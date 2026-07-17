«Всё равно будущего не будет»: что стало с актерами шоу «Даешь молодежь!»

Оу, май гадбл, да это же Данила и Герман! Кстати, где они теперь? Источник: Юрий Самолыго / ТАСС

«Оу, май гадбл», «В натуре, Ржавый!», «Данила, ты что, крейзи?!» — если эти фразы мгновенно вызывают у вас широкую улыбку, значит, ваша юность тоже прошла под убойные скетчи легендарного шоу «Даешь молодежь!» (18+). С момента закрытия культового ситкома прошло больше десяти лет, и судьба заметно раскидала любимых актеров. Кто-то штурмует американские театральные подмостки, кто-то получает звание заслуженного артиста России на главных сценах страны, а кто-то выдает посылки в пункте Wildberries. Рассказываем, как сложились судьбы создателей Данилы, Германа, Кекса, Укропа и других героев телеэкрана.

Андрей Бурковский

В конце 2022 года Андрей Бурковский вместе с семьей переехал в США. Сначала жил в Лос-Анджелесе, а затем переехал в Нью-Йорк и обосновался на Манхэттене, где арендует квартиру в одном из благополучных жилых кварталов.

На Манхэттен выбор пал во многом из-за деловой активности Андрея. Здесь Бурковский открыл собственную актерскую студию Seagull NYC, где ведет образовательные курсы. Кроме того, он участвует в локальных англоязычных театральных постановках, проводит выездные актерские интенсивы, организует творческие детские кинолагеря в Европе. Например, кинолагерь в Ницце стоимостью 1000 евро за неделю.

Андрей Бурковский теперь частенько прогуливается с женой в Центральном парке Нью-Йорка Источник: aburkovskiy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на активную деятельность за рубежом, Андрей не оборвал связей с Россией. Он периодически прилетает на родину ради съемок. Среди его недавних проектов — роли в картинах «Летучий корабль» (6+), третьем сезоне сериала «Медиатор» (18+) и проекте «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+).

Правда, о возвращении артиста домой говорить не приходится. В феврале 2025 года стало известно, что он продал свою просторную (130 кв. м) четырехкомнатную квартиру в Москве за 80 млн рублей.

За время проживания в США Андрей Бурковский успел принять участие в нескольких заметных независимых театральных проектах на английском языке.

Самый громкий американский театральный проект актера — спектакль Our Class («Наш класс»), где Бурковский исполнил одну из ведущих ролей — польского еврея, который сначала спасается от погромов, а затем сам превращается в жестокого сотрудника коммунистических спецслужб.

Американские театральные критики весьма высоко оценили игру российского актера и отмечали, что ему удалось без фальши показать страшную психологическую трансформацию героя. Отмечали также, что для актера, который лишь в 2022 году переехал в США, у него прекрасный английский язык, на котором он вполне органично отыгрывает трехчасовую драматическую роль.

Михаил Башкатов

В отличие от своего многолетнего коллеги по сцене Андрея Бурковского, актер, телеведущий и бывший капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов постоянно живет и работает в Москве и не планирует уезжать из России.

Периодически Михаил Башкатов вместе с коллегами дает благотворительные концерты для детей в больницах Источник: doctor__clown / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После того как популярное скетч-шоу закрылось, он пробовал свои силы в Comedy Club, но продержался там считаные месяцы и покинул проект.

— Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в «Даешь молодежь!», — рассказывал Михаил, потерявший интерес к развлекательным шоу.

Впрочем, иногда Михаила Башкатова можно встретить на одной сцене с коллегой по Comedy Club Сергеем Гореликовым Источник: bashkatovmisha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы избавиться от исключительно комедийного амплуа кавээнщика, в 2010 году Михаил Башкатов окончил Школу драмы Германа Сидакова по специальности «актер драматического театра и кино». Это помогло ему получить роли в серьезных драматических и детективных российских проектах.

Сегодня актер активно занят в антрепризных постановках, много сотрудничает с Московским театром комедии, регулярно гастролирует по городам России со спектаклями, ведет игры Премьер-лиги и Первой лиги КВН, снимается в кино и сериалах, участвует в телешоу. Например, не так давно вместе с супругой Екатериной он вел трэвел-проект «Святыни России» на телеканале «Спас».

В проекте актер участвовал с супругой Источник: кадр из программы «Святыни России», реж. Ирина Лосева, телеканал «Спас», 2024 год

Вместе с женой актер воспитывает троих сыновей и маленькую дочь. В своих интервью Михаил в шутку признавался, что воспитание долгожданной дочки дается ему сложнее, чем троих мальчиков, поскольку с сыновьями он привык быть строгим.

