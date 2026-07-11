«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты

Работая в сфере обслуживания, нужно уметь сохранять дружелюбие, несмотря ни на что Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Стоять за стойкой — работа непростая: нужно помнить множество рецептов, знать, что и как смешивать, уметь общаться с клиентами, которые бывают ну очень разные. О главных трудностях профессии нашим коллегам из NGS55.RU рассказала бармен Камила (имя изменено) — публикуем ее крик души.

Камила

«Невыносимо тяжело»

Я девочка, поэтому для меня в работе бармена самое тяжелое — все поставки. Когда продукты приходят, нужно их разгружать, разбирать, коробки переносить. Всё это делаешь в течение дня, а к вечеру спина просто отваливается.

Есть еще кеги, которые весят по 40 килограммов (кеги — герметичные металлические или пластиковые бочки, предназначенная для хранения, транспортировки и разлива напитков. — Прим. ред.). Естественно, перемещать их невыносимо тяжело. Хорошо, что часто помогает кто-то из мальчиков. В основном — повара.

Еще один неприятный момент — он связан с наступлением лета. Люди гуляют и только после этого идут к нам. Получается, приходят все в один момент, и каждому нужно, чтобы его обслужили как можно быстрее. Бывает, за 10 минут нужно отдать сотни чеков, налить напитки, приготовить коктейли и лимонады. Клиенты нервничают и ругаются, я тоже начинаю переживать. Стою и не понимаю, как всё успеть.

Подогретое вино и слишком алкогольные коктейли

В заведении, где я работаю, бар не контактный, особого пересечения с гостями нет. Но бывает, приходят официанты с претензией. Например, кому-то не понравилось, что коктейль слишком алкогольный. В меню прописан его состав — и там буквально только алкоголь. Зачем вы берете это, если алкоголь вам не нравится? На ингредиенты просто никто не смотрит.

Просят переделать, но непонятно как. Официанты тоже не объясняют такие моменты, а выкручиваться в итоге приходится мне.

Как-то пришла мамочка с ребенком, заказала ему лимонад. Потом возмутилась, что мы добавили лед, хотя он идет в составе и это прописано в меню. Стала ругаться, чтобы напиток переделали. Конечно, лед убрали в итоге.

Сотрудники обычно стараются выполнить просьбы гостей Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Отдельная боль — просьбы подогреть сок для детей. Микроволновки у нас нет, поэтому приходится греть паровой форсункой кофемашины. В результате сок вспенивается. Потом гости смотрят на этот напиток и спрашивают: «Почему он с пеной? Он что, прокис?» И ведь опять проблема возникает только потому, что никто из официантов заранее не объяснил, что сок будет выглядеть именно так.

Однажды налила бокал вина, его отнесли гостям, а через минуту вернули и попросили тоже немного подогреть. Пришлось снова использовать паровую форсунку. Получилось что-то вроде винного капучино — выглядит это, мягко говоря, ужасно. Но теперь эти гости приходят постоянно и просят именно такое вино. Раз хотят, приходится делать, хотя смотреть на это тяжело. Клиент всегда прав, и люди так на самом деле считают.

«Бесит отношение коллег»

Вообще, меня редко выводят из себя гости. Наверное, потому что я отвечаю только за бар. В отличие от хостес, например, которая делает в заведении буквально всё. Моя зона ответственности понятна. Если проблема не связана с баром, спокойно думаю: это не моя история, вмешиваться не буду.

Я достаточно злой бармен. По крайней мере, так обо мне говорят. На самом деле я очень быстро раздражаюсь из-за других сотрудников, особенно в разгар смены. Бесит отношение ко мне некоторых коллег.

Представьте: компания девушек заказывает четыре коктейля, три из которых нужно готовить в шейкере. На один такой напиток уходит около семи минут. В итоге только на этот заказ — почти двадцать минут. А вокруг копится очередь из следующих чеков. Стараешься работать максимально быстро, потому что в баре настоящая запара.

И вот после сложных коктейлей кто-то просит обычный морс, который нужно только налить в стакан. Официант видит, что заказов много, но приходит и с претензией спрашивает: «Я не поняла, а где морс?» Хочется ответить: «Давай вместе подумаем. Ты только что принесла мне четыре сложных коктейля, а теперь удивляешься, почему морс не появился мгновенно». Я редко с кем-то по-настоящему ругаюсь, но объяснять такие вещи приходится регулярно. И это бесит сильнее всего.