Бесплатные концерты Ромы Жукова и Beautiful Boys: афиша на выходные в Ярославской области

В Ярославской области пройдут концерты, праздники, фестивали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предстоящие выходные, 18–19 июля, в Ярославской области обещают быть насыщенными культурными мероприятиями и различными развлечениями. Рассказываем, куда можно сходить абсолютно бесплатно.

Фестиваль овцы и бесплатный концерт Ромы Жукова

18 июля на левом берегу Тутаева состоится фестиваль «Романовская овца — золотое руно России». Гостей ждут выставка животных, конкурс «Мисс овечка», ярмарка и «Город мастеров». Праздничную атмосферу дополнят театрализованные представления и выступления музыкантов. В том числе исполнителя хитов «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики», «Фея», «Первый Снег» Роман Жуков. Его концерт начнется в 20 часов.

Программа фестиваля «Романовская овца — золотое руно России» Источник: Администрация Тутаевского округа / Vk.com

День города Углича

18 июля День города отмечает Углич. Праздник развернется под названием «Углич. Классический русский». Организаторы говорят, что собрали все самое лучшее — классику, историю, гастрономию и драйв.

Ключевыми событиями праздника станут:

фестиваль «Углече поле» на Успенской площади;

«Живое кольцо. Ремесленная гостиная Золотого кольца» — интерактивная ремесленная резиденция под открытым небом, где мастера из городов Золотого кольца проведут характерные для своих мест мастер-классы;

«Живые декорации. Село Троицкое в центре города» — здесь создадут атмосферу настоящей русской идиллии. На фоне величественной архитектуры Угличского Кремля развернется театр под открытым небом;

«Городской пикник с кухней на углях» — гастрономическая программа, воспевающая локальные вкусы и традиции. Гостей ждут гриль-шоу, кулинарные и творческие мастер-классы, блюда национальных кухонь, угличские сыры, мед, рыба и прочие угощения;

на Успенской площади и Ростовской улице развернутся творческие мастерские «Мастеровой двор» и «Ремесленная гостиная»;

в Парке Победы гостей ждет пространство «Традиции. От классики до современности»: квест «Путешествие по России», площадка русских народных игр, подведение итогов конкурса «Сними время Углича».

Возрастное ограничение 0+ либо указанное у кокретных мероприятий.

Программа Дня города Углича 18 июля Источник: Администрация Угличского округа / Vk.com

Программа праздника:

Главная сцена — Успенская площадь (12:00 — 23:00)

12:00 — торжественное открытие фестиваля «Углече поле»;

13:00 — спектакль для детей «Буратино» (живая классика!);

14:30 — «Классика детства» — выступление творческих коллективов;

16:00 — чествование лучших людей Угличского муниципального округа;

17:30 — концертная программа «В единстве ритмов»;

19:00 — вокальная группа «Нота Бене» (Ростов);

20:00 — дискотека и кавер-группа «Счастье» (Иваново).

Никольский мост

13:00 — торжественное открытие нового туристического маршрута «Медвежья тропа — начало пути».

Угличский Кремль

12:30-13:30 — открытие выставки Николая Давыдова;

13:30 — открытие обновлённого туристического объекта — «Крепость»;

14:00-15:00 — викторина;

15:00 — творческая встреча с художником Анатолием Улымовым.

Успенская площадь (12:00 — 16:00)

«Живое кольцо». Грандиозная ремесленная гостиная Золотого кольца;

мастер-классы от городов Золотого кольца России;

«Угличские мотивы»: декупаж шкатулок, роспись спилов и гипсовых колоколов, набойка на мешочках;

краеведческие настольные игры: «Ярославия», «Дыхание веков», «Азбука юного угличанина»;

творческая точка «Культурный код с Первыми» от «Движения Первых» — магниты, стикеры, закладки и лото «Бренды и символы Ярославии».

Успенский сквер (11:00 — 18:00)

«Городской пикник» и «Гастрономический посад» — гриль-шоу, кулинарные и творческие мастер-классы, блюда национальных кухонь, чай из большого самовара, сыры, колбасы, мёд, караваи и пряники от местных производителей.

У Кремля (12:00 — 16:00)

«Живые декорации. Село Троицкое». Лошади и козы на фоне древней архитектуры, экспозиция конного двора, театрализованный пролог «Углич. Классический русский», квест-игра по истории Золотого кольца, фото в костюмах XIV–XV веков, катание на лошадях и контактный зоопарк.

Мастеровой двор в центре (10:00 — 18:00)

Ярмарка мастеров «Золотого кольца» — изделия ручной работы на любой вкус.

Для детей

сквер у Казанской церкви (ул. Гражданская) — аттракционы с 10:00 до 23:00.

Улица Ярославская

10:00 — 18:00 — карнавальная продукция и сладости весь день.

