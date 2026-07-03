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Город Завыла сирена: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Завыла сирена: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Жителей региона просят сохранять спокойствие

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В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: читатель 76.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:

читатель 76.RU

Днем 3 июля жители Ярославля услышали сирену. В РСЧС рассказали, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом появилось в канале ведомства в 15:46.

«Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал „Отбой беспилотной опасности“», — говорится в предупреждении.

Телефон экстренных служб — 112.

Губернатор Михаил Евраев рассказал, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Глава региона также обратился к ярославцам с просьбой соблюдать спокойствие.

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Ранее для полетов закрыли ярославский аэропорт в Туношне. Росавиация сообщила об ограничениях в 14:35 3 июля.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сирена Беспилотная опасность РСЧС
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Комментарии
12
Гость
11 минут
Мужики из ПВО настоящие герои! Работают как часы
Гость
29 минут
а я думал скучные выходные ан нет, не скучаем
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Гость
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