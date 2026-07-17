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Спорт Ярославский «Шинник» отошлют играть в другой город

Ярославский «Шинник» отошлют играть в другой город

Власти выбрали стадион для проведения домашних матчей команды

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Временным домашним полем для «Шинника» станет стадион в Ростове Великом | Источник: Правительство Ярославской областиВременным домашним полем для «Шинника» станет стадион в Ростове Великом | Источник: Правительство Ярославской области

Временным домашним полем для «Шинника» станет стадион в Ростове Великом

Источник:

Правительство Ярославской области

Стало известно, что домашним полем для ярославской футбольной команды «Шинник» станет стадион «Спартак» в Ростове Великом. Об этом 17 июля сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске. Ростовский стадион „Спартак“ имеет ряд преимуществ: расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры», — пояснил глава региона.

Для того, чтобы ярославская команда могла проводить здесь матчи, ростовский стадион приведут в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Например, установят дополнительные трибуны с использованием быстровозводимых конструкций (так как вместимость должна быть не менее трех тысяч зрителей), сделают подогрев поля. Также обещают проработать транспортную логистику, чтобы болельщики могли комфортно посещать игры.

Глава Ростовского округа Андрей Шатский подчеркнул, что при проведении работ будет учтено расписание занятий детей. Также, по его словам, стоит задача — минимизировать неудобства для жителей города.

«После завершения строительно-монтажных работ на „Спартаке“ в регионе появится еще один стадион второй категории по классификации РФС, где мы сможем принимать официальные региональные и всероссийские соревнования, а также учебно-тренировочные сборы», — добавил Михаил Евраев.

Губернатор также рассказал, что на месте стадиона «Шинник» в Ярославле к 2030 году возведут новую современную арену на 12 тысяч мест. Новый спортивный объект будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги.

Напомним, разговоры о том, что стадион «Шинник» устарел и требуется его реконструкция, ходят с 2025 года. При этом губернатор Михаил Евраев подчеркивал, что строительство будет легче и дешевле реконструкции. Однако при новом строительстве стадион окажется вдвое меньше существующего.

В мае в Ярославле подвели итоги открытого конкурса на лучшие эскизы для реконструкции стадиона. Лучшими признали 5 концепций. Их авторы — ярославские и федеральные архитектурные бюро. Наиболее яркие и совместимые решения из пятерки сформируют итоговый облик спортивного объекта.

17 июня муниципалитет Ярославля по предложению мэрии принял решение о передаче стадион «Шинник» в Ярославле в качестве имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий». Участие мэрии Ярославля в данном НКО направлено на реализацию соглашения между правительством Ярославской области, банком ПСБ и городскими властями. В рамках соглашения банк возьмет на себя обязательства по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника». На плечи областного правительства ляжет финансирование подготовки временного стадиона для проведения тренировок и игр футбольного клуба «Шинник».

Кстати, ранее сообщалось, что в качестве временного домашнего стадиона для этих целей рассматривался стадион «Молния» во Фрунзенском районе.

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Комментарии
16
Гость
44 минуты
Опять затраты из бюджета на развлечения! Платят налоги все , а развлекается футболом несколько человек
Смирняга

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Ну и нормально, не всему хорошему в Ярике быть) Надо и по области строить
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