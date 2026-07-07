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Из Ярославля отменили рейс на север

Ранее вылет задерживался из-за введенных ограничений

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Из Ярославля отменили рейс в Нарьян-Мар | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИз Ярославля отменили рейс в Нарьян-Мар | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Из Ярославля отменили рейс в Нарьян-Мар

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

7 июля из ярославского аэропорта в Туношне отменили рейс авиакомпании «Руслайн» на север. Судя по данным онлайн-табло, полет не состоялся в единственный город Ненецкого автономного округа, Нарьян-Мар.

Ранее мы рассказывали, что самолет из Нарьян-Мара задерживается. Он должен был вылететь в столицу Золотого кольца в 10:00 и прилететь в 12:10, а вылететь в обратном направлении — в 12:55.

Напомним, с 4:34 небо над Ярославской областью закрыли для полетов. Как сообщили в Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С 31 марта 2026 года полеты из Ярославля в Нарьян-Мар выполняет авиакомпания «Руслайн». Ранее мы рассказывали, в каких еще направлениях летают самолеты из региона.

В 9:31 губернатор Михаил Евраев объявил об угрозе беспилотной опасности. За день на территории области подавали три беспилотника.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего регионе нет», — комментировал губернатор.

Однако отбоя беспилотной опасности не было.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Нарьян-Мар Аэропорт Туношна Отмена рейса
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Комментарии
5
Гость
13 минут
Нам нужны чартеры на Север. Этапом, несистемных, на широтный ход.
Гость
31 минута
Напоминаю.Когда два года назад богачей - владельцев НПЗ призывали выделить средства на организацию своей местной ПВО, многие это откровенно проигнорировали. Теперь они потратят гораздо больше на ремонт, плюс убытки от простоя. Мораль этих господ вызывает большие вопросы. Может их направить на перековку, на широтный ход? Ведь ущерб стране в военное время - факт.
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Гость
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