«Атака врага отбита»: сколько беспилотников нейтрализовали в Ярославской области

Утром 8 июля в Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.
«Атака врага отбита. Сегодня под утро на территории области было нейтрализовано четыре беспилотника», — говорится в посте главы региона, опубликованном в его канале в MAX 8 июля в 7:11.
В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
«Благодарю подразделения Министерства обороны, наше Министерство региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона», — рассказал губернатор.
Глава региона уточнил, что в настоящее время угрозы атаки беспилотников на территории Ярославской области нет.
Около четырех часов утра 8 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность. Одновременно перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Жителей региона просили воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбирать маршрут, минуя этот участок.
Также в ярославском аэропорту в Туношне действуют ограничения на полеты. По данным Росавиации, их ввели еще в 4:34 7 июля. Сообщений о снятии ограничений по данным на 8 июля 8:38 не было.