К крупной стройке в Ярославле съехались военные следователи — что случилось. Видео

Днем 17 июля на территорию одной из крупных строек в Ленинском районе Ярославля приехали военные следователи. Как оказалось, там проходил рейд. Правоохранители искали приезжих рабочих, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.
Как уточнили 76.RU в Военном следственном отделе СК России по Ярославскому гарнизону, нарушений обнаружено не было. Все рабочие смогли предоставить необходимые документы.
«Продолжаются рейды по выявлению лиц, получивших гражданство на территории Российской Федерации и не вставших на воинский учет. Проверено 15 человек, нарушений на сегодняшний день не выявлено».
Сотрудники ведомства регулярно проводят подобные проверки на территории региона. За нарушение правил постановки на воинский учет предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях наказанием может стать лишение российского гражданства.
Ранее мы рассказывали, в каких еще случаях человека могут оставить без приобретеннего российского гражданства.
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