Дорабатывает последние дни: в Ярославской области объявили о закрытии популярного гипермаркета

Сеть «Дружба» работает в Рыбинске Ярославской области с 1997 года. По данным на 2026-й, в городе открыто 26 торговых точек. В магазинах представлена местная продукция, готовые блюда и товары популярных производителей. Гендиректор сети — известный в Рыбинске бизнесмен Игорь Палочкин, который частично владеет кафе «Муза», рыбинским интернет-провайдером «Атэкс» и другим.

В 2016-м Палочкин засветился в инциденте на парковке во дворе: из-за спора о месте он эвакуировал авто соседки вместе с девушкой.

Игорь Палочкин также избирался депутатом первого созыва в муниципальный совет города Рыбинска, однако в 2018-м прекратил полномочия после проблем с декларациями.