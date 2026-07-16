Дорабатывает последние дни: в Ярославской области объявили о закрытии популярного гипермаркета

В Ярославской области готовится к закрытию популярный гипермаркет «Дружба». Торговая точка прекращает работу на первом этаже ТЦ «Космос» в Рыбинске менее чем через неделю.
«Мы работаем до 20 июля», — ранее сообщали в сети «Дружба».
ТРЦ «Космос» находится на улице Максима Горького, 10 в Зачеремушном микрорайоне (в народе — на Полиграфе. — Прим. Ред.) в Рыбинске.
Кто возглавляет сеть «Дружба»
Сеть «Дружба» работает в Рыбинске Ярославской области с 1997 года. По данным на 2026-й, в городе открыто 26 торговых точек. В магазинах представлена местная продукция, готовые блюда и товары популярных производителей. Гендиректор сети — известный в Рыбинске бизнесмен Игорь Палочкин, который частично владеет кафе «Муза», рыбинским интернет-провайдером «Атэкс» и другим.
В 2016-м Палочкин засветился в инциденте на парковке во дворе: из-за спора о месте он эвакуировал авто соседки вместе с девушкой.
Игорь Палочкин также избирался депутатом первого созыва в муниципальный совет города Рыбинска, однако в 2018-м прекратил полномочия после проблем с декларациями.
Как рассказали в самом торговом центре «Космос», договор аренды у торговой сети «Дружба» заключен до 30 августа.
«Дальше, возможно, будет новое соглашение [с другими арендаторами] или еще что-то. Поступали предложения из других магазинов. Продуктовый будет оставаться. Но сейчас нет информации, что именно будет», — рассказали 76.RU в торговом центре.
В самом «Космосе» ранее обращались к посетителям с таким объявлением: «ТРЦ работает в обычном режиме, и все отделы первого и второго этажа работают также без изменений с 10:00–20:00! Мы не закрываемся, и даже не собираемся».
В двухэтажном ТРЦ находятся магазины мебели, косметики, автозапчастей, техники и электроники и другие.
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