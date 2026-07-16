Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Водителей попросили воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.