— Я своей дочке четырехлетней сказал: «Ты знаешь, я воспитывал трех твоих братьев старших, но ни один из них не подарил мне столько нежности и не выпил столько крови». Потому что как девочки пьют кровь — это, конечно, потрясающе, — рассказал недавно Башкатов в беседе с журналистом издания NGS.RU.

Вместе с супругой Екатериной Михаил Башкатов воспитывает четверых детей: троих сыновей и четырехлетнюю дочь Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Аслан Бижоев

До того как стать звездой телеканала СТС, Аслан Бижоев прошел классическую школу КВН в родном Нальчике. Он выступал за команду «Эльбрус-Экспресс», вместе с которой успешно штурмовал центральные лиги КВН.

Именно на кавээновских сценах, фестивалях в Сочи и играх Премьер-лиги Аслан познакомился с Михаилом Башкатовым и Андреем Бурковским. Когда продюсеры начали кастинг в новое шоу «Даешь молодежь!», томичи вспомнили про харизматичного и артистичного парня из Нальчика и пригласили его на пробы.

Кекс и Укроп без привычных костюмов Источник: aslanbek_bizhoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Аслан Бижоев живет в Москве и совмещает кинокарьеру с ведением семейного бизнеса — собственного пункта выдачи заказов Wildberries. Когда его заметили в ПВЗ, все подумали, что дела у него совсем плохи, но Бижоев поспешил всех переубедить.

— У меня всё хорошо, так же продолжаю работать в кино, воспитываю детей, счастлив в браке. Всем, кому интересно, расскажу: это мой ПВЗ, вернее, я открыл его для жены. В дни, когда у меня есть свободное время, с удовольствием помогаю в семейном деле, — объяснил артист.

Иногда Аслана Бижоева можно встретить вот так поюмщим на улицах Москвы Источник: aslanbek_bizhoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо развития семейного маркетплейс-бизнеса, они с супругой воспитывают детей. Также у актера есть дочь от предыдущих отношений.

Актерскую профессию Бижоев не бросал, но с главными ролями у него пока не задается. Среди его свежих киноработ — роли в картинах «Атель-Матель» (16+), «Семя Семёна» (16+), «сНежный человек» (6+), также он появлялся в ситкоме «Букины» (18+).

Евгения Крегжде

Евгения Крегжде всегда считала себя в первую очередь театральной актрисой, поэтому в кино снимается редко и избирательно, отдавая предпочтение глубоким драматическим ролям. Сейчас она живет в Москве, полностью сосредоточилась на театральной карьере, стала одной из ведущих актрис Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, а в 2021 году получила звание заслуженной артистки РФ.

В послужном списке Евгении Крегжде сегодня хватает разноплановых ролей Источник: evgenia_kregzhde / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса задействована в самых знаковых постановках театра. В ее актуальном репертуаре — роли Татьяны Лариной в легендарном спектакле «Евгений Онегин», Сони в «Дяде Ване», Корделии в «Короле Лире», а также ключевая роль в спектакле «Повесть о Сонечке».

За исполнение роли Татьяны Лариной Евгению Крегжде удостоили престижной театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль». Кроме того, за эту же знаковую работу актриса получила театральную премию газеты «Московский комсомолец» и номинировалась на главную театральную награду страны — «Золотую Маску».

В некоторых образах актрису совсем не узнать Источник: evgenia_kregzhde / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всё свободное время Крегжде посвящает семье. Правда, подробностями личной жизни делиться не торопится и тщательно оберегает частную жизнь от журналистов. Она счастлива в браке с далеким от мира шоу-бизнеса мужчиной, с которым воспитывает двоих детей — сына и дочку.

Юлия Паршута

До того как попасть в «Даешь молодежь!», Юлия Паршута прославилась благодаря успеху на седьмой «Фабрике звезд» (16+) и гастролям в составе популярной группы «Инь-Ян». Союз Паршуты и авторов скетч-шоу был взаимовыгодным. С одной стороны, ее участие в проекте привлекало к нему дополнительную аудиторию. С другой, для Юлии он стал полноценным актерским дебютом на телевидении. До 2011 года артистка совмещала плотные съемки с гастролями группы, после чего покинула «Инь-Ян», но продолжила играть в «Даешь молодежь!» вплоть до закрытия проекта.

Расставание с «Инь-Ян» не было спокойным. Бывшие коллеги Юлии Паршуты по группе — Артем Иванов и Татьяна Богачева — рассказывали, что продюсер Константин Меладзе со скандалом уволил певицу из-за ее звездной болезни, капризов и систематического срыва концертов.

