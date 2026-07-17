Вы книгу вообще читали или только фильм смотрели? Этот тест выведет всех на чистую воду

После выхода каждой экранизации классики книголюбы обычно закидывают фильм одной и той же претензией: герои в произведении выглядели не так. Но если отбросить привычные кинообразы, насколько хорошо вы на самом деле помните персонажей русской классики? Мы попросили нейросеть создать фотографии героев по описанию авторов. Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы помните произведения со школы.