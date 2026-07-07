Аэропорт закрыт, работают сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Утром 7 июля губернатор Ярославской области предупредил жителей об угрозе БПЛА. В 9:37 в Ярославле заработали сирены.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — призвал Михаил Евраев.
Глава региона просит жителей соблюдать спокойствие.
Власти призвали ярославцев в помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.
С ночи закрыт аэропорт в Туношне. Как уточнили в Росавиации, меры введены для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в промышленный объект.
«Мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — прокомментировал Михаил Евраев.
Двое человек получили осколочные ранения после атаки. Их госпитализировали. Мы вели онлайн-репортаж, где публиковали хронику событий.