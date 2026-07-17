«Спросом пользуются гадание на кофейной гуще и создание ментальной карты»: как работают эзотерические лавки и кто туда ходит

Пермяки всё чаще приходят в эзотерические лавки Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

За прошедший год на рынке эзотерических услуг наблюдался всплеск активности, который сохраняется и по сей день. Люди массово обращаются за помощью к гадалкам и экстрасенсам. По спросу не отстает и специальная атрибутика — свечи, карты Таро, обереги и амулеты.

В апреле 2025 года в Госдуму внесли законопроект о запрете 38 видов магических услуг, включая ведьмовство, алхимию и астрологию. Однако правительство инициативу не поддержало в связи с отсутствием доказательств вреда, а также с возможным нарушением конституционных прав на информацию, убеждения и свободу выражения.

Наши пермские коллеги из 59.RU сходили в эзотерические лавки, чтобы узнать, что кроется за «волшебными» свечами и гаданиями.

«Две метлы»

Магазин магии и эзотерики «Две метлы» на Петропавловской работает около семи лет. Славится обилием товаров и уютной и доброжелательной атмосферой. В магазине работают два таролога-консультанта, SMM-специалист и сама владелица.

«Две метлы» работают на Петропавловской уже семь лет Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

С посещаемостью у лавки все хорошо: начиная от мимо проходящих людей, которые просто увидели вывеску магазина, заканчивая постоянными клиентами абсолютно разного возраста и пола. В значимые для эзотерических практик дни — новолуние, полнолуние, зимнее и летние солнцестояния, Вальпургиеву ночь — посетителей становится намного больше. Иногда приходят практики, которые берут товары, необходимые для магических ритуалов: серпы, чаши, травы и т. д.

Внутри нас встретила таролог-консультант Лиза. Девушка работает в магазине около года, до этого предоставляла схожие услуги, но в онлайн-формате. По словам Лизы, за последние несколько лет гадания и магические практики стали пользоваться большой популярностью , в отличии от 2019 года, когда она только начинала этим заниматься.

«Сейчас это стало чем-то обыденным. С подружками мимо идешь: „О, пошли на Васю погадаем?“ Половина относится к этому как к развлечению , — говорит Лиза. — Просто задают вопрос, к примеру: „Как пройдет моя поездка?“. А вторая половина приходит с проблемами . Но мы не берем на себя ответственность психологов или врачей. От вопросов здоровья или беременности отказываемся. Считаем, что этически это неправильно».

Если некоторые мастера или лавки занимаются приворотами или наведением порчи, то «Две метлы» полностью отрицают такие практики и продают свечи и инструменты для избавления от порчи. Также на товары ставятся специальные руны, запрещающие использовать их во вред.

Но бывают случаи, когда клиенты приходят за «темными» ритуалами, в том числе и дети. Тогда консультанты «Двух метел» просто отказывают в предоставлении услуг. К примеру, Лиза отказала девочке лет 13 на просьбу сделать приворот. До этого девочка заказывала три приворота у какого-то практика за 5 тысяч рублей каждый , но успехов в делах любовных так и не добилась.

Также магазин предоставляет различные сеансы: гадания на Таро, на кофейной гуще, создание ментальной карты и матрицы судьбы, обучения и мастер-классы. Раньше проводили фестивали, на которых собирались мастера и тарологи. Сейчас из-за поиска нового помещения их временно приостановили.

« Наибольшим спросом из сеансов пользуются гадания на Таро . Люди приходят каждый день — поток за потоком, — рассказывает Лиза. — У нас есть два варианта: экспресс-гадание на небольшой вопрос, занимающее 5–10 минут, и полноценные Таро-консультации на глубокий анализ вопроса. Все сотрудники вне зависимости от опыта проходят курсы, которые проводит владелица. Я пришла сюда с пятилетним опытом, но всё равно прошла».

Подсвечник в виде пентаграммы Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Сама девушка, несмотря на свою работу тарологом-консультантом, считает себя в некотором смысле скептиком и думает над тем, чтобы бросить гадания.

«У нас скептицизм граничит с верой в эзотерику. Ты постоянно задаешься вопросом: не сошел ли ты с ума? — делится девушка. — Еще и психологически тяжело. Наша работа чем-то схожа с работой психолога. Ты пропускаешь чувства и эмоции других через себя . Когда приходит человек с какой-то проблемой, ты не только выслушиваешь его, но и пытаешься дать какой-то совет, помочь разобраться. Это тяжело».

