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«Атака врага отбита»: сколько беспилотников нейтрализовали в Ярославской области

Глава региона сделал заявление

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В Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утром 8 июля в Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Атака врага отбита. Сегодня под утро на территории области было нейтрализовано четыре беспилотника», — говорится в посте главы региона, опубликованном в его канале в MAX 8 июля в 7:11.

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, наше Министерство региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона», — рассказал губернатор.

Глава региона уточнил, что в настоящее время угрозы атаки беспилотников на территории Ярославской области нет.

Около четырех часов утра 8 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность. Одновременно перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Жителей региона просили воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбирать маршрут, минуя этот участок.

Также в ярославском аэропорту в Туношне действуют ограничения на полеты. По данным Росавиации, их ввели еще в 4:34 7 июля. Сообщений о снятии ограничений по данным на 8 июля 8:38 не было.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность Губернатор Михаил Евраев
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