, травы и т. д.

Внутри нас встретила таролог-консультант Лиза. Девушка работает в магазине около года, до этого предоставляла схожие услуги, но в онлайн-формате. По словам Лизы, за последние несколько лет гадания и магические практики стали пользоваться большой популярностью, в отличии от 2019 года, когда она только начинала этим заниматься.

«Сейчас это стало чем-то обыденным. С подружками мимо идешь: „О, пошли на Васю погадаем?“ Половина относится к этому как к развлечению, — говорит Лиза. — Просто задают вопрос, к примеру: „Как пройдет моя поездка?“. А вторая половина приходит с проблемами. Но мы не берем на себя ответственность психологов или врачей. От вопросов здоровья или беременности отказываемся. Считаем, что этически это неправильно».

Мистическая атмосфера | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUМистическая атмосфера | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Различные благовония | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUРазличные благовония | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Если некоторые мастера или лавки занимаются приворотами или наведением порчи, то «Две метлы» полностью отрицают такие практики и продают свечи и инструменты для избавления от порчи. Также на товары ставятся специальные руны, запрещающие использовать их во вред.

Метла для тех, кто хочет почувствовать себя ведьмой | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUМетла для тех, кто хочет почувствовать себя ведьмой | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Печенье с предсказаниями | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUПеченье с предсказаниями | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Но бывают случаи, когда клиенты приходят за «темными» ритуалами, в том числе и дети. Тогда консультанты «Двух метел» просто отказывают в предоставлении услуг. К примеру, Лиза отказала девочке лет 13 на просьбу сделать приворот. До этого девочка заказывала три приворота у какого-то практика за 5 тысяч рублей каждый, но успехов в делах любовных так и не добилась.

Множество свечей | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUМножество свечей | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Для тех, кто хочет притянуть деньги и удачу | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUДля тех, кто хочет притянуть деньги и удачу | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Также магазин предоставляет различные сеансы: гадания на Таро, на кофейной гуще, создание ментальной карты и матрицы судьбы, обучения и мастер-классы. Раньше проводили фестивали, на которых собирались мастера и тарологи. Сейчас из-за поиска нового помещения их временно приостановили.

Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUИсточник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Магические статуэтки | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUМагические статуэтки | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

«Наибольшим спросом из сеансов пользуются гадания на Таро. Люди приходят каждый день — поток за потоком, — рассказывает Лиза. — У нас есть два варианта: экспресс-гадание на небольшой вопрос, занимающее 5–10 минут, и полноценные Таро-консультации на глубокий анализ вопроса. Все сотрудники вне зависимости от опыта проходят курсы, которые проводит владелица. Я пришла сюда с пятилетним опытом, но всё равно прошла».

Подсвечник в виде пентаграммы | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUПодсвечник в виде пентаграммы | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Подсвечник в виде пентаграммы

Источник:

Анастасия Диордиева / 59.RU

Сама девушка, несмотря на свою работу тарологом-консультантом, считает себя в некотором смысле скептиком и думает над тем, чтобы бросить гадания.

«У нас скептицизм граничит с верой в эзотерику. Ты постоянно задаешься вопросом: не сошел ли ты с ума? — делится девушка. — Еще и психологически тяжело. Наша работа чем-то схожа с работой психолога. Ты пропускаешь чувства и эмоции других через себя. Когда приходит человек с какой-то проблемой, ты не только выслушиваешь его, но и пытаешься дать какой-то совет, помочь разобраться. Это тяжело».

«Чаша»

В магазине магии и эзотерики «Чаша» на Комсомольском проспекте богатый ассортимент книг, свечей, камней, статуэток и вещей для фэншуя. Продавец там — женщина среднего возраста. Работает в лавке уже 13 лет. В эзотерику не верит.

«Мне просто нравятся книги, приятный запах и музыка», — комментирует продавец.

Фэншуй, астрология, руны&nbsp;— про все это и не только книги на полках | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUФэншуй, астрология, руны&nbsp;— про все это и не только книги на полках | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUИсточник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Посещаемость лавки циклична: то прилив клиентов, то отлив. На вопрос, с чем это связано, продавец дает довольно интересный ответ: «Это не хлеб и картошка, которую люди будут постоянно брать. Приходят те, кому это интересно, кто в теме».

