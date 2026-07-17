В Ярославской области ищут перевозчика на речной маршрут до глубокой осени

Министерство конкурентной политики Ярославской области опубликовало закупку с целью найти подрядчика сразу на два маршрута: «Рыбинск-Песочное-Колхозник» и «Переборы-Юршино». Обслуживать направления по Волге нужно будет с 17 августа до 31 октября.
Это классические летние маршруты, работу которых продлят до глубокой осени. В закупке описали требования к перевозчику:
«Пассажирский теплоход, имеющий свидетельство о годности к плаванию ФАУ Российского классификационного общества с пассажировместимостью: — по маршруту „Рыбинск — Колхозник (укороченный до Песочное)“: не менее 77 человек; — по маршруту „Переборы — Юршино“: не менее 77 человек», — указано в документации.
В настоящий момент эти маршруты обслуживают теплоходы «Московский-7» и МО-513.
Направления считаются пригородными. С 17 августа до 31 октября до пристани «Колхозник» должно проследовать 28 рейсов, а по укороченному маршруту от Рыбинска до Песочного — 98.
Теплоход по короткому маршруту от района Переборы до Юршинского острова должен ходить чаще — 376 раз за обозначенный период.
За все подрядчику предлагают заплатить 9,58 млн рублей.