НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

сев.

 754мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,33
Видели, как сбили БПЛА
Ищут перевозчика на речной маршрут
Какие новостройки будут дорожать
Закрывается гипермаркет
Здесь был Пушкин
Погиб и пострадали от БПЛА
Визуализация Карабулинской развязки
Происшествия В Ярославской области на трассе М-8 грузовик насмерть сбил пешехода

В Ярославской области на трассе М-8 грузовик насмерть сбил пешехода

Что известно об аварии

506
В ДТП в Ярославской области погиб пешеход на трассе М-8 | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погиб пешеход на трассе М-8 | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погиб пешеход на трассе М-8

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Поздним вечером 16 июля на трассе М-8 в под Переславлем-Залесским в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась неподалеку от пешеходного перехода в селе Ивановское.

Около полуночи грузовик «Мерседес-Бенц AXOR», за рулем которого был 51-летний водитель, сбил 29-летнего пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции, он переходил дорогу в зоне видимости «зебры».

«Грузовик произвёл наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Из-за случившегося правоохранители начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Несколько дней назад автобус № 44 сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе в Ярославле. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. Момент смертельной аварии попал на видео.

После случившегося водителя автобуса задержали. Он рассказал свою версию произошедшего.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Пешеход Трасса М-8 Холмогоры Госавтоинспекция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
25 минут
помнится учили раньше: собираясь переходить дорогу, посмотри по сторонам, одевайте одежду со светоотражающими элементами при движении в темное время суток в малоосвещенном месте, не гуляйте в наушниках и т.д. Про водителей в наушниках или торчащих в телефонах отдельная тема.
Гость
27 минут
"Грузовик произвёл наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода." Несколько лишних шагов пешеходу было сложно сделать? Ведь молодой. Т
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем