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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Аэропорт закрыт, работают сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Аэропорт закрыт, работают сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

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В Ярославской области объявлена опасность БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области объявлена опасность БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена опасность БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Утром 7 июля губернатор Ярославской области предупредил жителей об угрозе БПЛА. В 9:37 в Ярославле заработали сирены.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — призвал Михаил Евраев.

Глава региона просит жителей соблюдать спокойствие.

Что делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Что делать при беспилотной опасности — карточки

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании

Если вы на улице, переместитесь в здание | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы на улице, переместитесь в здание

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал

При обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

При обнаружении беспилотника — звоните 112

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Что делать при беспилотной опасности — карточки

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

Власти призвали ярославцев в помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

С ночи закрыт аэропорт в Туношне. Как уточнили в Росавиации, меры введены для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили 72 беспилотника. Как рассказал Михаил Евраев, дроны целились в промышленный объект.

«Мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — прокомментировал Михаил Евраев.

Двое человек получили осколочные ранения после атаки. Их госпитализировали. Мы вели онлайн-репортаж, где публиковали хронику событий.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Угроза БПЛА Беспилотная опасность Михаил Евраев
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Комментарии
6
Гость
5 минут
Получается люди спасатесь сами как можете, власть не в ответе за жизни людей вообще
Гость
6 минут
А кто защитит население, граждан детей, пожилых людей???? Кто несет ответственность за жизни людей???
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Гость
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