«Чаша»

В магазине магии и эзотерики «Чаша» на Комсомольском проспекте богатый ассортимент книг, свечей, камней, статуэток и вещей для фэншуя. Продавец там — женщина среднего возраста. Работает в лавке уже 13 лет. В эзотерику не верит.

«Мне просто нравятся книги, приятный запах и музыка», — комментирует продавец.

Посещаемость лавки циклична: то прилив клиентов, то отлив. На вопрос, с чем это связано, продавец дает довольно интересный ответ: « Это не хлеб и картошка, которую люди будут постоянно брать. Приходят те, кому это интересно, кто в теме ».

Чаще всего в «Чаше» покупают эфирные масла, свечи и статуэтки. Свечи самые обычные — ароматические. Никаких практик в магазине не проводят. По сути, это обычный магазин со всяким ходовым товаром. Ничего связанного с эзотерикой и магией, кроме карт Таро и спиритической доски, тут нет.

«Маалис»

Магазин эзотерики «Маалис» на Луначарского работает уже два года. Нам удалось поговорить с одной из владелиц лавки — Аминой. Летом из-за дачного сезона, говорит она, в лавку ходит немного народу, в основном только постоянные клиенты.

В «Маалисе» можно купить свечи, камни, благовония, карты Таро, травы и много чего еще Источник: Анастасия Диордиева / 59.RU

Товары обновляются по просьбам клиентов — владелица постоянно спрашивает, чего они хотят и что стоит добавить. С большинством работают под заказ. Они просят что-то привезти в Пермь, так как некоторые товары тяжело найти в городе .

Также в лавке проводят различные сеансы и мастер-классы. Наибольшим спросом пользуются гадания, особенно гадание на Таро и кофейной гуще — варишь кофе, пьешь, после переворачиваешь — мастер все рассматривает и рассказывает, что вас ждет в зависимости от вопроса или темы. Еще есть услуги хироманта и карты желаний.

Есть и «психологические» игры, например, «Болото». В процессе игры человек, запутавшийся в себе, старается вылезти из своего «болота» и разобраться в чувствах.

Амина заранее предупреждает посетителей, что все практики и товары — это не сказка, не волшебная палочка. Если купить и пожечь свечку, чуда не произойдет. Это своего рода помощник . Человек, купив свечку, начнет действовать, что-то делать. Обычная психосоматика — ты настраиваешь себя и берешь всё в свои руки, а не лежишь на диване.

Клиенты лавок — кто они?

Если обратить внимание на отзывы пермяков на сайтах лавок, то мнения сильно разнятся. Одни считают это шарлатанством, другие тепло отзываются и считают, что жизнь наладилась после посещения.

Мы поговорили с клиентами двух магазинов на тему эзотерики.

Лиза и Анастасия пришли в «Две метлы» просто из любопытства. Года 3–4 назад у них была подруга, заинтересованная этой темой, — она сама делала расклады на Таро. Но после того, как она переехала в другую страну, девушки перестали посещать эзотерические лавки так часто.

Лиза иногда покупает здесь украшения или предметы для интерьера, но ритуалами не увлекается, в астрологию не верит. Анастасия использует гадания как некую помощь в трудных ситуациях. Просто поговорить и найти решение, успокоится.

«У меня был проблемный период в жизни. В какой-то степени мне, наверное, помогли расклады, — делится Анастасия. — Я не понимала, что делать, а тут некий терапевтический эффект . Ты приходишь на расклад, тебе на картах что-то показывают, и вроде как картам веришь, а с другой стороны, с человеком разговариваешь, который тебе неосознанно что-то подсказывает. Сейчас у меня проблемы с отношениями, я задумывалась купить свечки. Ну это, наверное, когда совсем в отчаяние приду. Ну мало ли, может, что-то где-то поможет. Моя личная вера в том, что судьба нас приводит в любом случае к тому, к чему надо. Поэтому такие магазинчики имеют место быть».

Посещают лавки и школьницы. Кристина увлекается эзотерикой. На это повлияли мама и публикации в интернете. Девочка часто заходит в «Две метлы» присмотреть карты Таро, статуэтки, благовония и камни. Сама учится гадать на картах и делает ритуалы на чистку от негатива.

