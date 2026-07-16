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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль Стоят пять часов: под Ярославлем растянулась пробка из-за перекрытия трассы

Стоят пять часов: под Ярославлем растянулась пробка из-за перекрытия трассы

Дорожные ограничения вводились утром на фоне атаки БПЛА

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Автомобилисты более пяти часов стоят в пробке из-за перекрытия трассы на фоне опасности БПЛА | Источник: Читатели 76.RUАвтомобилисты более пяти часов стоят в пробке из-за перекрытия трассы на фоне опасности БПЛА | Источник: Читатели 76.RU

Автомобилисты более пяти часов стоят в пробке из-за перекрытия трассы на фоне опасности БПЛА

Источник:

Читатели 76.RU

Автомобилисты более пяти часов стоят в ожидании проезда по трассе М-8 «Холмогоры» на подъезде к Ярославлю. Напомним, утром 16 июля движение перекрыли из-за опасности БПЛА. Ограничения действуют на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«В 6:30 утра брат выехал из Семибратова, сейчас стоит до сих пор у Гаврилов-Ямского поворота. Решил поехать попробовать через Коромыслово, думал, будет быстрее, но там тоже перекрыли, — рассказала читательница 76.RU. — С тех пор как встал, ещё ни разу не сдвинулись. На работу надо, ждет».

В пробке также стоят пассажиры межмуниципального автобуса 524 Борисоглебск — Ярославль.

Перекрытия в Ярославском округе | Источник: Яндекс. КартыПерекрытия в Ярославском округе | Источник: Яндекс. Карты

Перекрытия в Ярославском округе

Источник:

Яндекс. Карты

«Стоим уже минут 40, водитель заглушил мотор. Непонятно, пробка или перекрыли. Многие ждать уже устали, вышли из автобуса, пошли в обратном направлении», — рассказала читательница 76.RU.

Утром в регионе объявили беспилотную опасность. По данным губернатора, при атаке погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали.

В онлайн-трансляции собираем все, что известно об атаке.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Перекрытая дорога Пробка Автобус
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Комментарии
9
Гость
41 минута
Пробка - по графику! Отнеситесь с пониманием.
Гость
55 минут
Нам повезло что позже собирались выезжать
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Гость
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