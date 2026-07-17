Хруст без угрызений совести: топ альтернатив чипсам, которые реально вкусные

Какие продукты хрустят так же вкусно, как чипсы? Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Часто к чипсам тянет не только из-за вкуса, но и из-за текстуры. Так приятно похрустеть под сериал или скроллинг ленты в соцсетях. Грустно, но вкусно: в классических картофельных чипсах часто много соли, трансжиров и «пустых» калорий. Эти снеки, конечно, прекрасны, но есть вариант заменить их на более полезные альтернативы. Собрали топ продуктов, которые хрустят не хуже, а пользы дают куда больше.

Хруст с белком

Если хочется не просто похрустеть, а еще и наесться, мясные чипсы выручают. Это тонкие слайсы вяленого или дегидрированного мяса со специями. В них минимум углеводов, зато много белка — идеально, когда нужен сытный перекус.

Калорийность — примерно 150–250 ккал на 100 г. Она зависит от вида мяса и способа приготовления.

В мясных чипсах много белка Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Овощные варианты

Еще чипсы можно заменить овощами, которые практически не нагружают калориями. Тут есть два пути: свежие брусочки или запеченные/обработанные до хруста.

Самый простой вариант — морковные палочки. Овощ нужно нарезать и есть просто так или с легким соусом. Хруст мягкий, вкус сладковатый, а пользы масса. Всего 41 ккал на 100 г. Если не нравится морковь, то можно заменить на огурцы или редис. Они тоже хрустят отлично.

В овощах очень мало калорий Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ближе всех к любимым чипсам — картошка фри в аэрогриле. Ломтики получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а масло для готовки вообще не нужно. В среднем на 100 г выходит 160–180 ккал.

Морской хруст

Тонкие листы сушеных водорослей нори — это отдельный вид удовольствия. Они буквально рассыпаются во рту, дают солоновато-морской вкус и минимум калорий.

Плюс в них есть йод и витамины группы B — небольшая, но приятная польза. Продаются уже готовыми, готовить не нужно.

В листах нори много йода Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В листах на 100 г всего 350–400 ккал, но из‑за легкости и воздушности столько съесть непросто. Обычно хватает 5–10 г.

Нутовый попкорн

Обычный попкорн не отличается слишком высокой калорийностью, но есть вариант сделать его еще полезнее. Запеченный нут дает более плотный хруст и куда больше белка и клетчатки, чем обычный попкорн.

Это уже почти полноценный перекус, а не просто «чтобы похрустеть». На 100 г примерно 350 калорий.