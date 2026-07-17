На Украине — массовые протесты из-за смены министра обороны, новый обещает дальнобойные удары по России. Главное об СВО

На Украине оказались не довольны решением Зеленского Источник: laralara / X

Украина усилила атаки по Москве и энергетической инфраструктуре в регионах, Россия, в свою очередь, объявила о наращивании ответных ударов. В Киеве решили сменить власть, но в стране вспыхнули протесты. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о сроке завершения конфликта, а Европа предложила свои условия для мира. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Удары по России

На этой неделе Украина усилила атаки в направлении Москвы. За ночь в сторону столицы сбивали 200 , а иногда и 300 дронов. К сожалению, не все удары прошли без последствий. В ночь на 13 июля в поселке Пионерском в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека , еще трое получили ранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом — повредил стену и остекление. Пострадали два человека. В деревне Бабкино (Истра) взрывная волна повредила два частных дома. В Можайске беспилотник задел карниз и разбил стекла двух окон в многоэтажке.

Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Атаки шли и по другим регионам. В Брянской области удар РСЗО «Град» пришелся по поселку Суземка, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. Погибли девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница пострадала. В результате налета полностью уничтожило один дом, повредило несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.

Источник: Воробьев LIVE / Telegram

В результате массовой атаки беспилотников на Ярославскую область один мужчина погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор Михаил Евраев. Троим из них не понадобилась госпитализация.

Атаки привели и проблемам с электроэнергией. В результате полностью обесточило Керчь (восток Крыма), сообщил глава городской администрации Иван Кошель. По предварительным данным, удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры северо-западной и восточной части полуострова. В результате в городе с населением около 150 тысяч человек наступил полный блэкаут.

Без света из-за ударов дронов осталась часть Севастополя. На объектах ввели особый режим. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть.

В Курской области ударили по объекту инфраструктуры во Льгове. Это привело к нарушению водо- и электроснабжения. Обесточено оказалось больше половины территории, отметил глава региона Александр Хинштейн.

Продолжили атаки и по топливной инфраструктуре . Дроны ударили по танкеру в Азово-Черноморском морском канале в Ростовской области. По словам главы региона Юрия Слесаря, судно, к счастью, оказалось пустым.

Пытались повредить и атомную станцию. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодара. Погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и заявила, что ждет четкого и ясного осуждения этого убийства со стороны международных структур.

Удары по Украине

Атаки Украины не остались без ответа. Как заявил президент России Владимир Путин, ответы на удары по территории РФ будут зеркальными и в несколько раз мощнее.

«Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они не пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал глава государства.

В течение недели Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Среди них под огнем оказались объекты в Одессе и Черноморске , которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Также пострадали цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в порту Черноморск уничтожили пожарный катер. В Одесской области уничтожили пять резервуаров с топливом в порту Одесса, а также сухогруз на переходе в порт Черноморск и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ у острова Змеиного.

В Киеве атаковали завод «Рапид», который занимается сборкой и хранением беспилотников, склад хранения дронов «Киев-1», а также другие предприятия военной промышленности .

Смена правительства и протесты

Несмотря на продолжение боевых столкновений с Россией и действующее военное положение, на Украине решили сменить действующую власть. Парламент страны отправил в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Вместе с ней ушел и весь состав правительства.

Юлия Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года Источник: Sean Gallup / Getty Images

Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года, с 17 июля 2025 года. До этого она была первым вице-премьером и министром экономики.

Затем Верховная рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Сразу после этого парламент утвердил и новый состав кабмина. Некоторые министры сохранили свои посты, но появились и новички. Подробнее о назначениях можно прочитать в отдельном материале .

За назначение нового премьера проголосовало большинство Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Однако не все перестановки прошли гладко. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Уже бывший глава министерства опубликовал пост, в котором рассказал, чего не смог добиться на своем посту. Среди пунктов — «завершение организационной трансформации министерства в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом».

У Федорова был конфликт с командованием ВСУ Источник: Andrii Nesterenko / Reuters

Версий по поводу причины перестановки несколько. По данным The Economist, Михаил Федоров добивался отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако он не смог добиться одобрения Зеленского. По другой версии глава киевского режима решил уволить министра обороны, потому что Запад продвигает его в президенты, считает издание «Страна».

