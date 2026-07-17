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Вы книгу вообще читали или только фильм смотрели? Этот тест выведет всех на чистую воду

Время вспомнить школьную программу

64
Проверим, насколько вы внимательно вчитывались в то, что писали классики. | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПроверим, насколько вы внимательно вчитывались в то, что писали классики. | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Проверим, насколько вы внимательно вчитывались в то, что писали классики.

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

После выхода каждой экранизации классики книголюбы обычно закидывают фильм одной и той же претензией: герои в произведении выглядели не так. Но если отбросить привычные кинообразы, насколько хорошо вы на самом деле помните персонажей русской классики? Мы попросили нейросеть создать фотографии героев по описанию авторов. Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы помните произведения со школы.

1 / 10

Кто этот мужчина с разными глазами?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Азазелло из романа «Мастер и Маргарита»

  • Воланд из романа «Мастер и Маргарита»

  • Полиграф Шариков из «Собачьего сердца»

  • Николай Андреевич Болконский из «Войны и мира»

2 / 10

А этот человек?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Владимир Ленский из «Евгения Онегина»

  • Пьер Безухов из «Войны и мира»

  • Илья Обломов из романа «Обломов»

  • Евгений Базаров из «Отцов и детей»

3 / 10

Узнали даму?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Соня Мармеладова из «Преступления и наказания»

  • Наталья Мелехова из «Тихого Дона»

  • Мария Миронова из «Капитанской дочки»

  • Анна Каренина из одноименного романа

4 / 10

Немного детской литературы вошло в наш тест. Кто это?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Сережа Сыроежкин из «Приключений Электроника»

  • Алиса Селезнева из «Сто лет тому вперед»

  • Дядя Федор из «Трое из Простоквашино»

  • Элли из «Волшебника изумрудного города»

5 / 10

А кто этот молодой человек, чья фамилия первоначально была Островский?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Александр Чацкий

  • Сергей Паратов

  • Евгений Онегин

  • Владимир Дубровский

6 / 10

Судьбе этого героя не позавидуешь, но легко ли его узнать по внешности?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Акакий Башмачкин из «Шинели»

  • Родион Раскольников из «Преступления и наказания»

  • Германн «Пиковая дама»

  • Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых»

7 / 10

Как думаете, кого здесь оживила нейросеть?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Василиса Карповна из «На дне»

  • Акулина Каширина из повести «Детство»

  • Арина Головлева из «Господ Головлевых»

  • Лизавета Ивановна из «Преступления и наказания»

8 / 10

Кому принадлежит этот образ?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Алексей Вронский из «Анны Карениной»

  • Андрей из «Тарас Бульбы»

  • Григорий Печорин из «Героя нашего времени»

  • Мечтатель из «Белых ночей»

9 / 10

Все, кто сам писал школьные сочинения, точно вспомнят этого героя.

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Михаил Собакевич из «Мертвых душ»

  • Захар из «Обломова»

  • Борис Григорьевич из «Грозы»

  • Алексей Молчалин из «Горе от ума»

10 / 10

Вопрос с подвохом, такой героиня выглядит не весь роман, а только в его части.

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

  • Татьяна Ларина в «Евгении Онегине»

  • Наташа Ростова в «Войне и мире»

  • Лара из «Доктора Живаго»

  • Радда из «Макара Чудры»

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Литература Школьная программа
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