В «Чаше» нам встретился молодой человек. Он купил свечи.

«Просто потому что запах приятный, без каких-то специальных вещей, по типу на любовь, на деньги, — говорит парень. — Мы же все прекрасно понимаем, что это не привлечь таким образом. Ничего не бывает так . Ты сидишь дома, сложа руки, пожег благовоние, пожег свечки, и всё получилось. Правда же, бред. А вообще я психолог и больше агностик. Понимаю, как нервная система устроена. А некоторые просто верят. Как говорят, опиум для народа. Человеку всегда надо во что-то верить. Кто-то верит в эзотерику, кто-то — в религию, а кто-то — в себя. Без веры сложно ».

Что говорят психологи?

Психолог и заместитель директора «Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ» Анастасия Кандалина нейтрально относится к эзотерике. Она считает, что это личный выбор человека. Он сам несет ответственность за свои действия.

«Если рассматривать эзотерику со стороны психологии, то это некоторый набор практик, которые используют люди, чтобы прикоснуться к внутренней части себя, к своим скрытым переживаниям и мыслям. Это околонаучная практика и удовлетворяет больше сиюминутную потребность , — считает Анастасия Кандалина. — В эзотерике есть свои плюсы и минусы: она может частично улучшать состояние человека. Но в большей степени может навредить».

На человека с каким-либо психотическим состоянием или диагнозом фразы, сказанные эзотерическим практиком, могут повлиять негативно — усугубить состояние человека с шизофренией или психозом или развить сильную тревожность.

А на человека со стабильным психологическим и эмоциональным состоянием эзотерика вряд ли как-то повлияет. Но важно понимать, что при использовании эзотерических практик нужно относится к ним как к игре. Это как проективный метод — посмотреть на себя.

Установку «эзотерика — первая психологическая помощь» Анастасия Кандалина не поддерживает, так как в психологии есть четкие разграничения и правила оказания помощи.

«У нас есть ряд правил, как мы взаимодействуем с клиентом. Мы не можем от них отходить. Есть четкое ограничение, как мы входим в разговор и как его выстраиваем, — комментирует Анастасия. — Это очень важно для доверительных отношений, чтобы человек мог раскрыться. Первая психологическая помощь — это эмоциональная поддержка, это некоторые рекомендации, что можно сделать здесь и сейчас. А эзотерический способ — это всё-таки навязывание своей правды человеку . Психологи в конце беседы подводят некоторый итог — к чему пришел человек и в каком состоянии он находится. Они делают разбор и завершают это состояние, чтобы человек мог дальше как-то в мире существовать и делать свои дела. Эзотерическая практика — это скорее сказать „как есть“, а дальше уже не думать о том, как там будет клиент. Чаще всего к эзотерикам приходят уже уязвимые люди. Они смотрят на состояние клиента и ведут его по нему, усиливая. Это в некотором роде манипуляция».

Во многом на решение обратиться к эзотерику, а не к психологу влияет окружение человека. Все начинается с детства.

«Ребенок рождается. Он как чистый лист бумаги. Его окружение со временем растет: тренера, учителя, родители, родственники, друзья. Они ему все говорят, как живут, что они знают. Ребенок начинает это пробовать в своей жизни. Смотреть, как это, и понимать, как устроен этот мир, — говорит психолог. — Здесь примерно так же. Если в окружении будут люди, которые считают, что эзотерикой нельзя заниматься, что это плохо и так далее, особенно значимые родственники или люди, которым доверяют, то, естественно, в эзотерику человек вообще не полезет. А если они сами этим занимаются и позитивно отзываются, говорят, что у них все сбывалось, то и человек захочет попробовать. Здесь делать ничего не надо. Вы в пассивной позиции. Вам просто сказали, что всё будет хорошо, не надо брать ответственность, не надо что-то делать, куда-то идти, тревожиться».

По словам Анастасии Кандалиной, если человек хочет обратиться к эзотерике, то ему нужно задать себе вопросы: «А что сейчас со мной происходит? Какой у меня период в жизни? Чего мне не хватает? Какая у меня потребность? Почему я вдруг решил обратиться к эзотерике?»

Относиться к эзотерике, по словам психолога, нужно критически, потому что это просто еще одна из форм получения информации. Она не является правдивой. Анастасия Кандалина говорит, что эзотерика — это не научный метод и, если он не научный, то еще не доказан.