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Происшествия «Тело откинул в сторону»: ярославцы бьют тревогу из-за живодера, истребляющего кошек, — видео

«Тело откинул в сторону»: ярославцы бьют тревогу из-за живодера, истребляющего кошек, — видео

Один из случаев попал на запись уличных камер

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Ярославцы бьют тревогу из-за живодера, убивающего кошек в их дворе | Источник: камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»Ярославцы бьют тревогу из-за живодера, убивающего кошек в их дворе | Источник: камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»

Ярославцы бьют тревогу из-за живодера, убивающего кошек в их дворе

Источник:

камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»

Ярославцы бьют тревогу из-за живодера, истребляющего кошек. Убийство одной из них попало на камеры уличного видеонаблюдения, а жильцы обратились в полицию. После чего силовики нагрянули в дом и скрутили подозреваемого. Но пока вопрос, будет ли он наказан, остается открытым.

Жители дома на проспекте Ленина, 14 рассказали редакции 76.RU, что известно об их соседе. 41-летний мужчина в Ярославль приехал из Костромы на заработки.

По словам хозяйки погибшего кота, живет Александр (имя изменено. — Прим. ред.) вместе с женой, которая в курсе того, что он сделал, и не видит в этом ничего противозаконного.

«С особой жестокостью он просто убивал кошек в доме, не говорил с хозяевами даже, просто сам решил. Трупы прятал, чтобы никто его не заподозрил, убивал у себя в комнате», — говорит Мария, хозяйка погибшего кота по имени Рыжий.

Нашего любимого кота он забил об бетонный порог подъезда, после этого тело он хладнокровно откинул в сторону. До этого он признался, что убил местную трехцветную кошку, забил кулаками котенка, пытался перерезать горло уличному коту. Грозится, что перебьет всех кошек в доме!

Мария

жительница дома, хозяйка погибшего кота
Котику было чуть больше двух лет. Рыжий жил у Марии с 2024 года | Источник: Мария, хозяйка погибшего котаКотику было чуть больше двух лет. Рыжий жил у Марии с 2024 года | Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

Котику было чуть больше двух лет. Рыжий жил у Марии с 2024 года

Источник:

Мария, хозяйка погибшего кота

Кот Марии гулял у подъезда, хозяйка не боялась отпускать его на улицу, так как он обычно не отходил далеко от дома. То, что она увидела позже на записи уличных камер, шокирует. Всё произошло 5 июня около 22:30. Видео ниже не рекомендуется к просмотру из-за особой жестокости.

На видео видно, что Александр в момент жестокости был не один, рядом с ним находился еще один мужчина. Последний никак не отреагировал на происходящее. В конце видео к дому подошла подруга хозяйки кота, своими глазами она первая увидела бездыханное тело Рыжего. Ее ноги подкосились, она упала на асфальт

Источник:

камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»

Жители двора пытались выйти с Александром на диалог, чтобы понять причину его действий. Однако сострадания на его лице они не увидели. Разговор ярославцам удалось записать на видео.

«Он, когда увидел, что его снимают, начал говорить: „Какие кошки? Не знаю никаких кошек!“ Жена выбежала на его защиту, как услышала звуки разборок», — рассказала Мария.

«Вы за своими кошками убирали по подъезду? Я не убивал кошку. Я за свои поступки отвечаю», — говорит мужчина на видео.

«Какая разница — убить или усыпить, я понять не могу», — вступилась за Александра его супруга.

Жители дома пытались выйти с живодером на диалог

Источник:

Мария, хозяйка погибшего кота

«Я сейчас пытаюсь доказать убийство. Собираю свидетелей, но это очень сложно, потому что его все боятся и не хотят давать показания против. Он закошмарил всех жителей дома. Кроме того, часто напивается, буянит, долбится в двери. Недавно соседа спустил с лестницы», — рассказала Мария об Александре.

Его все боятся.

