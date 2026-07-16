Погиб мужчина, четверо пострадали во время атаки БПЛА на Ярославскую область

В Ярославской области есть погибший и пострадавшие из-за налета БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Один мужчина погиб, еще четверо пострадали в результате атаки БПЛА на Ярославскую область 16 июля.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении», — проинформировал глава региона Михаил Евраев.

Он добавил, что на 9 часов утра угроза сохраняется. Необходимо ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Напомним, о введении беспилотной опасности 16 июля в Ярославской области в 6:08 сообщил губернатор Михаил Евраев. На улицах завыли сирены. Ярославцы в соцсетях сообщили, что слышали звуки «взрывов».

За несколько минут до этого было объявлено о закрытии ярославского аэропорта.

Также по информации властей для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.