С путешествиями и кафе потратила за месяц 40 тысяч рублей: студентка — о ценах на еду, такси и одежду в Китае

Незабываемые впечатления Источник: annvchy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пекин — столица Поднебесной. Мегаполис с миллионами жителей, небоскребами, развитыми технологиями, скоростными поездами и бесконечным потоком туристов. Студентка из Уфы Анна Антонова, которая училась в Китае по программе обмена, рассказала UFA1.RU о жизни в Китае. Особенно ее удивили цены.

Полчаса аренды велосипеда здесь стоят всего 16 рублей , а поездка на такси через половину города — около 150–200 рублей .

Даже с активным туризмом ее расходы на месяц не превысили 40 тысяч рублей.

«Если говорят, что в Азии всё дешевле, то это правда. Особенно если понимать, где покупать. Я сама сначала думала, что Китай окажется дорогим, но в итоге многие вещи стоили даже меньше, чем дома», — рассказывает девушка.

Анна Антонова студентка 4-го курса УУНиТа

Еда — первая статья расходов

Первое, что удивило Анну, — еда. Причем речь не о лапше за углом или уличной кухне, а вообще о повседневных расходах. Китай буквально живет доставками. Заказать еду здесь так же привычно, как сходить в магазин, а постоянные скидки и промокоды делают ее еще дешевле.

Если не выбирать туристические рестораны с красивыми интерьерами и видом на небоскребы, а есть так, как это делают сами китайцы, на еду уходит совсем немного.

«Мы спокойно покупали большие холодные чаи за девять юаней. Это примерно 90 рублей. В России такой напиток стоил бы рублей 500».

Кофе тоже оказался неожиданно доступным. Вместо привычного Starbucks в Китае популярна местная сеть Luckin Coffee. По словам студентки, капучино здесь можно купить за те же 90 рублей.

Такая цена не только на напитки. Обычный сэндвич обходился примерно в 70–100 рублей, большие и сытные — около 200. Огромные спринг-роллы — примерно в 110 рублей. Даже если заказывать доставку несколько раз в день, итоговая сумма всё равно выходила меньше, чем девушка привыкла тратить в Уфе.

При этом доставка работает с такой скоростью, что российским сервисам остается только завидовать.

«Иногда заказ приезжал буквально за пятнадцать минут. Если магазин находится рядом, всё происходит практически моментально», — вспоминает она.

Во многом именно культура доставок делает Китай настолько комфортным для жизни. Сервисы постоянно конкурируют между собой, предлагают купоны, временные акции и персональные скидки. Из-за этого заказать готовую еду зачастую оказывается дешевле, чем покупать продукты и готовить самостоятельно.

Часть времени девушка питалась в университетской столовой — даже там цены были демократичными. Полноценный завтрак обходился примерно в 150 рублей.

Транспорт

«Я постоянно разъезжала на такси — у меня на всё вышло 5 тысяч рублей с учетом того, что я тратилась на транспорт еще и в Шанхае», — рассказывает студентка.

Если в Уфе поездка через несколько районов уже давно может стоить 500–700 рублей, то в Пекине за похожее расстояние девушка платила около 150–200 рублей. Если же нужно было проехать всего несколько километров, сумма получалась еще меньше — даже не доходила до 100 рублей.

Причем речь идет не о каких-то старых машинах экономкласса. Однажды Анна вызвала «элитный» автомобиль — по российским меркам бизнес-такси. За поездку она отдала всего 150 рублей, и это в Пекине.

Не менее неожиданной оказалась стоимость аренды велосипедов. Они здесь буквально повсюду: сотни парковок, приложения с QR-кодами и никаких сложностей с арендой. 30 минут поездки обошлись Анне в 16 рублей.

Смело умножайте на 11 — получите 16 рублей за аренду велосипеда Источник: Анна Антонова

И велосипеды — далеко не развлечение для туристов. Это полноценная часть городской жизни. Утром на них едут на работу офисные сотрудники, днем — студенты, вечером — семьи с детьми. Помимо этого, в Китае развиты байки.

Даже метро, которое в большинстве мировых столиц считается самым бюджетным транспортом, иногда обходилось дороже велосипеда. Правда, стоимость здесь зависит от расстояния.

Если проехать несколько остановок, поездка стоит совсем немного. Но когда приходилось пересекать практически весь Пекин — а это иногда занимало полтора-два часа, — цена могла вырасти.

Есть возможность и арендовать национальный костюм Источник: annvchy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы могли ехать в метро часа два, если нужно было добраться с юга города на север. И даже за такое расстояние отдавали около 80 рублей», — рассказывает Анна.

Атмосфера на дорогах, по словам девушки, тоже сильно отличается от российской. Практически все такси и значительная часть личных автомобилей в Китае электрические. Поэтому привычного городского шума почти нет, как и в салоне машины.

За весь месяц в Китае транспорт стал одной из самых небольших статей расходов. Несмотря на то что Анна гораздо чаще выбирала такси, чем метро, а также путешествовала в другом городе, на все поездки у нее ушло около 5 тысяч рублей. И это с учетом того, что девушка практически не пыталась экономить.

