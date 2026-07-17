К крупной стройке в Ярославле съехались военные следователи — что случилось. Видео

В Ярославле искали приезжих без постановки на воинский учет Источник: Военный следственный отдел СК России по Ярославскому гарнизону

Днем 17 июля на территорию одной из крупных строек в Ленинском районе Ярославля приехали военные следователи. Как оказалось, там проходил рейд. Правоохранители искали приезжих рабочих, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Как уточнили 76.RU в Военном следственном отделе СК России по Ярославскому гарнизону, нарушений обнаружено не было. Все рабочие смогли предоставить необходимые документы.

«Продолжаются рейды по выявлению лиц, получивших гражданство на территории Российской Федерации и не вставших на воинский учет. Проверено 15 человек, нарушений на сегодняшний день не выявлено».

Нарушений правоохранители не нашли Источник: Военный следственный отдел СК России по Ярославскому гарнизону

Сотрудники ведомства регулярно проводят подобные проверки на территории региона. За нарушение правил постановки на воинский учет предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях наказанием может стать лишение российского гражданства.