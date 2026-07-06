Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

6 июля в Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Сообщение об этом в 01:23 опубликовал губернатор Михаил Евраев. В этом онлайн-репортаже мы рассказываем о том, что происходит из-за атаки БПЛА.
В Ярославле сняли перекрытие дороги на перекрестке Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
Но угроза беспилотной опасности сохраняется.
Режим беспилотной опасности введен и в соседних с Ярославлем Костромской, Ивановской, Вологодской областях.
А вы слышали сирены?
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Где ярославцам узнать об угрозе БПЛА
сообщения губернатора Михаил Евраев в соцсетях;
MAX-канал «РСЧС Ярославская область»;
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);
Власти предупредили, что учреждения региона работают в штатном режиме.
В 4:11 Михаил Евраев сообщил о перекрытии трассы из Ярославля на Москву.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — предупредил глава региона.
В 01:15 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту. О задержках рейсов пока не сообщается.
В Ярославской области в 01:23 6 июля был введен режим беспилотной опасности.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил губернатор Михаил Евраев.