Три дня в Шанхае — как одна ночь в России

Во время учебы Анна вместе с друзьями решила съездить из Пекина в Шанхай. Расстояние между городами — около 1,6 тысячи километров. Если представить такую поездку в России, дорога заняла бы почти сутки, если не больше. В Китае — всего четыре часа.

Экспресс разгоняется примерно до 400 километров в час, поэтому путь пролетает практически незаметно. Правда, удовольствие оказалось недешевым. За билет в одну сторону девушка заплатила около 7,5 тысячи рублей. Получается, только дорога туда и обратно обошлась примерно в 15 тысяч.

Ожидания не всегда оправдываются, к счастью или сожалению. Шанхай — крупнейший город наряду с Пекином, оказался… тоже очень бюджетным. Трое суток в гостинице в центре Шанхая стоили компании всего около 5 тысяч рублей.

Одежда и косметика — бренды в несколько раз дешевле

Если с едой и транспортом всё оказалось понятно уже в первые дни, то с одеждой всё было немного сложнее. Китай действительно можно назвать раем для шопинга, но только если знать, куда идти. Иначе велик шанс купить те же вещи, что и в России, примерно за те же деньги.

«Можно спокойно собрать себе практически весь гардероб. Футболки стоят около 900 рублей, хорошие брюки — примерно две тысячи. Сумки можно найти за полторы тысячи. По ценам они не сказать чтобы сильно дешевле России, но качество действительно очень хорошее», — рассказывает девушка.

Совсем другая история — китайские маркетплейсы. Самым популярным среди местных оказался Taobao. Правда, предупреждает она, покупать там стоит с осторожностью — качество хромает. Зато настоящим открытием стал маркетплейс, где большинство студентов заказывали обувь.

Источник: annvchy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Даже оригинальные Adidas и Nike можно купить примерно в два раза дешевле, чем в России. Я своему другу привезла кроссовки, которые оказались дешевле примерно на 6 тысяч рублей», — вспоминает Анна.

Не менее выгодной оказалась и техника. Один из студентов, который учился вместе с Анной, купил в Китае сразу два ноутбука — себе и другу.

«На таможне нас потом, конечно, проверяли. Но закупаться в Китае действительно выгоднее», — рассказывает девушка.

Отдельной статьей расходов стала косметика. Впрочем, здесь проблема была совсем не в ценах.

По словам Анны, в китайских магазинах настолько огромный выбор, что удержаться от покупок практически невозможно. Особенно ей запомнились магазины Miniso, где можно провести не один час, рассматривая полки с косметикой, товарами для дома и всевозможными мелочами.

«Самые большие траты у меня были именно на одежду и косметику. Не потому что дорого, а потому что выбор просто огромный», — смеется девушка.

Если заранее составить список покупок и не поддаваться эмоциям, на шопинге можно сэкономить очень приличную сумму.

Сколько стоит прожить месяц в Китае

Считать свои расходы Анна начала уже после возвращения домой. Часть расходов девушка сразу вычеркивает. За обучение, проживание в общежитии и медицинскую страховку платить не пришлось — всё покрывал китайский университет по программе обмена. Поэтому оставались только обычные бытовые траты: транспорт, мобильная связь, еда, развлечения и покупки.

«Организаторы оформили нам местные сим-карты. У меня был хороший интернет, его спокойно хватало на весь месяц. За связь я заплатила всего около 600 рублей. У некоторых выходило дороже — примерно 1200», — рассказывает Анна.

Утром — университетская столовая, днем — доставка, вечером — кафе с друзьями. Такой режим сложно назвать экономным, однако даже он не ударил по кошельку так сильно, как ожидалось. По словам девушки, если отказаться от ежедневных походов в популярные рестораны и питаться так, как это делают сами китайцы, расходы можно сократить еще сильнее.

«Я вообще думаю, что второй или третий месяц жизни там получился бы намного дешевле. Первый месяц всегда самый затратный. Хочется всё посмотреть, всё попробовать, съездить во все города, купить сувениры, одежду. Потом начинаешь жить спокойнее и понимаешь, где действительно можно экономить», — считает Анна.

За месяц в Китае Анна успела не только поучиться, но и объехать достопримечательности, попробовать десятки блюд и посмотреть, как живут обычные китайцы — не туристы, а местные жители.

При этом девушка отмечает, что говорить о Китае как о стране исключительно низких цен всё-таки неправильно. Здесь тоже есть дорогие рестораны, элитные районы и магазины, где стоимость вещей ничуть не уступает европейской. Местные — не исключительно богатые люди, контраст тут присутствует.

«Там люди живут очень по-разному, очень колоритно. Один раз мы пришли к местной женщине в дом. Там буквально у нее и склад, и магазин дома, и детская комната, и кухня. Она сама на этой кухне живет. То есть очень маленькая комнатушка», — вспоминает девушка.