Завыла сирена: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: читатель 76.RU

Днем 3 июля жители Ярославля услышали сирену. В РСЧС рассказали, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом появилось в канале ведомства в 15:46.

«Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал „Отбой беспилотной опасности“», — говорится в предупреждении.

Телефон экстренных служб — 112.

Губернатор Михаил Евраев рассказал, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Глава региона также обратился к ярославцам с просьбой соблюдать спокойствие.

Ранее для полетов закрыли ярославский аэропорт в Туношне. Росавиация сообщила об ограничениях в 14:35 3 июля.