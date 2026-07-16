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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Онлайн-трансляция Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

Рассказываем обо всем, что связано с налетом беспилотников

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БПЛА атаковали Ярославскую область | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБПЛА атаковали Ярославскую область | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

БПЛА атаковали Ярославскую область

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

16 июля Ярославская область подверглась атаке БПЛА. В этом материале рассказываем, что происходит в режиме онлайн.

Екатерина Лещенкова

Где ярославцам узнать информацию об атаке беспилотников:

  • соцсети губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);

  • Max-канал РСЧС по Ярославской области;

  • канал 76.RU в MAX и Telegram;

  • мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • федеральные каналы и радиостанции. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).

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Екатерина Лещенкова
На картинке варианты защиты окон | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНа картинке варианты защиты окон | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На картинке варианты защиты окон

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Кстати, мы публиковали советы спасателей, как защитить дом во время атаки БПЛА.

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Екатерина Лещенкова

Режим беспилотной опасности также объявлен в соседних с Ярославлем Костромской, Ивановской и Вологодской областях.

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Екатерина Лещенкова

В соцсетях ярославцы сообщили, что слышали несколько громких звуков в разных районах города.

— Cлышно было, как летит, а потом сбитие, — делятся подписчике в телеграм-канале 76.RU.

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Екатерина Лещенкова

В 6:06 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту.

Информации о задержках рейсов нет.

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Екатерина Лещенкова
Перекрыта дорога на Москву | Источник: камера «Ярнет»Перекрыта дорога на Москву | Источник: камера «Ярнет»

Перекрыта дорога на Москву

Источник:

камера «Ярнет»

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Водителей попросили воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.

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Екатерина Лещенкова

— Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Екатерина Лещенкова

16 июля в 6:08 в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. В Ярославле завыли сирены.

При этом, по информации губернатора региона Михаила Евраева, учреждения региона работают в штатном режиме.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
12
Гость
14 минут
Такими темпами, через год будем кульки собирать и эвакуироваться
Гость
1 час
Должны скоро отменить! Подождем оповещения!
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Гость
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