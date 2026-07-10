«Вызовите скорую! Умираю!». Что творилось в ярославском дворе, где во время резни погибли двое друзей

В Ярославле произошла драка с резней Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Ночью 9 июля жители пятиэтажки на улице Нефтяников, 18 корпус 2 в Красноперекопском районе Ярославля проснулись от криков. Мужской голос просил вызвать скорую. Он повторял это снова и снова, потом затих.

Утром его тело увезут в морг, а на дорожном ограждении у соседнего дома найдут ещё один изрезанный труп.

Уличная драка во дворе превратилась в резню, в которой погибли двое друзей. Третий пострадавший попал в больницу.

Корреспондент 76.RU поговорил соседями дома, под окнами которого случилась бойня, и побывал на суде, взглянув в глаза обвиняемому. Подробности — в репортаже.

Имена всех участников этой истории измененны — Прим. ред.

Пошли выпить с друзьями

Тело одного из погибших нашли во дворе кирпичной пятиэтажки Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Вечером 8 июля лучшие друзья Сергей и Николай решили пропустить несколько бутылочек пива. Парни были ровесниками — одному 25, другому в августе должно было исполниться столько же. Николай жил с мамой, а у Сергея уже была своя семья — жена и сын-грудничок. Засели во дворе у дома Сергея, чтобы не шуметь в квартире, где спал малыш.

Правда, захмелевших парней было слышно и с улицы.

«Жена [Сергея] сказала, так дело не пойдёт, уходите со двора, идите тогда отдыхайте к [Коле], — рассказала родственница одного из погибших. — И они пошли через круглосуточный магазин».

Парни решили уйти в другой двор Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парни нашли ближайшую лавочку у дома № 18 корпус 2 на улице Нефтяников и обустроились там. К ним присоединился сосед Николая — Петр.

Когда собирались разойтись, к ним подошли двое незнакомцев — 27-летний Антон и его знакомый. Эти двое, по рассказам знакомых одного из погибших, в тот вечер отмечали свадьбу друзей в одном из ресторанов на Перекопе.

Неизвестно, что стало причиной перепалки, но завязалась драка. Первым попал под удар сосед Николая — Петр. В потасовке Антон пырнул его ножом, но раненый Петр смог повалить обидчика и убежать к дому, откуда позже его увезут в больницу.

Знакомый Антона тоже бросился убегать. Сергей и Николай остались с ним один на один.

Добивал жертву на заборе

Тело одного из парней нашли у этого забора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лучшие друзья пытались спастись от разъяренного Антона. По словам знакомых убитых, это попало в запись уличных камер.

«По камерам видно, как ребята бегали вокруг машин от Антона, который бегал за ними с ножом. В итоге Сергея ударили первым. Коля побежал от него уже с ножевыми ранениями. Коля с уже смертельными ранениями попытался убежать», — рассказала родственница погибшего.

Николай побежал из двора и пытался перелезть через дорожное ограждение. Обессилев от потери крови, повис на заборе, его голова упала. Был ли он тогда в сознании — неизвестно. Но Антон нагнал его и несколько раз полоснул по спине уже не двигавшегося юношу.

На место трагедии уже принесли гвоздики Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Вызовите скорую! Умираю!»

Пока Николай умирал на заборе, его друг Сергей, тоже раненный, еще надеялся спастись. Жильцы рассказали, что слышали крики в районе двух часов ночи. Окна во многих квартирах были открыты: ночь была теплой. Услышав вопли, кто-то закрыл окна, решив, что нетрезвые мужчины сами разберутся между собой.

Сергей до последнего надеялся на помощь Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нашлись соседи, кто вышел проверить, что происходит на улице. И, видимо, они спугнули Антона. Раненному Сергею вызвали скорую помощь.

«Окна из комнаты моей дочери как раз выходят на сторону двора. Она пришла ко мне в спальню, со словами: „Мам, там мужчина зовет на помощь. Просил вызвать полицию“. Я вскочила, в темноте из окна было лишь видно, что там кто-то ходит. А вот все звуки были отчетливыми. Я начала звонить в 112, где мне сказали, что вызов уже был. Мы остались стоять у окна», — рассказала жительница одного из домов во дворе.

