«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей

Юрий решился на операцию в местной клинике из-за образовавшихся залысин Источник: из личного архива

Мужчины всё чаще решаются на эстетические процедуры, которые еще лет десять назад казались чем-то из области фантастики. Пересадка волос — одна из таких. 27–летний Юрий (имя изменено) недавно перенес эту операцию. Он согласился поделиться с нашими коллегами из NGS55.RU личным опытом без прикрас: от первых уколов до момента, когда увидел себя в зеркале уже после хирургического вмешательства, а также показал снимки до и после. Далее — от первого лица.

Юрий

Начну с главного, чтобы сразу снять все вопросы: да, я доволен. И нет, ни капли не жалею. Всё, что я сейчас напишу, — это мой личный опыт, без розовых соплей и без ужасов. Просто факты и ощущения.

Основная причина, почему я решился, — эстетика. Залысины — это такая штука, которая визуально прибавляет возраст. Поэтому мне захотелось вернуть уверенность и выглядеть на свои годы. Весь путь я разделил на шесть этапов.

Этап 1. Подготовка

Я обратился в местную частную клинику в середине июня. В восемь утра меня встретили и проводили в уютную палату. Подготовка была простой: переоделся в выданный вафельный халат и одноразовые тапочки. Затем мне машинкой побрили затылок (это необходимо, чтобы хирургу было удобно работать с донорской зоной и видеть каждый волосок). К слову, донором для пересадки может быть только сам пациент. Даже у близнецов волосы не приживаются. Это подтверждено научными экспериментами, так мне объяснил врач.

Ощущение было, будто голова взорвется, — признается Юрий Источник: из личного архива

Этап 2. Анестезия и подготовка кожи

Вскоре меня отправили в операционную, я лег на кушетку. На лоб наложили тугую повязку. Сначала сделали местную анестезию в области затылка, а затем ввели под кожу головы физраствор. Это создает своего рода «подушку», которая приподнимает кожу, расширяет пространство между тканями и позволяет безопасно извлекать и устанавливать фолликулы (графты). Почувствовал, что кожа прям набухла и стянулась. Честно сказать, в какой-то момент подумал, что голова бахнет, как шарик. Но привыкаешь к этому быстро.

Этап 3. Создание каналов

Перед забором волос хирург подготовила «принимающую сторону». То есть в зоне залысин сделала ровно тысячу микропроколов, которые в будущем и стали лунками для новых волос. Каждую сотню помощница фиксировала в журнале. Иголка была примерно миллиметра два. Правда, в глаза я ее не видел, но чувствовал. Благодаря анестезии боли не было.

Этап 4. Забор фолликулов и сортировка

Затем я лег на живот. Забор идет в два шага: специальной микронасадкой высверливается кожа вокруг волоска (их забирали с затылка), а затем он аккуратно вынимается вместе с луковицей и помещается в специальный раствор. Пока хирург работала, ассистенты сортировали извлеченные графты. Их разделяют по количеству волос в луковице (где-то растет один, где-то два или три), чтобы потом хирург мог распределить их максимально естественно.

Этап 5. Посадка волос

После того как затылок перебинтовали, я снова перевернулся на спину. Начался самый кропотливый этап — посадка фолликулов пинцетом в заранее сделанные проколы. Это долгий процесс, так как важно соблюдать направление роста волос — как их «посадят», так они и будут расти всю оставшуюся жизнь. Перед операцией меня предупредили, что лежать мне придется около восьми часов. Но мне повезло: всё это заняло примерно пять часов. Признаюсь, я даже пару раз задремал.

Фото справа — так выглядит зона пересадки волос спустя месяц после операции Источник: из личного архива

Этап 6. Завершение и реабилитация

После операции меня покормили обедом в палате. Чувствовал я себя отлично, поэтому сам сел за руль и поехал домой. Мне выдали медицинские шапочки и специальный детский шампунь (он гипоаллергенный, с меньшим содержанием щелочи). Первые две недели нужно было приезжать на осмотр каждые три дня. Повязку с затылка сняли на третий день, и только тогда мне разрешили впервые помыть голову.

Сейчас чувствую себя отлично и наслаждаюсь своим новым внешним видом. К слову, пересадка волос мне обошлась в 100 тысяч рублей.