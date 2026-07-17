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Спорт ЧМ по футболу-2026 Финал Чемпионата мира по футболу под угрозой срыва: всему виной лесные пожары. Кадры

Финал Чемпионата мира по футболу под угрозой срыва: всему виной лесные пожары. Кадры

Смог от них уже добрался до Нью-Йорка

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Финал пройдет в Нью-Йорке | Источник: fifa.comФинал пройдет в Нью-Йорке | Источник: fifa.com

Финал пройдет в Нью-Йорке

Источник:

fifa.com

Финальный матч Чемпионата мира по футболу — 2026 могут перенести. Всё из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Канаде. Смог от них уже добрался до Нью-Йорка.

За чемпионство в этом году будут бороться сборные Испании и Аргентины. Они обыграли своих соперников в полуфиналах, а теперь должны побороться за главный трофей. Встреча сборных должна пройти 19 июля в 22:00 (мск).

Они сразятся на стадионе «Метлайф» (официальное название на турнире New York New Jersey Stadium) в Ист-Ретерфорде, штат Нью-Джерси. Но сейчас до туда дошел смог от лесных пожаров, бушующих в Канаде.

Согласно данным профильного сайта IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке, который в среду достигал 179, в настоящее время составляет 208, что соответствует оценке «очень вредно для здоровья». В некоторых частях мегаполиса индекс и вовсе взлетел до показателей выше 240 и почти 300. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма пожаров и жаркой погоды негативно скажется на качестве воздуха в штате.

Источник:

afptv / X

Изменение качества воздуха уже сказывается на других футбольных матчах, проходящих в США. Так, в четверг из-за смога перенесли матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, которые невозможно было перенести в помещения.

Источник: joannakurylo / XИсточник: joannakurylo / X
Источник:

joannakurylo / X

Кроме Чикаго ограничения вводят и в Вашингноне. В столице США объявили «красный» уровень качества воздуха из-за пожаров в Канаде.

В результате есть риск, что финальный матч ЧМ-2026 перенесут. Как отмечает Ole, такая возможность не исключается, хотя вероятность называют низкой. ФИФА может внести изменения в расписание, если уровень загрязнения воздуха достигнет значений, представляющих значительную угрозу для здоровья. Официальных заявлений об изменениях пока не поступало.

Помочь в ситуации может погода. В выходные, согласно прогнозам, в Нью-Йорк придет холодный фронт и принесет с собой дожди. За счет этого качество воздуха может заметно улучшиться перед финалом мундиаля.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Чемпионат мира по футболу Лесной пожар Смог Аргентина Испания
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