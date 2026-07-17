«Не бежать, а просто жить»: Надежда Михалкова раскрыла секрет идеального лета — это не Мальдивы

Надежда Михалкова поделилась планами на лето-2026 Источник: MarieClaire

Премьеры, вспышки фотокамер, красные дорожки — всё это, конечно, приятная и незаменимая часть профессии актера. Однако даже у тех, кто привык жить в ритме съемочной площадки, летом просыпается одно и то же желание — выдохнуть, сбросить сценическую броню и просто погреться в лучах солнца.

Надежда Михалкова, актриса и режиссер, в этом смысле не исключение. Кажется, ее сумки уже собраны, а мысли давно на даче.

«Это первый год, когда я пока не особо знаю, как проведу лето. Мы хотим без чемоданов пожить немного. Скорее всего, у нас будет дачная, отчасти рабочая, но всё равно уютная история. Когда ты не бежишь куда-то, а просто живешь. Речка, солнце — считай, отдых начался», — делится планами звезда с MarieClaire.

Михалкова признаётся, что, вопреки любви к Москве, ее ритм все-таки загородный. Актрисе очень важно приезжать в дом, где она родилась и где живут ее родители. Еще более особенной атмосфера стала после рождения дочери и сына.

«Когда есть дети, ты смотришь на лето через призму каникул и пробуешь понять, почему во взрослой жизни эти три месяца, как правило, самое рабочее время? В кино у актеров как минимум. Вот и пытаешься не упустить „маленькую жизнь“», — рассуждает Надежда.

Правда, за ребятней не всегда легко уследить. По словам актрисы, ей легче расслабиться, когда она отдыхает вместе с семьей сестры Анны, у которой трое детей. В большой компании младшие рассредотачиваются между собой и нагрузка на родителей становится меньше. Не приходится их без конца догонять.

«Быть вожаком своей стаи очень ответственно. Особенно такой навык необходим во время летних путешествий. Ведь хочется, чтобы отпуск наступил не только у детей, но и у тебя. Нужен опыт — научиться среди чемоданов, планирования, сбора документов относиться ко всему легко и с юмором, получив от процесса удовольствие», — подметила актриса.