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Происшествия Атаки БПЛА ВСУ ударили по Крыму: несколько человек погибли

ВСУ ударили по Крыму: несколько человек погибли

На территории полуострова объявляли ракетную опасность

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Глава Крыма не раскрыл подробности о разрушениях из-за атаки | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU Глава Крыма не раскрыл подробности о разрушениях из-за атаки | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Глава Крыма не раскрыл подробности о разрушениях из-за атаки

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших», — написал Аксенов в своем Telegram-канале. 

Он поделал пострадавшему скорейшего выздоровления. Аксенов пообещал, что республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку. Подробностей о месте происшествия и разрушениях глава Крыма не привел.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали днем. В оперштабе попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение на данный момент восстановили.

О воздушной тревоге предупреждал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сообщения поступали несколько раз за сутки.

В течение ночи сбили 243 беспилотника. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольского краями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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