Мария

жительница дома, хозяйка погибшего кота
В убийстве еще одной кошки, Маси, по словам Марии, Александр признался ее соседке сам, когда она пришла спросить его, зачем он убил Рыжего. Кошка пропала еще в апреле, с того момента ее никто не видел | Источник: Мария, хозяйка погибшего котаВ убийстве еще одной кошки, Маси, по словам Марии, Александр признался ее соседке сам, когда она пришла спросить его, зачем он убил Рыжего. Кошка пропала еще в апреле, с того момента ее никто не видел | Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

В убийстве еще одной кошки, Маси, по словам Марии, Александр признался ее соседке сам, когда она пришла спросить его, зачем он убил Рыжего. Кошка пропала еще в апреле, с того момента ее никто не видел

Источник:

Мария, хозяйка погибшего кота

Что говорит полиция

Хозяйка погибшего кота подала на Александра заявление в полицию. По ее словам, ответ из ведомства пришел примерно через две недели.

9 июля в УМВД России по Ярославской области сообщили о задержании Александра. Его скрутили у подъезда дома. Правоохранители возбудили на обвиняемого уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривает несколько видов наказания в соответствии с тяжестью преступления, среди них:

  • штраф в размере до 80 тысяч рублей или зарплаты осужденного за период до шести месяцев;

  • обязательные работы на срок до 360 часов;

  • исправительные работы на срок до одного года;

  • ограничение свободы на срок до одного года;

  • принудительные работы на срок до трех лет;

  • арест на срок до шести месяцев;

  • лишение свободы на срок до трех лет.

«После доставления в подразделение полиции мужчина пояснил правоохранителям, что применил к кошке физическую силу, так как, по его мнению, животное портило имущество», — уточнили в полиции.

Полиция задержала и допросила Александра

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

Сейчас жители дома сообщают, что Александр находится дома, его отпустили. В пресс-службе областного УМВД подтвердили эту информацию.

«Его отпустили по подписке о невыезде. Ожидается суд», — уточнили в полиции.

Жестокость к животным — «тренировка» перед чем-то большим? Ответ психолога

Мы задали вопрос ярославскому психологу Максиму Баранову, что движет людьми, которые мучают животных. По словам специалиста, причин такого поведения может быть несколько.

Первый механизм исходит из недостатка внимания в детстве. Жестокость у таких людей становится способом самоутвердиться или отреагировать на собственную боль.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Выбирая беззащитную жертву, человек получает ложное чувство власти, которого ему не хватает.

Максим Баранов

психолог клиники PsyDi Clinic

Второй причиной может стать глубокое нарушение эмпатии, когда чужие страдания вызывают не сочувствие, а удовольствие. Это расценивается как садистические наклонности.

Еще один фактор желания причинить вред животному может быть связан с наличием психического заболевания. При повторяющейся целенаправленной жестокости стоит говорить о серьезной личностной патологии.

— Это один из самых тревожных диагностических сигналов. В первую очередь он указывает на диссоциальное расстройство личности, для которого характерны пренебрежение нормами, отсутствие чувства вины и неспособность сопереживать, — рассказал психолог.

Как утверждает эксперт, желание убивать животных нередко в психиатрической практике перерастало в худшее.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Жестокость к животным часто становится «тренировкой». Срабатывают два механизма: притупление чувствительности и привыкание, когда животное уже не дает нужной остроты ощущений и человек переключается на людей.

Максим Баранов

психолог клиники PsyDi Clinic

В биографиях многих серийных преступников есть эпизоды садистского обращения с животными. Однако, по словам психолога, это не означает, что каждый подобный случай заканчивается убийством человека.

— Системная, ничем не спровоцированная жестокость с элементами получения удовольствия — крайне опасный признак, требующий обязательной психиатрической и психологической оценки, — отмечает специалист.

Ранее в 2023 году в Сети завирусилась история ярославского подростка-живодера, который засовывал котят в мясорубку. Их он находил через сервис для размещения и поиска объявлений, искал продавцов, которые отдают питомцев в добрые руки. Заранее подросток придумал легенду, что ищет котенка, чтобы подарить маме на день рождения.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Насилие Обращение Кошка Живодер
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Комментарии
20
Гость
1 минута
Вероятно человек который официально работал в этой сфере (убийства животных) делал это с особой симпатией и страстью. Всегда начало это животные, дальше это люди. Не понимаю чего ждут соседи
Гость
6 минут
От жары чтоли посвихивались?! Этот мир сошёл с ума реально
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Гость
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