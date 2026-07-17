В школах поменяют все учебники: детали реформы Рособрнадзора

Школьники по всей стране будут учиться по одинаковым учебникам Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В российских школах поменяют учебники по всем предметам. На смену старым придут единые учебники, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

Это необходимо для того, чтобы синхронизировать программы в разных школах. Кроме того, новые учебники будут полностью соответствовать тому, о чем спрашивают учеников на ЕГЭ.

Сроки, когда во всех школах страны появятся единые учебники по предметам, глава Рособрнадзора не назвал.

Кроме учебников в школах менять собираются и саму программу. Сегодня Министерство просвещения предложило заменить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий проект приказа разработали в ведомстве.

Еще одно изменение касается оценок. В школах постепенно вводят оценки за поведение у учащихся с 2-го по 8-й класс (включительно). Для них ввели трехбалльную шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». В министерстве уточнили, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Оценивать поведение школьников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. В их число войдут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники.