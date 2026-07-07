«Были подавлены»: сколько БПЛА нейтрализовали во время атаки в Ярославской области

Фото носит иллюстративный характер Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что во время атаки беспилотников на регион 7 июля было нейтрализовано три БПЛА.

«Сегодня днем на территории области было подавлено три беспилотника врага. Работа подразделений Министерства обороны, Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжается. В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», — рассказал глава региона.

Термин «подавлены» обычно используют в случае, если беспилотник был принудительно выведен из строя или перехвачен с помощью систем РЭБ, а не уничтожен физически.

По состоянию на 17:49 7 июля в Ярославской области не была отменена беспилотная опасность.

Утром 7 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Ярославцев призвали покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.

Во время беспилотной опасности в помещениях нужно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Глава региона уточнил, что учреждения работают в штатном режиме. Ярославцам нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».