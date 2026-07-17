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Еда Хруст без угрызений совести: топ альтернатив чипсам, которые реально вкусные

Хруст без угрызений совести: топ альтернатив чипсам, которые реально вкусные

Чем можно заменить калорийные снеки

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Какие продукты хрустят так же вкусно, как чипсы? | Источник: Максим Серков / NGS42.RUКакие продукты хрустят так же вкусно, как чипсы? | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Какие продукты хрустят так же вкусно, как чипсы?

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Часто к чипсам тянет не только из-за вкуса, но и из-за текстуры. Так приятно похрустеть под сериал или скроллинг ленты в соцсетях. Грустно, но вкусно: в классических картофельных чипсах часто много соли, трансжиров и «пустых» калорий. Эти снеки, конечно, прекрасны, но есть вариант заменить их на более полезные альтернативы. Собрали топ продуктов, которые хрустят не хуже, а пользы дают куда больше.

Хруст с белком

Если хочется не просто похрустеть, а еще и наесться, мясные чипсы выручают. Это тонкие слайсы вяленого или дегидрированного мяса со специями. В них минимум углеводов, зато много белка — идеально, когда нужен сытный перекус.

Калорийность — примерно 150–250 ккал на 100 г. Она зависит от вида мяса и способа приготовления.

В мясных чипсах много белка | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUВ мясных чипсах много белка | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

В мясных чипсах много белка

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Овощные варианты

Еще чипсы можно заменить овощами, которые практически не нагружают калориями. Тут есть два пути: свежие брусочки или запеченные/обработанные до хруста.

Самый простой вариант — морковные палочки. Овощ нужно нарезать и есть просто так или с легким соусом. Хруст мягкий, вкус сладковатый, а пользы масса. Всего 41 ккал на 100 г. Если не нравится морковь, то можно заменить на огурцы или редис. Они тоже хрустят отлично.

В овощах очень мало калорий | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ овощах очень мало калорий | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В овощах очень мало калорий

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ближе всех к любимым чипсам — картошка фри в аэрогриле. Ломтики получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а масло для готовки вообще не нужно. В среднем на 100 г выходит 160–180 ккал.

Морской хруст

Тонкие листы сушеных водорослей нори — это отдельный вид удовольствия. Они буквально рассыпаются во рту, дают солоновато-морской вкус и минимум калорий.

Плюс в них есть йод и витамины группы B — небольшая, но приятная польза. Продаются уже готовыми, готовить не нужно.

В листах нори много йода | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ листах нори много йода | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В листах нори много йода

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В листах на 100 г всего 350–400 ккал, но из‑за легкости и воздушности столько съесть непросто. Обычно хватает 5–10 г.

Нутовый попкорн

Обычный попкорн не отличается слишком высокой калорийностью, но есть вариант сделать его еще полезнее. Запеченный нут дает более плотный хруст и куда больше белка и клетчатки, чем обычный попкорн.

Это уже почти полноценный перекус, а не просто «чтобы похрустеть». На 100 г примерно 350 калорий.

Нут содержит много растительного белка | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНут содержит много растительного белка | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Нут содержит много растительного белка

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Чипсы Еда Польза
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