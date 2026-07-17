Вы книгу вообще читали или только фильм смотрели? Этот тест выведет всех на чистую воду

После выхода каждой экранизации классики книголюбы обычно закидывают фильм одной и той же претензией: герои в произведении выглядели не так. Но если отбросить привычные кинообразы, насколько хорошо вы на самом деле помните персонажей русской классики? Мы попросили нейросеть создать фотографии героев по описанию авторов. Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы помните произведения со школы.
Кто этот мужчина с разными глазами?
Азазелло из романа «Мастер и Маргарита»
Воланд из романа «Мастер и Маргарита»
Полиграф Шариков из «Собачьего сердца»
Николай Андреевич Болконский из «Войны и мира»
А этот человек?
Владимир Ленский из «Евгения Онегина»
Пьер Безухов из «Войны и мира»
Илья Обломов из романа «Обломов»
Евгений Базаров из «Отцов и детей»
Узнали даму?
Соня Мармеладова из «Преступления и наказания»
Наталья Мелехова из «Тихого Дона»
Мария Миронова из «Капитанской дочки»
Анна Каренина из одноименного романа
Немного детской литературы вошло в наш тест. Кто это?
Сережа Сыроежкин из «Приключений Электроника»
Алиса Селезнева из «Сто лет тому вперед»
Дядя Федор из «Трое из Простоквашино»
Элли из «Волшебника изумрудного города»
А кто этот молодой человек, чья фамилия первоначально была Островский?
Александр Чацкий
Сергей Паратов
Евгений Онегин
Владимир Дубровский
Судьбе этого героя не позавидуешь, но легко ли его узнать по внешности?
Акакий Башмачкин из «Шинели»
Родион Раскольников из «Преступления и наказания»
Германн «Пиковая дама»
Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых»
Как думаете, кого здесь оживила нейросеть?
Василиса Карповна из «На дне»
Акулина Каширина из повести «Детство»
Арина Головлева из «Господ Головлевых»
Лизавета Ивановна из «Преступления и наказания»
Кому принадлежит этот образ?
Алексей Вронский из «Анны Карениной»
Андрей из «Тарас Бульбы»
Григорий Печорин из «Героя нашего времени»
Мечтатель из «Белых ночей»
Все, кто сам писал школьные сочинения, точно вспомнят этого героя.
Михаил Собакевич из «Мертвых душ»
Захар из «Обломова»
Борис Григорьевич из «Грозы»
Алексей Молчалин из «Горе от ума»
Вопрос с подвохом, такой героиня выглядит не весь роман, а только в его части.
Татьяна Ларина в «Евгении Онегине»
Наташа Ростова в «Войне и мире»
Лара из «Доктора Живаго»
Радда из «Макара Чудры»