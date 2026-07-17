Нет туалетов и плохая связь: ярославна назвала нюансы отдыха на Кавказе, которые стоит знать — видео

Туристка из Ярославля рассказала об особенностях отдыха в Северной Осетии Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Порой, чтобы по-настоящему расслабиться и забыть о рутине, нужно уехать туда, где всё иначе. Живописная природа и горы Кавказа для этого подойдут как ничто другое. Однако новое место может разочаровать, если не быть подготовленным к его нюансам.

Туристка Анна Камко из Ярославля рассказала, с какими особенностями можно столкнуться во время отдыха в Северной Осетии.

На Кавказ Анна отправилась впервые. Осетию выбрала, вдохновившись рассказами друга. Отдых длился пять дней, с 11 по 15 июня.

Особенности менталитета осетин

Существующая культурная разница между жителями Кавказа и центральных регионов — ни для кого не секрет. Во время отдыха Анна отметила некоторые особенности в поведении осетин. Местное общество, по ее мнению, более традиционное и строгое.

— Замечу, что туристам не стоит надевать слишком открытую одежду, а также курить на улице, особенно женщинам: могут подойти и сделать замечание, — отметила Анна.

Еще одной необычной привычкой у местных ярославна назвала отношение к пунктуальности. Здесь это понятие, как она говорит, размыто.

Там никто никуда не спешит. К этому быстро привыкаешь и, договариваясь о встрече, уже на следующий день приходишь чуть позже, а оказывается, что вовремя! Похожее отношение ко времени и ритму жизни я встречала в Италии и Испании. Анна Камко туристка

Нет туалетов и плохая связь

Путешествие в Северную Осетию, по словам Анны, оставило у нее лишь приятные впечатления. Однако она выделила несколько нюансов, о которых стоит знать заранее.

Во-первых, как отметила ярославна, в туристических местах объективно не хватает базовых удобств (например, туалетов).

Во-вторых, дороги в регионе находятся не в лучшем состоянии, иногда до красивых точек пройти было сложно.

Во-третьих, стоит учитывать, что в горах проблемы со связью, она нестабильна.

В-четвертых, в небольших населенных пунктах нет терминалов для безналичной оплаты, поэтому лучше иметь при себе наличные деньги.