В Ярославской области сняли перекрытия с трассы М-8 «Холмогоры»

16 июля в Ярославской области сняли ограничения на движение по трассе М-8 «Холмогоры». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — указано в посте главы региона.
Дорога была закрыта почти семь часов. На подъездах к городу и в самом Ярославле собрались пробки. По словам попавших в пробку ярославцев, среди пассажиров нашлись и те, кто пешком возвращался по трассе в Ростов Великий.
На фоне дорожных ограничений отменяли рейсы межмуниципальных автобусов.
«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. После снятия перекрытия Московского проспекта общественный транспорт вернется на свои маршруты», — ранее предупреждал губернатор.
За полчаса до снятия ограничений также менялись маршруты городских автобусов.
Изменение автобусных маршрутов
Автобусы, следующие по улице Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, улице Пожарского, проспекту Фрунзе, временно выполняют рейсы до Богоявленской площади, до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Автобусы, находящиеся сейчас на Московском проспекте, разворачиваются через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, улицу Гоголя, улицу Гагарина и двигаются в обратном направлении.
Ранее мы публиковали маршруты объезда перекрытых участков трассы М-8 «Холмогоры».