Парк Победы

Площадка «Традиции. От классики до современности»;

12:00 — 16:00 — городки, перетягивание каната, бой подушками и другие игры и конкурсы;

14:00 — 16:00 — шахматный турнир;

с 18:00 до 20:00 — концерт эстрадно-духового оркестра (у ротонды).

Фестиваль «Яблочный саунд» и бесплатный концерт Beautiful Boys

«Яблочный саунд» (0+) пройдет 17 и 18 июля в Ростове Великом. Его проводят Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Музей русского импрессионизма и гастрономический фестиваль «Пир на Волге».

В Ростове Великом пройдет гастро-шоу Источник: Пир на Волге / Vk.com

Программа праздника

17 июля, пятница

Ростовский кремль. Митрополичий сад

18:00 — Диджей IERO (Вологда) — электро-фолк на флейте: живая музыка соединится с электронными ритмами;

19:30 — Оркестр Arcanum (Ярославль) — мировые рок-хиты в классическом исполнении;

до 21:00 для гостей будут открыты территория Ростовского кремля, Митрополичий сад и выставка «Митрополичье варенье». Вечерний маршрут по переходам кремлевских стен будет доступен с 17:30 до 21:00. В маршрут входят интерьеры церквей Воскресения, Иоанна Богослова и Спаса на Сенях, а также Белая палата.

18 июля, суббота

Территория Ростовского кремля

12:00 — 19:00 — крафт-маркет «ГАСТРОли», большой базар локальных вкусов и ремёсел.

11:00, 13:00, 14:00, 16:00 — встречи музыкального лектория ансамбля Alcantar из Москвы. Гости услышат старинные инструменты и узнают, как звучали русские кремли и европейские королевские замки 400 лет назад.

Митрополичий сад

12:00-19:00:

«Сытный ряд» с кушаньями и большой варкой варенья по рецептам XIX века;

чайная трапеза «Усадебное чаепитие у дровяных самоваров» с интерактивными дегустациями, редкими чайными купажами, сладостями и рассказами о традициях русского чаепития;

романсы из старинного граммофона;

дворянские игры: бильбоке, серсо, умелые мотальщики и другие развлечения русской знати;

пленэр открыток и мастер-класс по созданию собственных работ;

турнир и мастер-классы по спорт-булю — игре с металлическими шарами и техникой броска с разбега, популярной в дворянской России;

интерактивная зона «Купеческий этикет и секреты чаепития XIX века»;

настольные игры для бывших и будущих гимназистов.

Детская поляна (для детей от 3 до 8 лет).

13:00, 15:00, 17:00 — интерактивные чтения сказки «Гуси-лебеди» с играми, творческими заданиями и угощением волшебными «молодильными» яблоками;

12:00-19:00 — вернисаж раскрасок. Дети смогут создать собственные работы по мотивам полотен с выставки «Митрополичье варенье».

Аптекарский огород

12:00 — чайный пэйринг от чайного сомелье Владимира Ведерникова (Ярославль). Разговор о вкусовых сочетаниях в чае;

Чайный пейринг — искусство подбора чая к еде.

13:00 — лекция Анны Орловой (Музей имени В. Ю. Орлова) «Фарфор русской усадьбы. Сервизы, чайная посуда, традиции сервировки и чаепития»;

14:00 - бренд-шеф ресторанов «Матрешка» и историк российской кухни Влад Пискунов проведет лекцию «История садоводства и огородничества в России».

15:00 — чайный пэринг от чайного сомелье Владимира Ведерникова (Ярославль) — разговор о вкусовых сочетаниях в чае;

16:00 — культуролог, магистр МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Никулина прочтет лекцию «Впечатления от путешествий: как художники находили красоту в поездках?»;

17:00 — искусствовед, методист по научно-просветительской деятельности ГМИИ имени А. С. Пушкина. Жанна Себякина прочтет лекцию «Сладкая жизнь: красота, уют и радость в русской живописи рубежа XIX–XX веков».

Сцена в Митрополичьем саду

12:00, 13:30 — шоу «Ожившие картины». Шеф-повар и Даниил Ведерников, создатель проекта «Клуб потерянной кухни» из Санкт-Петербурга, приготовят блюда по мотивам картин с выставки Музея русского импрессионизма;

15:00 — шеф-повар приготовит блюдо по мотивам произведений с выставки Музея русского импрессионизма, а гитарист Михаил Албулов из Ярославля переведет его вкус в музыкальные аккорды. Гостям предстоит разгадать гастрономическую и музыкальную ассоциацию;

16:30 — второй раунд кулинарного квиза. За музыкальные ассоциации отвечает виолончелист ансамбля Alcantar Антон Изгагин (Москва).

18:00 — этно-драйв от группы «Пульс Земли» (Переславль-Залесский). Медитативная музыка с этническими мотивами;

19:30 — «Диджитал-костёр» — песни под гитару с Михаилом Албуловым (Ярославль).