Он был жив. И, честно, у меня эти звуки, его голос, стоят в ушах. Голос у него был такой сильный. Я думала, он выживет. Жительница соседнего дома

По словам жительницы дома, рядом с Сергеем была женщина. Она уговаривала его лежать на асфальте и ждать медиков. Судя по описанию очевидцев, это была знакомая нападавшего.

«Звучало имя Антон. Она говорила: „Антон, не надо. Антон, зачем?“. Как я поняла, она была там изначально», — рассказала жительница дома.

Пока Сергей ждал врачей, он продолжал кричать.

«Я слышала крики: „Вызовите скорую! Умираю!“. Вот это точно я слышала. Потом ему какая-то женщина с балкона крикнула, что вызвала и скорую и полицию. Потом, я так понимаю, скорая приехала, дверь хлопнула, и все. Но слышно было, что выпивший был», — рассказала жительница пятиэтажки.

Жители двора слышали крики в темноте Источник: Александр Куренной / 76.RU

По словам другой свидетельницы инцидента, медики ехали около получаса. К тому моменту, Сергей уже перестал кричать.

«Очень долго ждали [скорую]. Она полчаса где-то ехала. Минут 20 он был точно жив. А затем минут за 10, до того, как врачи подъехали, все стихло. Я уже не слышала ничьих голосов. Потом подъехала скорая с сигналками и полиция. И я поняла, что если его не увозят, значит, уже все», — рассказала женщина.

Мать кричала

Тело Сергея пролежало во дворе до утра. Молодая жена с младенцем ещё не знала о случившемся. Днем 9 июля о трагедии напоминали лишь красно-белые ленточки, натянутые вокруг мест, где нашли Сергея и Николая.

Николай перед случившемся звонил маме.

«Прилежный парень, очень уважительный и заботливый, отслеживается по отношениям с мамой. С мамой была тесная связь. В 1:22 9 июля он позвонил со словами: „Мам, я иду домой“. В 1:40 перестал выходить на связь. Шел от своего лучшего друга», — рассказала 76.RU родственница погибшего.

Парни шли во двор к Николаю Источник: Александр Куренной / 76.RU

В два часа ночи мама Николая пошла его искать, но безрезультатно. Второй раз вышла ближе к четырём утра и направилась в сторону толпы у дороги.

«Она нашла сына среди толпы людей. И кричала, буквально выла от боли. Нашла его в момент, когда полиция уже сняла тело с забора», — рассказала знакомая семьи.

По ее словам, мать до последнего не верила в гибель Коли.

«Перед закрытием пакета с трупом в слезах кричала: „Дайте посмотреть, может, это все-таки не он“. Кричала: „Позвоните Сереже, они были вместе“, — рассказала девушка.

Тогда она еще не знала, что тело друга ее сына лежало в соседнем дворе.

«За что ты убил наших мальчиков?» Родители погибших — во время допроса

Состояние третьего пострадавшего по данным на 10 июля 2026 года оценивается как стабильное. Он в больнице. По словам знакомых Петра, у него неглубокая рана в районе поясницы.

Не хотел показывать лицо

Уголовное дело по особо тяжкому преступлению передали в военный следственный комитет по Ярославской области.

10 июля задержанного привезли в Ярославский военный гарнизонный суд для избрания меры пресечения. Антона завели под конвоем.

Антон шел, опустив голову и закрывая лицо руками Источник: Алина Сардекова / 76.RU

27-летний обвиняемый невысокого роста, коренастый. Он коротко стрижен, а под глазом виднелся яркий синяк. Одна рука у Антона была туго перемотана бинтом. Услышав о журналистах, потребовал закрыть заседание. Завидев камеры, Антон прикрывал лицо здоровой рукой.

На заседание к нему пришла только молодая жена: девушка старалась держаться поближе к адвокату. Известно, что совместных детей у пары нет, но у нее есть ребенок от прошлых отношений. Громких сцен прощаний в коридоре суда не было: Антона в наручниках вывели из зала буквально за полминуты.

Антона вывели из зала суда в наручниках Источник: Александр Куренной / 76.RU

По информации 76.RU, его обвиняют по пункту «а» ч.2 105 УК РФ — убийство двух или более лиц. Если вину Антона докажут, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Днем 10 июля Антону избрали меру пресечения — отправили в СИЗО на два месяца, до 8 сентября 2026 года.

Родные погибших надеются, что им удастся добиться для него максимального предусмотренного законом наказания. Сейчас они занимаются организацией похорон.