Чаще всего в «Чаше» покупают эфирные масла, свечи и статуэтки. Свечи самые обычные — ароматические. Никаких практик в магазине не проводят. По сути, это обычный магазин со всяким ходовым товаром. Ничего связанного с эзотерикой и магией, кроме карт Таро и спиритической доски, тут нет.

«Маалис»

Магазин эзотерики «Маалис» на Луначарского работает уже два года. Нам удалось поговорить с одной из владелиц лавки — Аминой. Летом из-за дачного сезона, говорит она, в лавку ходит немного народу, в основном только постоянные клиенты.

В «Маалисе» можно купить свечи, камни, благовония, карты Таро, травы и много чего еще | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUВ «Маалисе» можно купить свечи, камни, благовония, карты Таро, травы и много чего еще | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

В «Маалисе» можно купить свечи, камни, благовония, карты Таро, травы и много чего еще

Источник:

Анастасия Диордиева / 59.RU

Товары обновляются по просьбам клиентов — владелица постоянно спрашивает, чего они хотят и что стоит добавить. С большинством работают под заказ. Они просят что-то привезти в Пермь, так как некоторые товары тяжело найти в городе.

Также в лавке проводят различные сеансы и мастер-классы. Наибольшим спросом пользуются гадания, особенно гадание на Таро и кофейной гуще — варишь кофе, пьешь, после переворачиваешь — мастер все рассматривает и рассказывает, что вас ждет в зависимости от вопроса или темы. Еще есть услуги хироманта и карты желаний.

Украшения-амулеты | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUУкрашения-амулеты | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUИсточник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUИсточник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Есть и «психологические» игры, например, «Болото». В процессе игры человек, запутавшийся в себе, старается вылезти из своего «болота» и разобраться в чувствах.

Скандинавские руны (у каждой есть свое назначение) | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUСкандинавские руны (у каждой есть свое назначение) | Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU
Источник: Анастасия Диордиева / 59.RUИсточник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Амина заранее предупреждает посетителей, что все практики и товары — это не сказка, не волшебная палочка. Если купить и пожечь свечку, чуда не произойдет. Это своего рода помощник. Человек, купив свечку, начнет действовать, что-то делать. Обычная психосоматика — ты настраиваешь себя и берешь всё в свои руки, а не лежишь на диване.

Клиенты лавок — кто они?

Если обратить внимание на отзывы пермяков на сайтах лавок, то мнения сильно разнятся. Одни считают это шарлатанством, другие тепло отзываются и считают, что жизнь наладилась после посещения.

Мы поговорили с клиентами двух магазинов на тему эзотерики.

Лиза и Анастасия пришли в «Две метлы» просто из любопытства. Года 3–4 назад у них была подруга, заинтересованная этой темой, — она сама делала расклады на Таро. Но после того, как она переехала в другую страну, девушки перестали посещать эзотерические лавки так часто.

Лиза иногда покупает здесь украшения или предметы для интерьера, но ритуалами не увлекается, в астрологию не верит. Анастасия использует гадания как некую помощь в трудных ситуациях. Просто поговорить и найти решение, успокоится.

«У меня был проблемный период в жизни. В какой-то степени мне, наверное, помогли расклады, — делится Анастасия. — Я не понимала, что делать, а тут некий терапевтический эффект. Ты приходишь на расклад, тебе на картах что-то показывают, и вроде как картам веришь, а с другой стороны, с человеком разговариваешь, который тебе неосознанно что-то подсказывает. Сейчас у меня проблемы с отношениями, я задумывалась купить свечки. Ну это, наверное, когда совсем в отчаяние приду. Ну мало ли, может, что-то где-то поможет. Моя личная вера в том, что судьба нас приводит в любом случае к тому, к чему надо. Поэтому такие магазинчики имеют место быть».

Посещают лавки и школьницы. Кристина увлекается эзотерикой. На это повлияли мама и публикации в интернете. Девочка часто заходит в «Две метлы» присмотреть карты Таро, статуэтки, благовония и камни. Сама учится гадать на картах и делает ритуалы на чистку от негатива.

В «Чаше» нам встретился молодой человек. Он купил свечи.