Конюшенный двор Ростовского кремля

12:00, 14:00, 16:00 — экскурсии по выставке «Митрополичье варенье». Участие входит в стоимость билета на фестиваль;

15:00 — синематека под открытым небом. На большом экране покажут советскую комедию «Женитьба Бальзаминова» (киностудия «Мосфильм», 1964 год) (6+);

17:00 — театр «Сцена 23» из Москвы представит театральные миниатюры «Зарисовки дачной жизни» по произведениям русских классиков (режиссёр Светлана Кузянина). Посещение спектакля возможно по предварительной онлайн-регистрации или по билету на фестиваль.

Ростовский кремль, Митрополичий сад, выставка «Митрополичье варенье» и переходы по стенам будут открыты до 21:00.

Гостиный двор

19:00 — кавер-группа «Волков Бэнд» (Ярославль) — музыкальный перформанс «Рок-валенок», ставший одним из заметных событий театрального фестиваля «Волков. Подмостки»;

21:00 — концерт Beautiful Boys — кинематографичное звучание и лирический вокал современной инди-сцены;

Билеты

17 и 18 июля вход на основную площадку фестиваля в Ростовском кремле осуществляется по музейным билетам: взрослый билет — 250 рублей, детский билет для посетителей от 7 до 16 лет — 125 рублей, дети младше 7 лет — бесплатно, жители Ростова Великого — бесплатно. Билеты можно приобрести в кассах музея или на сайте фестиваля applesound.ru.

17 и 18 июля вход на выставку «Митрополичье варенье» в Конюшенном дворе свободный.

переходы по стенам Ростовского кремля — 650 рублей с человека;

вход на концерты группа «Волков Бэнд» и Beautiful Boys — по бесплатным билетам (получить можно на сайте фестиваля).

Фестиваль «Книжное обострение» на Даманском

Фестиваль уже стартовал Источник: Михаил Евраев / MAX

С 17 по 19 июля в парке на Даманском острове пройдет фестиваль «Книжное обострение» (0+). В программе лекции, мастер-классы, книжная ярмарка, поэтические вечера. Вход свободный.

Программа на сайте фестиваля.

Бесплатное кино на Даманском

На Даманском острове в Ярославле открыли летний кинотеатр под открытым небом. Он начал работать в июне, показы продолжатся до сентября. Расписание на ближайшие выходные:

18 июля

16:00–17:30 — сказка «Василиса Прекрасная» (1939 г. Реж. А. Роу). Советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм-сказка, по сюжету которой старик задумал как-то женить своих трёх сыновей. Вышли три брата, как велел им отец, в чисто поле, натянули тетиву луков и пустили три стрелы в разные стороны.

20:00-21:30 — показ документального фильма «Арбенина» (18+). Диана Арбенина — уникальная рок-звезда и кумир многих поколений. Она стала популярна еще в 90-х и до сих пор не сходит со сцены, собирая стадионы. Однако ее история — это не только череда рок-концертов, но и трагические повороты в судьбе.

19 июля

16:00-17:30 — сказка «Конек-Горбунок» (1941 г. Реж. А. Роу). Первый советский полнометражный цветной фильм-сказка. В тридесятом царстве жил-был царь. И задумал тот царь взять в жены девушку-красу. А чтобы заполучить ее, послал за ней Иванушку, крестьянского сына. Если не выполнит Иван царского задания, не сносить тогда ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный Конек-Горбунок.

20:00-21:30 — документальный фильм «Пелевин» (18+). Исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных, интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.

Бесплатный спектакль для малышей в ТРЦ «Рио»

19 июля в 13:00 в ТРЦ «Рио» на Главной сцене выступит студия кукол «Ёжики» со своим спектаклем «Гуси-Лебеди» (0+). Это знакомая с детства история о добре, смелости и взаимовыручке, рассказанная при помощи оживших кукол.

Вход свободный.

На втором этаже в этот день у «Космостар» всем детям будут раздавать бесплатную сладкую вату — с 12:00 до 16:00.

Шахматный фестиваль в Данилове

В Данилове 18 июля состоится масштабный шахматный фестиваль (0+). Сюда приедут около 200 шахматистов из всех округов. В программе не только соревнования, но и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Поткиным. Состоятся также выступление заслуженного ансамбля бального танца «Константа», воздушное шоу клуба «Даниловское небо», в котором примут участие пять парапланеристов из Данилова, Вологды, Архангельска, костюмированное шествие, конкурсы и мастер-классы.

Программа праздника Источник: Администрация Даниловского муниципального округа / Vk.com

Программа фестиваля

Школа № 1 (пл. Советская)

09:00 — 09:30 — регистрация участников регионального турнира — Кубка Губернатора Ярославской области по шахматам;

09:30 — 10:00 — торжественное открытие финальных соревнований;

10:00 — 14:00 — проведение финальных соревнований.

