«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром 16 июля в Ярославской области завыли сирены. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил о том, что объявлена беспилотная опасность.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — предупредил он.

Жителей призвали соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился губернатор к ярославцам.

Учреждения региона работают в штатном режиме. При этом закрыт аэропорт.

Также по информации властей для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.