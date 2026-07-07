Из Ярославля отменили рейс на север

Из Ярославля отменили рейс в Нарьян-Мар Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

7 июля из ярославского аэропорта в Туношне отменили рейс авиакомпании «Руслайн» на север. Судя по данным онлайн-табло, полет не состоялся в единственный город Ненецкого автономного округа, Нарьян-Мар.

Ранее мы рассказывали, что самолет из Нарьян-Мара задерживается. Он должен был вылететь в столицу Золотого кольца в 10:00 и прилететь в 12:10, а вылететь в обратном направлении — в 12:55.

Напомним, с 4:34 небо над Ярославской областью закрыли для полетов. Как сообщили в Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С 31 марта 2026 года полеты из Ярославля в Нарьян-Мар выполняет авиакомпания «Руслайн». Ранее мы рассказывали, в каких еще направлениях летают самолеты из региона.

В 9:31 губернатор Михаил Евраев объявил об угрозе беспилотной опасности. За день на территории области подавали три беспилотника.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего регионе нет», — комментировал губернатор.