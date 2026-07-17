НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

сев.

 754мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,33
Как обновят площадь Юности
Видели, как сбили БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Смертельное ДТП с грузовиком
Здесь был Пушкин
Ищут перевозчика на речной маршрут
Закрывается гипермаркет
Погиб и пострадали от БПЛА
Визуализация Карабулинской развязки
Образование В школах поменяют все учебники: детали реформы Рособрнадзора

В школах поменяют все учебники: детали реформы Рособрнадзора

Изменения затронут все предметы

107
Школьники по всей стране будут учиться по одинаковым учебникам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUШкольники по всей стране будут учиться по одинаковым учебникам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Школьники по всей стране будут учиться по одинаковым учебникам

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В российских школах поменяют учебники по всем предметам. На смену старым придут единые учебники, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

Это необходимо для того, чтобы синхронизировать программы в разных школах. Кроме того, новые учебники будут полностью соответствовать тому, о чем спрашивают учеников на ЕГЭ.

Сроки, когда во всех школах страны появятся единые учебники по предметам, глава Рособрнадзора не назвал.

Кроме учебников в школах менять собираются и саму программу. Сегодня Министерство просвещения предложило заменить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий проект приказа разработали в ведомстве.

Еще одно изменение касается оценок. В школах постепенно вводят оценки за поведение у учащихся с 2-го по 8-й класс (включительно). Для них ввели трехбалльную шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». В министерстве уточнили, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Оценивать поведение школьников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. В их число войдут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники.

Сейчас этот эксперимент действует в 89 школах России. В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого из регионов.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Школа Единый учебник Рособрнадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
46 минут
Зато у детей будут новые учебники! Это же плюс
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Рекомендуем