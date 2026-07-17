«Запрещено обсуждать покупку». Водителям пообещали секретные фуры с топливом — как зарабатывают на отчаявшихся автомобилистах

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Топливный кризис сегодня вынуждает людей искать бензин, где придется. На волне повышенного спроса появляются всё новые и новые предложения от предприимчивых коммерсантов, а то и целых организаций. Одно из последних нововведений — предложение закупаться топливом с секретных бензовозов. Мы связались с менеджером откровенно сомнительного проекта и выяснили, как устроена схема. Важно: редакция NN.RU не призывает пользоваться услугами теневых предпринимателей. Наоборот — мы скептически относимся к подобным предложениям и советуем не переводить деньги организаторам подобных проектов, которые вполне могут оказаться мошенниками.

Наши новые реалии?

Каналы с предложением о закупе топлива найти нетрудно, иногда их рекомендуют сами соцсети, выдавая после ввода названия своего города в поисковой строке. На поверку канал оказывается ботом, который переадресует пользователя на основную группу. Там уже есть контакт менеджера, с которым можно связаться.

Каналы пестрят отзывами довольных клиентов Источник: соцсети

Вышедший на связь менеджер ответил заготовленным сообщением: какое топливо есть в наличии и сколько оно стоит, во сколько обойдется доставка бензина в нужное заказчику место. При этом собеседник попросил сначала изучить уже опубликованные посты в канале, чтобы ему не задавали глупых вопросов и не тратили его время. Образ занятого бизнесмена сформирован, изучаем доступную информацию.

Сколько-сколько?

Расценки на бензин у перекупщиков (факт спекуляции они и не отрицают) недемократичные: литр 92-го стоит 138 рублей, литр 95-го 140 рублей, дизель — 138 рублей, АИ-100 — 160 рублей. Бензин продают в канистрах. Если своей нет, то можно купить приобрести здесь же: тара от 300 до 1500 рублей в зависимости от литража.

Стоимость бензина у перекупщиков высокая Источник: соцсети

Доставка платная: при покупке канистры до 50 литров — 1000 рублей. Объем купленного топлива от 150 литров доставят бесплатно.

Менеджер заверил корреспондента NN.RU, что на момент обращения в наличии у него было около 5 тысяч литров бензина. Топливо, по его словам, скупают не на заправках, а за границей. Что касается высоких цен, то стоимость бензина оправдана необходимостью прокормить семью, пояснил менеджер.

«Просим проявить понимание: это бизнес, обеспечивающий содержание семей, поэтому цены обоснованы закупочной стоимостью (чуть выше 100 рублей за литр) и не завышены на 400%. Если вы перевели оплату, топливо будет. Моя репутация и этот канал — единственное, что у меня есть. Я не рискну потерять ни то, ни другое», — сообщил организатор бизнеса.

Предоплата. Так мы и думали.

Секретные точки и координаты за деньги

Как происходит передача топлива. Предприниматели работают по полной предоплате, после чего покупателю обещают сообщить время и точку, где можно будет забрать обещанный бензин. Условие объясняют тем, что бизнес работает втемную: при встрече деньги никто никому не передает, а значит, и нарушений нет — топливо просто дарят счастливому автовладельцу.

Координаты точки с бензином сообщают только после перевода предоплаты Источник: соцсети

«Выдача топлива осуществляется на закрытой площадке с доступом по коду, который предоставляется после оплаты. Вход контролируется охраной. Запрещено обсуждать покупку или оплату топлива».

Менеджер остается инкогнито и никогда не дает свой номер телефона — все вопросы с покупателем предлагают решать в мессенджере. Фото и видеосъемку на точках по раздаче бензина покупателям строго запрещают.

«Это обязательное условие. Никаких кадров, никаких доказательств. В противном случае нарушитель теряет доступ к каналу без возврата средств», — заключил автор канала.

Помимо постов с подробными инструкциями в ленте постоянно публикуют фотоотчеты счастливых автовладельцев с канистрами и благодарностями. Выглядят эти фото, скажем прямо, не очень достоверно.

Мошенничество или реальный выход?

Являются ли владельцы подобных каналов перекупщиками или аферистами, сказать сложно. При этом в полиции уже начинают фиксировать случаи мошенничества, связанного с перепродажей топлива. К примеру, такие предупреждения правоохранители разослали автомобилистам в Новосибирске.

Например, людям предлагают скачать приложения для мониторинга наличия топлива на АЗС, а потом со счетов абонентов списывают деньги. Бывают случаи, когда автомобилистам предлагают купить топливо, но после получения предоплаты продавец пропадает.