«Просто потому что запах приятный, без каких-то специальных вещей, по типу на любовь, на деньги, — говорит парень. — Мы же все прекрасно понимаем, что это не привлечь таким образом. Ничего не бывает так. Ты сидишь дома, сложа руки, пожег благовоние, пожег свечки, и всё получилось. Правда же, бред. А вообще я психолог и больше агностик. Понимаю, как нервная система устроена. А некоторые просто верят. Как говорят, опиум для народа. Человеку всегда надо во что-то верить. Кто-то верит в эзотерику, кто-то — в религию, а кто-то — в себя. Без веры сложно».

Что говорят психологи?

Психолог и заместитель директора «Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ» Анастасия Кандалина нейтрально относится к эзотерике. Она считает, что это личный выбор человека. Он сам несет ответственность за свои действия.

«Если рассматривать эзотерику со стороны психологии, то это некоторый набор практик, которые используют люди, чтобы прикоснуться к внутренней части себя, к своим скрытым переживаниям и мыслям. Это околонаучная практика и удовлетворяет больше сиюминутную потребность, — считает Анастасия Кандалина. — В эзотерике есть свои плюсы и минусы: она может частично улучшать состояние человека. Но в большей степени может навредить».

На человека с каким-либо психотическим состоянием или диагнозом фразы, сказанные эзотерическим практиком, могут повлиять негативно — усугубить состояние человека с шизофренией или психозом или развить сильную тревожность.

А на человека со стабильным психологическим и эмоциональным состоянием эзотерика вряд ли как-то повлияет. Но важно понимать, что при использовании эзотерических практик нужно относится к ним как к игре. Это как проективный метод — посмотреть на себя.

Установку «эзотерика — первая психологическая помощь» Анастасия Кандалина не поддерживает, так как в психологии есть четкие разграничения и правила оказания помощи.

«У нас есть ряд правил, как мы взаимодействуем с клиентом. Мы не можем от них отходить. Есть четкое ограничение, как мы входим в разговор и как его выстраиваем, — комментирует Анастасия. — Это очень важно для доверительных отношений, чтобы человек мог раскрыться. Первая психологическая помощь — это эмоциональная поддержка, это некоторые рекомендации, что можно сделать здесь и сейчас. А эзотерический способ — это всё-таки навязывание своей правды человеку. Психологи в конце беседы подводят некоторый итог — к чему пришел человек и в каком состоянии он находится. Они делают разбор и завершают это состояние, чтобы человек мог дальше как-то в мире существовать и делать свои дела. Эзотерическая практика — это скорее сказать „как есть“, а дальше уже не думать о том, как там будет клиент. Чаще всего к эзотерикам приходят уже уязвимые люди. Они смотрят на состояние клиента и ведут его по нему, усиливая. Это в некотором роде манипуляция».

Во многом на решение обратиться к эзотерику, а не к психологу влияет окружение человека. Все начинается с детства.

«Ребенок рождается. Он как чистый лист бумаги. Его окружение со временем растет: тренера, учителя, родители, родственники, друзья. Они ему все говорят, как живут, что они знают. Ребенок начинает это пробовать в своей жизни. Смотреть, как это, и понимать, как устроен этот мир, — говорит психолог. — Здесь примерно так же. Если в окружении будут люди, которые считают, что эзотерикой нельзя заниматься, что это плохо и так далее, особенно значимые родственники или люди, которым доверяют, то, естественно, в эзотерику человек вообще не полезет. А если они сами этим занимаются и позитивно отзываются, говорят, что у них все сбывалось, то и человек захочет попробовать. Здесь делать ничего не надо. Вы в пассивной позиции. Вам просто сказали, что всё будет хорошо, не надо брать ответственность, не надо что-то делать, куда-то идти, тревожиться».

По словам Анастасии Кандалиной, если человек хочет обратиться к эзотерике, то ему нужно задать себе вопросы: «А что сейчас со мной происходит? Какой у меня период в жизни? Чего мне не хватает? Какая у меня потребность? Почему я вдруг решил обратиться к эзотерике?»

Относиться к эзотерике, по словам психолога, нужно критически, потому что это просто еще одна из форм получения информации. Она не является правдивой. Анастасия Кандалина говорит, что эзотерика — это не научный метод и, если он не научный, то еще не доказан.

Ранее пермячка рассказала 59.RU, что происходит за кадром шоу «Экстрасенсы. Реванш» с Александром Шепсом.

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Анастасия ДиордиеваАнастасия Диордиева
Анастасия Диордиева
Эзотерика Гадания Карты Таро Благовония Мистика Предсказание будущего Психолог
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