Шахматная аллея

10:00 — 12:30 — сеанс одновременной игры с чемпионом Европы по шахматам Владимиром Алексеевичем Поткиным.

Пл. Соборная (у здания администрации):

12:00 — 12:30 — построение костюмированной шахматной колонны;

12:30 — 13:00 — костюмированное шахматное шествие от Соборной площади до Советской через шахматную аллею.

Советская площадь

13:00 — 14:00 — торжественное открытие праздника «Шахматы: история и современность», выступления заслуженного ансамбля бального танца «Константа» (Ростовский округ), выступление творческих коллективов Даниловского округа, п приветствие губернатора Ярославской области, главы Даниловского муниципального округа, чемпиона Европы по шахматам, почетных гостей праздника. Подведение итогов финальных соревнований по шахматам и творческих конкурсов;

15:30 — 16:30 — выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов вокальной группы «Голос» Рыбинского округа;

16:30 — 18:00 — концертная программа «На шахматной доске — Данилов» от солистов и коллективов Данилова;

18:00 — 19:00 — ВИА «Космические огурчики», ВИА «Инопланетяне», клуб творческой молодёжи «Финикс» (Пошехонье);

19:00 — воздушное шоу парапланеристов клуба «Даниловское небо».

Для детей

14:00 — 18:00 — выездной музей Эйнштейна + Музей здоровья;

14:00 — 14:30 — детское цирковое шоу театра огня «FIRE-FOX» с участием акробатов и ходулистов;

14:30 — 15:00 — шоу мыльных пузырей;

15:00 — 15:30 — шоу жидкого азота от музея Эйнштейна.

Променад

14:00 — 16:00 — квест «Легенды шахматной страны»;

14:00 — 16:30 — планетарий, полнокупольная программа.

Центральный стадион

14:00 — 16:00 — муниципальный этап чемпионата по футболу.

Весь день

ярмарочные ряды, интерактивные площадки, фотозоны, фуд-корт, мастер-классы, зона для игры в шахматы и др.

Главные площадки праздника Источник: Администрация Даниловского муниципального округа / Vk.com

День Некрасовского округа

В Некрасовском округе отмечают сразу две праздничные даты: 812 лет посаду Большие Соли и 97 лет самому муниципальному образованию. Программа (0+) включает ярмарку фермеров и ремесленников, мастер-классы, концерт коллективов Ярославской ассамблеи народов России, спортивные соревнования, пенное и вечернее шоу.

Программа праздника

11:00 — Сквер имени Некрасова. Ярмарка мастеров «Посадские мастеровые» и гастрономические ряды. Здесь же пройдут мастер-класс от вольного казака Сергея Самарина и интерактивы;

12:00 — Главная сцена (площадь у районного ДК). Театрализованное представление с участием творческих коллективов, показ коллекции русских костюмов от художника-модельера Елены Пелевиной;

13:00 — концерт с участием коллективов Ярославской ассамблеи народов России;

14:00 — Пенное шоу на площади РДК;

16:00 — Стадион поселка. Спортивный час, товарищеский матч по футболу;

20:00- 24:00 — вечернее зажигание на площади у районного ДК: 20:00 — Грандиозная детская дискотека с ансамблем «Семицветик» (Москва). ведущие Детского радио — Катя Знайкина и Супер Гарик, 21:00 — выступление солиста Андрея Петрова и шоу-балета «Юта», 22:00 — кавер-группа «Голивудс», 23:00 — 24:00 — дискотека до полуночи.

Программа праздника Источник: Администрация Некрасовского округа / Vk.com

Фестиваль северных росписей в Пошехонье

18 июля 2026 года Центральная площадь города Пошехонье станет эпицентром культурного праздника — здесь пройдёт V Межрегиональный фестиваль северных росписей «Приходи сосед к соседу на гаютинску беседу».

С 11:00 до 13:30 на площади будет кипеть творческая жизнь, а завершится все торжественным закрытием фестиваля.

Программа праздника Источник: Пошехонье / Vk.com

Ночной забег в Ярославле

18 июля в Ярославле в третий раз пройдет ночной забег. Мероприятие объединит около 2 тысяч человек из 40 регионов страны. Стартовой площадкой станет территория у КЗЦ «Миллениум».

Программа забега Источник: Фармэко — Бегом по Золотому кольцу / Vk.com

Помимо самих соревнований в программе открытые тренировки, мастер-классы, активности и насыщенная программа на сцене (6+).

Для зрителей участие бесплатное.

В программе не только бег, но и развлечения Пройдут открытые тренировки Запланированы различные активности Будет чем заняться и детям, и взрослым 1 из 4 В программе не только бег, но и развлечения Источник: Фармэко — Бегом по Золотому кольцу / Vk.com