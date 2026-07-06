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Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

Публикуем информацию о ситуации в регионе

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В Ярославской области 6 июля объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области 6 июля объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области 6 июля объявлена беспилотная опасность

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

6 июля в Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Сообщение об этом в 01:23 опубликовал губернатор Михаил Евраев. В этом онлайн-репортаже мы рассказываем о том, что происходит из-за атаки БПЛА.

Екатерина Лещенкова

В Ярославле сняли перекрытие дороги на перекрестке Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

Но угроза беспилотной опасности сохраняется.

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Екатерина Лещенкова

Режим беспилотной опасности введен и в соседних с Ярославлем Костромской, Ивановской, Вологодской областях.

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Екатерина Лещенкова

Так звучали сирены ночью в Кировском районе

Источник:

читатель 76.RU

А вы слышали сирены?

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Екатерина Лещенкова

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Екатерина Лещенкова

Где ярославцам узнать об угрозе БПЛА

  • сообщения губернатора Михаил Евраев в соцсетях;

  • MAX-канал «РСЧС Ярославская область»;

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX и Telegram.

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Екатерина Лещенкова

Власти предупредили, что учреждения региона работают в штатном режиме.

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Екатерина Лещенкова

В 4:11 Михаил Евраев сообщил о перекрытии трассы из Ярославля на Москву.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — предупредил глава региона.

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Екатерина Лещенкова

В 01:15 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту. О задержках рейсов пока не сообщается.

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Екатерина Лещенкова

В Ярославской области в 01:23 6 июля был введен режим беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил губернатор Михаил Евраев.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность
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Комментарии
8
Гость
7 минут
если все идет по плану, то можно ли попросить, что бы внесли изменения в наше супер оружие и ПВО, что бы бухало потише, а то спать мешаете .
Гость
14 минут
Перестаньте включать сирены! Толку от них? Людям спать мешают. В других регионах уже отказались от этих сирен
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Гость
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