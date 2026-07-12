«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру

В сделках с недвижимостью потерять всё могут как покупатели, так и продавцы, поэтому действовать нужно очень осторожно Источник: Ксения Потеева / Городские медиа

Чаще всего в неприятности при купле-продажи квартир на вторичном рынке попадают покупатели, но бывает, что в пролете остаются и продавцы. Директор агентства недвижимости Екатерина Торопова изучила судебную практику и рассказала нашим коллегам из E1.RU о трех таких случаях.

Далее — рассказ от первого лица.

Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Как продавец снимал собственную квартиру

Главная героиня этой драмы — предпринимательница из Екатеринбурга. По иронии судьбы ее бизнес связан с бухгалтерским учетом и юридическими услугами, то есть ей по роду деятельности приходится подписывать множество договоров, и она точно знает, какую ответственность это за собой влечет. Но у нее были миллионные долги, а на единственной квартире висело обременение в пользу банка. В этой ситуации голос разума, видимо, уступил место надежде на чудо.

Сначала она пыталась сама продать свою двушку. Неизвестно, в какой локации и в каком состоянии была квартира, но желающих купить ее за 4,4 миллиона рублей не находилось, а женщине нужны были деньги, и быстро. Тогда она решила связаться с неким частным инвестором. Тот предложил ей схему: он покупает у нее квартиру за 2,8 миллиона рублей, разрешает ей снимать эту квартиру еще полгода за 30 тысяч в месяц, а через полгода она выкупает у него эту квартиру обратно за 3,5 миллиона .

По факту, это был очень дорогой краткосрочный заем под залог недвижимости. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Но предпринимательница надеялась, что сейчас она закроет главные финансовые дыры, а за полгода найдет решение и вернет жилье. Увы, так не получилось. Через полгода инвестор попросил женщину съехать с квартиры и продал объект за 4 миллиона рублей сторонней покупательнице.

Тогда продавец подала в суд и потребовала признать сделку недействительной. Она сказала, что «куплю-продажу подписали только для вида», а на самом деле договаривались о займе. Покупательница, которую вызвали в суд, была в шоке. Она взяла на эту квартиру ипотеку, сотрудники банка проверили объект — и тут вдруг такое.

К счастью, в этом случае суд встал на сторону покупателя: договор купли-продажи продавец подписала в здравом уме, будучи к тому же профессиональным юристом и бухгалтером. Продавец лишилась квартиры и осталась по-прежнему в долгах.

Какой урок из этого можно вынести? Продавцам — что срочная продажа и цена выше рынка несовместимы. Покупателям — что квартира, в анамнезе которой стоит недавняя купля-продажа, — это всегда проблемный объект. А еще — что банковская проверка вовсе не гарантирует отсутствия юридических проблем с квартирой.

Звонок от «спецслужб» — и дальше по классике

Следующий случай — классический. Пожилой жительнице Нижнего Тагила позвонил по WhatsApp «сотрудник ФСБ» и, как вы уже понимаете, повел женщину по обычной схеме: мол, мошенники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах» и оформили доверенность на продажу квартиры. Но паниковать не надо: «органы» уже в курсе. Теперь пенсионерка будет участвовать в секретной операции под кодовым названием «Гроза» и поможет поймать мошенников.

Женщину долго обрабатывали и наконец подвели к логическому финалу: надо «фиктивно» продать квартиру. Цена была приятная, и покупатели нашлись довольно быстро, однако для всесторонней безопасности сделки они предложили обратиться к нотариусу. Та внимательно пообщалась с продавцом и ничего не заподозрила: пенсионерка выглядела адекватной, уверенно рассказывала, что решила переехать в Екатеринбург, поближе к любимому внуку.

Сделку регистрировали у нотариуса, что потом помогло покупателю сохранить квартиру Источник: Алексей Волхонский / Городские медиа

Покупательница передала деньги наличными, стороны подписали договор, документы отправили в Росреестр. Довольные покупатели стали готовиться к переезду, а бабушка связалась с «сотрудником ФСБ» и сказала, что выполнила задание. Потом приехал курьер, забрал деньги. После этого связь с «куратором» оборвалась, и пенсионерка поняла, что произошло.

