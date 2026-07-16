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Происшествия «Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Перекрыта дорога на Москву

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В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Утром 16 июля в Ярославской области завыли сирены. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил о том, что объявлена беспилотная опасность.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — предупредил он.

Жителей призвали соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился губернатор к ярославцам.

Учреждения региона работают в штатном режиме. При этом закрыт аэропорт.

Также по информации властей для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Перекрытие дороги
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Комментарии
8
Гость
3 минуты
хочу во времена застоя....жили небогато, но мирно!!!!
Гость
4 минуты
Слышно как сбивали, молодцы!👏
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Гость
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