В Ярославской области сняли перекрытия с трассы М-8 «Холмогоры»

Автобусы, следующие по улице Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, улице Пожарского, проспекту Фрунзе, временно выполняют рейсы до Богоявленской площади, до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Автобусы, находящиеся сейчас на Московском проспекте, разворачиваются через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, улицу Гоголя, улицу Гагарина и двигаются в обратном направлении.