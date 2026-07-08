В Ярославле завыли сирены и перекрыта трасса: город могут атаковать БПЛА

Около четырех часов утра 8 июля над Ярославлем завыли сирены. Губернатор региона Михаил Евраев объявил беспилотную опасность. Одновременно перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы.
Соблюдайте спокойствие.
Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.
В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — сообщил глава региона.
Губернатор просит дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
А вы слышите сирены?