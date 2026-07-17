В Ярославской области на трассе М-8 грузовик насмерть сбил пешехода

В ДТП в Ярославской области погиб пешеход на трассе М-8 Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Поздним вечером 16 июля на трассе М-8 в под Переславлем-Залесским в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась неподалеку от пешеходного перехода в селе Ивановское.

Около полуночи грузовик «Мерседес-Бенц AXOR», за рулем которого был 51-летний водитель, сбил 29-летнего пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции, он переходил дорогу в зоне видимости «зебры».

«Грузовик произвёл наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Из-за случившегося правоохранители начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Несколько дней назад автобус № 44 сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе в Ярославле. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. Момент смертельной аварии попал на видео.