Так и не скажешь, что Юлия способна закатить скандал Источник: parshoota / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Она начала предъявлять какие-то требования. Могла не полететь на концерт, сказать: «Я не хочу». Ее уволили после мероприятия Music Box, когда она сказала: «Я на бесплатный концерт не хочу лететь», — рассказывал Иванов в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» (16+).

Татьяна Богачева добавила, что Паршуту также сильно раздражал затяжной простой группы: Меладзе почти год не писал для них новых песен.

— Мы просто сидели. Когда Юля сказала, что уходит, я спросила: «Может, ты подумаешь?» Она ответила: «Всё равно будущего не будет. Костя уже ничего не напишет. Что сидеть?» — вспоминала Татьяна.

Юлия Паршута увлечена йогой. Артистка признается: для нее это первый доступный способ остудить голову Источник: parshoota / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сама Юлия Паршута рассказывала, что ее уход из группы совпал с началом абьюзивных отношений с домашним тираном. По словам певицы, роман с состоятельным мужчиной, ради которого она улетала в США, превратился в трехлетний ад с физическим и психологическим насилием.

Паршута призналась, что первые полгода мужчина вел себя безупречно: дарил охапки цветов, устраивал феерические сюрпризы и казался идеальным спутником. Однако, полностью усыпив ее бдительность и отодвинув ее личные границы, он резко изменил поведение и проявил истинное лицо тирана.

— Потом потихоньку человек начинает ездить с тобой на твою работу, он требует внимания, стоит на съемках и наблюдает за тобой, контролирует. Цепляется за тебя, окутывает, обхватывает, — рассказывала Юлия в YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» (18+). — Потом приходит фаза изоляции. Он всячески не хочет, чтобы ты уделяла кому-то еще внимание. Это распространяется и на родителей, и на друзей, и на работу.

Первый случай жесткого рукоприкладства произошел, когда Юлия была максимально беззащитна. Спустя всего неделю после того, как певица перенесла сложную операцию на аппендиксе, бойфренд сильно ударил ее кулаком в живот. Когда она в слезах попыталась уйти, он запер ее в квартире, отобрал телефон и не выпускал.

Что бы ни происходило в жизни Юлии, рядом всегда верный друг Марк Тишман Источник: parshoota / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам певицы, насилие быстро стало регулярным и доходило до критических масштабов. Мужчина в порывах ярости пытался задушить ее, обещал сломать ноги и угрожал выбросить с 14-го этажа.

— Тоже было в его духе покромсать, исписать, покидать ножики в столешницу моей съемной квартиры, когда я убежала, выдернуть свечи из моей машины тайком, чтобы она не завелась… Это сейчас смешно, тогда было не очень, — рассказывала артистка.

Юлия десятки раз пыталась спастись. Она сбегала к подругам, тайно снимала другие квартиры и пряталась, но тиран, обладая огромными финансовыми возможностями и связями, находил ее абсолютно везде и силой или угрозами заставлял вернуться. Обращения в полицию не работали.

Когда физическое насилие перестало удерживать Юлию, мужчина пошел на изощренный психологический шантаж: он симулировал запущенное раковое заболевание, подделывал медицинские справки и устраивал целые спектакли со «слабостью», чтобы Паршута осталась с ним из чувства жалости и долга.

Окончательно певица разорвала эту связь только в 2013 году. После очередной вспышки агрессии со стороны сожителя Юлия дождалась, пока он уснет, и сбежала из квартиры буквально в никуда. В этот раз она обратилась за помощью к влиятельным друзьям, которые смогли обеспечить ей физическую безопасность и пресечь попытки мужчины вернуть ее силой.

Певица полностью оборвала все контакты, сменила номера телефонов, адреса проживания и заблокировала экс-бойфренда во всех возможных каналах связи, создав вокруг себя стену, через которую абьюзер больше не мог до нее дотянуться.

Когда спустя годы Юлия решилась открыто рассказать о пережитом кошмаре на всю страну, это стало ее главной защитой. Публичность лишила преследователя главного оружия — тайны. Опасаясь громкого уголовного дела, общественного порицания и разрушения собственной репутации, мужчина окончательно оставил певицу в покое.

Юлия Паршута и сегодня дает жару на сцене Источник: parshoota / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня Юлия Паршута признаётся, что полностью излечилась от той травмы, чувствует себя в абсолютной безопасности и активно поддерживает фонды помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием.

После тяжелых абьюзивных отношений Юлия попыталась построить семью заново. В 2018 году она вышла замуж за крупного бизнесмена, но уже в конце 2019 года пара тихо разъехалась, а весной 2020 года Юлия официально объявила о расставании.