Спустя несколько дней продавец подала иск в суд и потребовала признать сделку недействительной. В принципе, судебная практика к тому времени знала уже много случаев, когда квартиру обманутому продавцу возвращали, а покупатель оставался ни с чем. Но тут судья решил иначе.

Во-первых, провели судебно-психиатрическую экспертизу. Эксперты изучили все обстоятельства, записи с камер наблюдения у нотариуса, материалы уголовного дела и пришли к выводу: в момент сделки женщина была полностью вменяема, психических расстройств у нее не было;

во-вторых, суд выяснил, что пенсионерка заблуждалась в мотивах сделки, но не в ее природе. То есть она знала, что совершает именно куплю-продажу, что при этом квартира переходит к покупателям. Просто думала, что это часть «спецоперации» и всё потом вернется. Такое заблуждение не основание для отмены;

и в-третьих, судья сказал, что покупательница не виновата в заблуждении продавца. Она честно заплатила деньги, взяла на эти цели ипотеку, проверила документы, то есть квартиру она действительно купила добросовестно, и забирать ее нельзя.

Справедливости ради надо сказать, что в таких случаях решения в пользу покупателей выносились нечасто. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Сейчас вышел обзор Верховного суда, который ставит на этом акцент: покупатель не должен страдать .

В этом случае покупательница, кстати, тоже подала иск (встречный), потому что пенсионерка категорически отказывалась съезжать: некуда. В итоге продавца выселили, и она осталась без квартиры и без денег. Уголовное дело о мошенничестве приостановлено, преступники не найдены.

Как чужой человек получил наследную недвижимость

Совместное владение недвижимостью с людьми, с которыми тебя не связывают теплые отношения, — это всегда источник напряжения. Вот один из примеров.

Мужчина умер, оставив после себя довольно внушительное наследство: два жилых дома с земельными участками и долю в квартире. Наследниками первой очереди оказались вдова с несовершеннолетней дочерью и еще одна дочь покойного, совершеннолетняя, от прежних его отношений. Каждая из наследниц стала собственницей долей в имуществе.

Вдова пыталась договориться с первой дочерью мужа о выкупе ее долей, но к соглашению они не пришли. А через некоторое время вдова узнала, что долями первой дочери в их наследной недвижимости владеет посторонний человек — точнее, не совсем посторонний: друг семьи и бывший компаньон мужа, но тем не менее. Та просто подарила ему их.

Вдова заподозрила, что дочь мужа на самом деле продала эти доли, а фиктивное дарение оформила, чтобы не соблюдать преимущественное право покупки, лишить вдову возможности выкупить доли, а заодно создать ей невыносимые условия. Новый собственник, по словам вдовы, прямо говорил, что она в результате «сама будет рада переписать на него недвижимость».

Другие наследники пытались оспорить сделку в суде, но безуспешно Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

Впрочем, суд не нашел в этом дарении никаких признаков фиктивности. Судья подробно расспросил нотариуса, посмотрел выписки по банковским счетам первой дочери покойного, проверил, не покупала ли ее семья за это время недвижимость. Всё оказалось чисто — во всяком случае, по документам.

В итоге вдова теперь владеет недвижимостью вместе с бывшим компаньоном мужа — который, судя по материалам дела, не очень-то к ней расположен, и без его разрешения не может этой недвижимостью распоряжаться.

Выводы тут делать непросто. Сколько лет я в недвижимости, и всегда сделки, связанные с наследным имуществом, самые тяжелые. Многие буквально теряют здравый рассудок и договороспособность, пытаясь поделить наследство. Но практика показывает, что договориться мирно — это самое лучшее.

Вместо вывода

Пока писала статью, подумала вот о чем. Мы сегодня живем в иллюзии безопасности. Нас вроде бы пытаются по максимуму защитить: цифровые подписи, двухфакторные аутентификации, биометрия… Но на деле технологии сразу становятся полигоном для новых мошеннических схем.

Рынок не становится безопаснее, он становится просто сложнее. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

И еще: технологии меняются, а люди — нет. В любую эпоху найдутся те, кто ищет легкой наживы и всегда готов присвоить чужое обманом или насилием.