Погибший, раненые и перекрытая трасса: что известно об атаке БПЛА на Ярославскую область — коротко

Утром 16 июля в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. В городе выли сирены, жителей региона просят соблюдать осторожность. Во время налета погиб мужчина и пострадали еще четверо.
Коротко рассказываем обо всем, что известно об атаке украинских беспилотников в Ярославской области.
В 6:05 была объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в зданиях. Учреждения региона работают в штатном режиме. Но аэропорт в Туношне закрыт для полетов.
Практически сразу в Ярославле перекрыли выезд из города в сторону Москвы. Ограничения ввели от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Жителей региона попросили воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностей, либо выбирать объездные пути.
Спустя два часа после объявления беспилотной опасности губернатор Михаил Евраев рассказал, что только в первую волну в регионе сбили 19 беспилотников.
В Минобороны России сообщили, что с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Во время вражеского налета в Ярославской области погиб мужчина. Еще четверо пострадали. Им оказали медпомощь. Троим госпитализация не потребовалась, в стационаре остался один пострадавший.
Оказание всесторонней помощи пострадавшим при атаке БПЛА будет контролировать прокуратура. Для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим действует горячая линия по телефону 8-910-816-63-33.
По данным на 10:00 16 июля угроза атаки сохраняется. Жителям региона нужно ждать отбоя сигнала о беспилотной опасности.
Обо всем, что известно о налете беспилотников в регионе, мы оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.