Financial Times написала, что кадровые перестановки в правительстве могут стать разрушительными для Украины и подорвать оборону страны. По оценке издания, Федоров «вероятно, был самым успешным министром Украины за последние четыре с половиной года».

Позднее Владимир Зеленский публично прокомментировал конфликт между украинскими Минобороны и Генштабом и частично подтвердил слухи. Он заявил, что сторонам не удалось найти общий язык. По его словам, решение сменить Михаила Федорова связано в том числе со сложными отношениями между военным ведомством и руководством армии.

Решение Зеленского приняли не поддержали многие жители страны и вышли на улицы в знак несогласия. Протесты прошли в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе, Львове, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Самый крупный митинг прошел в Киеве, где рядом с правительственным кварталом собрались сотни людей.

Источник: Восточно-европейский стратегический форум / X

Владимир Зеленский предложил на должность министра обороны Украины Евгения Хмару, который с января был и. о. главы СБУ, а до этого руководил Центром специальных операций СБУ. Хмара руководил операцией «Паутина», проведенной спецслужбами противника на территории России в 2025 году. Тогда украинские силы атаковали сразу несколько российских военных аэродромов с помощью FPV-дронов. Беспилотники тайно переправили в Россию, спрятав под раздвижными крышами бытовок, которые перевозили на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открыли — и дроны запустили.

До утверждения на этой должности Хмара будет исполнять обязанности главы военного ведомства. Хмара будет выполнять в Минобороны тот же объем задач, что и Федоров, сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин. Он отметил, что и. о. министра в первую очередь сфокусируется на дальнобойных атаках по территории России.

Помощь Украине

Поддержка со стороны западных стран остается в силе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, объявила о соглашении между Украиной и ЕС о совместном производстве дронов.

«События, происходящие здесь и по всему миру, продемонстрировали нам, насколько важно для нашей безопасности иметь возможность применять беспилотные системы, доказавшие свою эффективность в боевых условиях — в больших масштабах и в сжатые сроки. В Европе мы уже располагаем огромным технологическим и промышленным потенциалом, который можно задействовать. Кроме того, у нас есть безопасные и надежные производственные мощности, способные обеспечить наращивание объемов выпуска», — сказала фон дер Ляйен.

Помимо этого Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет военной помощи от США, в том числе и ракеты для системы ПВО Patriot.

Также Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины, пишет Reuters со ссылкой на источник. Как отмечает агентство, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада.

Эскалация конфликта

Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники. Это создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции. Под удар попадают в том числе суда, связанные с этой страной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил действия Украины в Азовском и Черном морях. Он назвал их «чистой воды терроризмом» на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, кстати сказать. И на Африканском континенте», — сообщил Лавров.

Турция призывает не допустить расширения боевых действий в Черном море, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в Киеве на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой. Кроме того, он объявил, что Анкара согласилась предоставить Украине военно-морские гарантии безопасности. По его словам, этот шаг согласован с союзниками по НАТО.

Мирное урегулирование

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Россия скоро готова заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине. Американский лидер положительно ответил на вопрос журналистов, допускает ли он окончание боевых действие до конца своего второго президентского срока (20 января 2029 года).

В Москве подтвердили, что получают от США сигналы о том, что Вашингтон намерен продолжить посреднические усилия по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако ситуация в районе Персидского залива, где идет война между Ираном и Израилем, далека от стабильности, поэтому американцам сейчас не до этого.

Тем не менее устойчивое урегулирование украинского конфликта может привести к улучшению отношений между США и Россией, а также к расширению торгово-экономических связей. Такой вывод сделал кандидат на пост директора Национальной разведки Штатов Уолтер Джей Клейтон.

«Из ежегодной оценки угроз я понимаю, что устойчивое урегулирование войны в Украине могло бы открыть путь к потеплению отношений между США и Россией, а также к улучшению двусторонних геостратегических и торгово-экономических отношений», — сказано в письменных ответах кандидата, которые опубликовал комитет Сената США по разведке.

Европа же предлагает свои условия. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. Москва, по его словам, в этом процессе участия принимать не будет.

Заявление Мерца свидетельствует о тупиковой позиции Европы, подчеркнул Дмитрий Песков. Он отметил, что без участия России формулировать гарантии безопасности невозможно.