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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Погиб мужчина, четверо пострадали во время атаки БПЛА на Ярославскую область

Погиб мужчина, четверо пострадали во время атаки БПЛА на Ярославскую область

Над регионом сбито 19 беспилотников

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В Ярославской области есть погибший и пострадавшие из-за налета БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области есть погибший и пострадавшие из-за налета БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области есть погибший и пострадавшие из-за налета БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Один мужчина погиб, еще четверо пострадали в результате атаки БПЛА на Ярославскую область 16 июля.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении», — проинформировал глава региона Михаил Евраев.

Он добавил, что на 9 часов утра угроза сохраняется. Необходимо ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Напомним, о введении беспилотной опасности 16 июля в Ярославской области в 6:08 сообщил губернатор Михаил Евраев. На улицах завыли сирены. Ярославцы в соцсетях сообщили, что слышали звуки «взрывов».

За несколько минут до этого было объявлено о закрытии ярославского аэропорта.

Также по информации властей для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Все об атаке БПЛА на Ярославскую область — в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии
4
Гость
9 минут
А мы все ищем контактов с США. Они, якобы, сохраняют желание быть посредником в переговорах с террористом зеленским. Будет очередной раз: "нас опять обманули".
Гость
11 минут
Почему не пишут, как состояние родителей, погибшей при атаке БЛПА 5-ти летней девочки. Они же по официальной информации были в тяжелом состоянии доставлены в больницу. И как у них с жильем? Власти им помогли? Они же жили в этом доме, а он сгорел
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