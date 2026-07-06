Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

В 4:11 Михаил Евраев сообщил о перекрытии трассы из Ярославля на Москву.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — предупредил глава региона.