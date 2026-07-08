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Город Реконструкция центра Мнение «Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные

«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные

Артем Ушков сам живет в Ярославле

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Известный ярославский блогер недовольно высказался о благоустройстве улицы центра. И объяснил, почему | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Артем Ушков / Ярославль АртИзвестный ярославский блогер недовольно высказался о благоустройстве улицы центра. И объяснил, почему | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Артем Ушков / Ярославль Арт

Известный ярославский блогер недовольно высказался о благоустройстве улицы центра. И объяснил, почему

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Артем Ушков / Ярославль Арт

Благоустройство пешеходной зоны на улице Нахимсона вызвало массу обсуждений в Ярославле. Улицу открыли, но ремонт на ней ещё нельзя назвать завершенным. По проекту здесь должно появиться много новых арт-объектов, но пока — есть несколько и неровная плитка.

Ярославский блогер Артем Ушков, автор канала «Yaroslavl Art» высказался о благоустройстве резко негативно. За что сам был раскритикован подписчиками, мол, «что бы ни сделали, всё не нравится». Такую фразу нередко можно слышать по отношению к ярославцам. И Артем решил объясниться, почему жители города так часто бывают недовольными. Далее публикуем его колонку от первого лица.

Нытики

Медведь с человеческими руками держит кинолопушку | Источник: Александр Куренной / 76.RUМедведь с человеческими руками держит кинолопушку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Медведь с человеческими руками держит кинолопушку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

После вчерашней публикации об улице Нахимсона и её «прекрасных» малых архитектурных формах главная претензия в комментариях была такой: «Вам всегда всё не нравится. Что бы ни сделали — у вас всё плохо».

Честно, я и сам какое-то время так думал. Но со временем пришло понимание, почему так происходит. На самом деле всё просто — нам не всё равно.

Наверное, это такой культурный код нашего региона и нас. Нам не наплевать на то, что происходит вокруг. Почти по каждому вопросу у людей есть своё мнение. И так было не только сейчас. И мы готовы ожесточенно спорить и доказывать свою правоту, тратя много времени, сил и эмоции на это. Просто нам не все равно.

Краеведы не дадут соврать: на протяжении всей истории города именно неравнодушные люди во многом определяли его развитие.

Да, в Ярославле из-за одного дерева может разгореться такая дискуссия, что самые жёсткие дебаты двух политиков покажутся детским разговором.

Именно поэтому Ярославль стал таким, каким мы знаем его сегодня. Одним из самых красивых городов России. Именно поэтому когда-то на обсуждениях будущего города люди готовы были чуть ли не передраться друг с другом, но в итоге создали уникальный исторический центр, который сегодня находится под защитой ЮНЕСКО.

Потому что нам не всё равно.

Артем УшковАртем Ушков
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Комментарии
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