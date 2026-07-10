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Происшествия Атаки БПЛА В Ярославле объявили беспилотную опасность — в городе заработали сирены. Видео

В Ярославле объявили беспилотную опасность — в городе заработали сирены. Видео

Публикуем заявление губернатора

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В Ярославле объявлена опасность БПЛА | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUВ Ярославле объявлена опасность БПЛА | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославле объявлена опасность БПЛА

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Вечером 10 июля в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Губернатор Михаил Евраев призвал жителей укрыться в зданиях.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — прокомментировал глава региона.

В районе десяти вечера в Ярославле завыли сирены. О работающей системе оповещения также сообщили читатели 76.RU из Рыбинского района.

Сирены завыли в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — добавил губернатор.

Это четвертая опасность БПЛА с начала недели.

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Ранее мы публиковали памятку, что делать во время опасности БПЛА. Мы также рассказывали, что положить в «тревожный чемоданчик».

А вы слышали сирену?

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Угроза БПЛА Сирена Михаил Евраев
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