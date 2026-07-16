Атака БПЛА на Ярославскую область: что происходит. Онлайн

16 июля Ярославская область подверглась атаке БПЛА. В этом материале рассказываем, что происходит в режиме онлайн.
Где ярославцам узнать информацию об атаке беспилотников:
соцсети губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);
Max-канал РСЧС по Ярославской области;
мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
федеральные каналы и радиостанции. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).
Кстати, мы публиковали советы спасателей, как защитить дом во время атаки БПЛА.
Режим беспилотной опасности также объявлен в соседних с Ярославлем Костромской, Ивановской и Вологодской областях.
В соцсетях ярославцы сообщили, что слышали несколько громких звуков в разных районах города.
— Cлышно было, как летит, а потом сбитие, — делятся подписчике в телеграм-канале 76.RU.
В 6:06 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту.
Информации о задержках рейсов нет.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Водителей попросили воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.
— Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА, — сообщил губернатор Михаил Евраев.
16 июля в 6:08 в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. В Ярославле завыли сирены.
При этом, по информации губернатора региона Михаила Евраева, учреждения региона работают в штатном режиме.