В Ярославле завыли сирены и перекрыта трасса: город могут атаковать БПЛА

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Что делать

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Над Ярославлем вновь завыли сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUНад Ярославлем вновь завыли сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Над Ярославлем вновь завыли сирены

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Около четырех часов утра 8 июля над Ярославлем завыли сирены. Губернатор региона Михаил Евраев объявил беспилотную опасность. Одновременно перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы.

  • Соблюдайте спокойствие.

  • Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.

  • В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

    «В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил глава региона.

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Комментарии
18
Гость
5 минут
Такое впечатление, что здесь комментарии пишут дети
Гость
9 минут
Московский открыли. Ложитесь дальше спать.
Читать все комментарии
Гость
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