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Город Атака БПЛА на Ярославль Подробности «Были подавлены»: сколько БПЛА нейтрализовали во время атаки в Ярославской области

«Были подавлены»: сколько БПЛА нейтрализовали во время атаки в Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев озвучил цифру

664
Фото носит иллюстративный характер | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUФото носит иллюстративный характер | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Фото носит иллюстративный характер

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что во время атаки беспилотников на регион 7 июля было нейтрализовано три БПЛА.

«Сегодня днем на территории области было подавлено три беспилотника врага. Работа подразделений Министерства обороны, Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжается. В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», — рассказал глава региона.

Термин «подавлены» обычно используют в случае, если беспилотник был принудительно выведен из строя или перехвачен с помощью систем РЭБ, а не уничтожен физически.

По состоянию на 17:49 7 июля в Ярославской области не была отменена беспилотная опасность.

Утром 7 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Ярославцев призвали покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.

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Во время беспилотной опасности в помещениях нужно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Глава региона уточнил, что учреждения работают в штатном режиме. Ярославцам нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

С ночи закрыт аэропорт в Туношне. Как уточнили в Росавиации, меры введены для обеспечения безопасности полетов. Запланированные на 7 июля вылеты задерживаются.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
БПЛА Атака Губернатор Михаил Евраев Беспилотная опасность
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Комментарии
6
Гость
29 минут
Вопрос не в том сколько было подавлено, а в том почему они вообще здесь, и как они до сюда долетают невредимыми?
Гость
49 минут
Спасибо нашим мужчинам -защитникам !
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Гость
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