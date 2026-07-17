ВСУ ударили по Крыму: несколько человек погибли

Глава Крыма не раскрыл подробности о разрушениях из-за атаки Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он поделал пострадавшему скорейшего выздоровления. Аксенов пообещал, что республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку. Подробностей о месте происшествия и разрушениях глава Крыма не привел.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали днем. В оперштабе попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение на данный момент восстановили.

О воздушной тревоге предупреждал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сообщения поступали несколько раз за сутки.