«Атака врага отбита»: сколько беспилотников нейтрализовали в Ярославской области

В Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утром 8 июля в Ярославской области нейтрализовали четыре беспилотника. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Атака врага отбита. Сегодня под утро на территории области было нейтрализовано четыре беспилотника», — говорится в посте главы региона, опубликованном в его канале в MAX 8 июля в 7:11.

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, наше Министерство региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона», — рассказал губернатор.

Глава региона уточнил, что в настоящее время угрозы атаки беспилотников на территории Ярославской области нет.

Около четырех часов утра 8 июля в Ярославле завыли сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность. Одновременно перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Жителей региона просили воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбирать маршрут, минуя этот участок.